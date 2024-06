Résultat des européennes à la Ville-ès-Nonais : l'élection 2024 en direct

En direct

19:31 - À la Ville-ès-Nonais, qui va bénéficier des 30,31% de la Nupes ? En 2019 pour les européennes, Raphaël Glucksmann, dont la liste est aussi composée de socialistes, s'était élevé à 6,46% à la Ville-ès-Nonais, contre 23,13% pour la liste de la majorité, portée à l'époque par Nathalie Loiseau. On le donne plus haut aujourd'hui selon les études sondagières, à tel point qu'il arriverait au coude-à-coude avec la liste de la majorité de Valérie Hayer. Reste à savoir quel sera le report des suffrages de la Nouvelle union populaire écologique et sociale, qui fait déjà partie du passé malgré son coup d'éclat lors des élections législatives. La réserve de voix s'avère conséquente. Lors du premier tour des élections du Parlement à la Ville-ès-Nonais, le binôme Nupes avait en effet réuni 30,31% des votes dans la commune. Un chiffre à mettre en perspective avec les 31% de votants de gauche au premier tour de la présidentielle (20,38% pour Jean-Luc Mélenchon, 7,61% pour Yannick Jadot, 1,9% pour Fabien Roussel et 3,53% pour Anne Hidalgo). Quelle part votera pour la liste Glucksmann ? Donner une estimation s'avère compliqué. Tout est évidemment dépendant cette fois des points obtenus par Manon Aubry, Marie Toussaint ou encore Léon Deffontaine. Quant à Valérie Hayer, impossible de dire où se situe sa réelle base à la Ville-ès-Nonais, entre les 23,13% de Nathalie Loiseau aux européennes 2019, les 27,99% d'Emmanuel Macron au premier tour de la présidentielle 2022, ou les 20,08% de LREM au premier tour des législatives…

17:08 - Quel candidat vont désigner les supporters de la droite à la Ville-ès-Nonais ? Le nombre de votes en faveur de la liste de Jordan Bardella va être le déterminant pour ces élections européennes au niveau local, comme dans le reste de la France. Si dans toute la France, les sondages d'intentions de vote prévoient une évolution du Rassemblement national à environ 10 points de plus aux européennes 2024 en comparaison de son résultat des dernières européennes (ce qui porterait Bardella à 28% dans la commune), on remarque pourtant que le mouvement n'a gagné que 3 points de plus entre 2019 et 2022 pour le premier tour de Marine Le Pen. L'explosion du RN pourrait donc être moins puissante localement.

15:02 - Les derniers indicateurs à retenir Marine Le Pen avait été en deuxième position au premier tour de la présidentielle 2022 dans la cité avec 21,88% contre 27,99% pour Emmanuel Macron. Et elle échouait aussi au second tour avec 36,93% contre 63,07%. Le RN se prenait aussi les pieds dans le tapis à la Ville-ès-Nonais un mois plus tard, lors des élections législatives, avec 14,48% au premier tour, contre 30,31% pour le binôme Nupes. Sur la commune de la Ville-ès-Nonais, c'est finalement une majorité Les Républicains qui sera choisie à l'issue du second tour, confirmant la défaite du Rassemblement national.

12:45 - 23,13% pour Nathalie Loiseau lors des européennes 2019 à la Ville-ès-Nonais Se retourner sur le dernier test semble encore avisé au moment de se familiariser avec le scrutin de ce dimanche. Qu'avaient dit les européennes en 2019 ? À la Ville-ès-Nonais, les dernières élections européennes donnaient la première place de la liste de Nathalie Loiseau avec 23,13% des bulletins exprimés. La gagnante devançait la liste de Yannick Jadot avec 19,58% et Jordan Bardella avec 18,13%.

11:45 - Tendances démographiques et électorales à la Ville-ès-Nonais : ce qu'il faut retenir Dans la ville de la Ville-ès-Nonais, divers facteurs démographiques et socio-économiques risquent d'influencer les résultats des élections européennes. Les jeunes et les personnes sans emploi jouent un rôle crucial dans le bourg, avec près de 36% de la population ayant moins de 30 ans, et un taux de chômage de 7,92%. En outre, le taux de ménages propriétaires (78,78%) met en relief l'importance des thématiques de logement et d'urbanisme. Le pourcentage de familles ne détenant aucune voiture (22,02%) montre une dépendance moindre à l'égard de l'automobile. Ce facteur pourrait impacter les 528 votants sur des questions de mobilité et d'aménagement routier. Le nombre de bénéficiaires du RSA (1,07%) met en lumière des impératifs d'accompagnement social, tandis que le pourcentage de salariés en CDD (7,95%) fait ressortir des enjeux de sécurité du travail. Un taux de résidences secondaires de 14,52%, comme à la Ville-ès-Nonais, indique la présence d'une population plus aisée. Les propriétaires d'habitations permanentes peuvent faire des choix électoraux différents des vacanciers.

10:30 - Analyse de l'abstention lors des élections européennes à la Ville-ès-Nonais Près d'un électeur français sur deux ne s'est pas rendu dans un bureau de vote pour les européennes de 2019. Une nouvelle participation en berne se profile-t-elle cette année ? A l'échelle nationale, le pic d'abstention a été observé à l'occasion du premier tour des régionales 2021. Il s'élevait à 66,72%. À la Ville-ès-Nonais, 64,93% des électeurs n'avaient pas voté. Comment ont voté le plus souvent les électeurs de cette commune lors des scrutins européens passés ? Il y a cinq ans, durant les précédentes élections européennes, le pourcentage d'abstention s'était hissé à 42,06% des votants de la Ville-ès-Nonais. Le taux d'abstention était de 50,76% en 2014.

09:30 - Les européennes démarrent à la Ville-ès-Nonais : quel sera le taux d'abstention ? Qu'en sera-t-il de l'abstention ce 9 juin, lors des européennes à la Ville-ès-Nonais ? Pour le second tour de la dernière présidentielle, 20,39% des personnes en âge de voter dans la commune avaient refusé de se rendre à leur bureau de vote, contre une abstention de 17,87% au premier tour. En proportion, dans la commune, le pourcentage d'abstention aux élections législatives 2022 représentait 42,55% au premier tour. Au second tour, 52,77% des électeurs ne se sont pas déplacés. Les habitants des grandes et moyennes communes votent la plupart du temps moins que dans les petites, la tendance peut-elle s'aggraver pour les européennes ?