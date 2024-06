Résultat des européennes à la Vôge-les-Bains : l'élection 2024 en direct

11:45 - Élections à la Vôge-les-Bains : l'impact des caractéristiques démographiques

Dans la commune de la Vôge-les-Bains, une variété de caractéristiques démographiques et socio-économiques impactent les résultats des élections européennes. La répartition démographique peut agir sur les orientations des politiques européennes en ce qui concerne l'éducation et la santé. Dans la commune, 13,15% de la population est âgée de 0 à 14 ans, et 38,14% de plus de 60 ans. Le taux de familles ne possédant aucune voiture (51,91%) souligne une dépendance moindre à l'automobile. Ce facteur pourrait influencer les 677 votants sur des problématiques de mobilité et d'aménagement routier. D'autres part, des indicateurs tels que le nombre de familles monoparentales (21,52%) et le nombre de personnes bénéficiaires du RSA (4,13%) font ressortir les défis économiques et sociaux qui tracassent les électeurs. Un pourcentage de résidences secondaires de 29,82%, comme à la Vôge-les-Bains, indique un tourisme important dans la région. Les propriétaires de maisons de vacances peuvent avoir des intérêts politiques différents des habitants permanents.