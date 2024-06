Résultat des européennes à Labastide-Rouairoux : l'élection 2024 en direct

En direct

18:28 - Quel résultat aux européennes de Labastide-Rouairoux pour les candidats RN ? La fraction d'électeurs de la liste portée par Jordan Bardella sera une des clés pour cette élection du Parlement européen 2024 au niveau local, comme dans le reste du pays. Enseignement clé pour ce dimanche : Labastide-Rouairoux fait partie des rares communes où le niveau du RN n'est pas monté entre 2019 et 2022, Jordan Bardella affichant en effet 29,81% lors du scrutin européen et Marine Le Pen 28,9% au premier tour de la présidentielle. Une situation visiblement différente de ce que prévoient les sondages aujourd'hui à l'échelle nationale, avec près de dix points supplémentaires pour le RN entre la présidentielle 2022 et les européennes 2024.

15:02 - Des indicateurs clés en 2022 pour les élections européennes Regarder dans le rétro pour décortiquer l'expérience la plus récente dans les urnes peut sembler une évidence au moment d'une autre élection. Elections les plus proches, les élections législatives 2022 avaient donné lieu à un très gros démarrage pour le RN à Labastide-Rouairoux. Ce dernier avait fini en tête dans la ville avec 29,33% au 1er tour, mais sera battu en revanche au 2e par le ticket LFI-PS-PC-EELV sur l'unique circonscription de la zone. Il a même obtenu un poucentage plus fort aux législatives il y a deux ans que Marine Le Pen elle-même lors de l'élection à la présidence de la République précédente. Celle-ci avait engrangé 28,9% au premier tour et 53,33% au deuxième dans la commune.

12:45 - Les élections européennes 2019 avaient placé en tête Jordan Bardella à Labastide-Rouairoux Se retourner sur le dernier test peut aussi sembler avisé au moment d'analyser le scrutin de ce dimanche. Quel verdict était tombé à l'issue des européennes en 2019 ? C'est la liste RN présentée par Jordan Bardella qui avait dominé les élections européennes à l'époque à Labastide-Rouairoux, avec 29,81% des suffrages exprimés, soit 158 voix dans la ville, devant la liste dirigée par Nathalie Loiseau avec 13,02% et Manon Aubry avec 9,81%.

11:45 - Démographie et politique à Labastide-Rouairoux, un lien étroit Aujourd'hui, les bureaux de vote se sont ouverts pour les élections européennes à Labastide-Rouairoux comme partout en France. Avec ses 1 417 habitants, ce bourg cosmopolite représente la richesse culturelle de l'Europe contemporaine. Ses 103 entreprises témoignent d'une économie florissante. Le taux de familles ne détenant aucune voiture (50,85 %) montre une dépendance moindre à l'égard de l'automobile, ce qui peut affecter les votants sur des problématiques de mobilité et d'aménagement routier. Avec 123 résidents étrangers et un taux de personnes immigrées de 11,89%, Labastide-Rouairoux se classe comme un exemple de son ouverture au monde. Dans cette diversité sociale, 31,0% des ménages se composent de couples avec enfants. La dette par habitant, s'élevant à 1,04 euros, accable une ville qui ambitionne un avenir prospère. Chaque bulletin déposé dans les urnes ce 9 juin 2024 à Labastide-Rouairoux participe à l'histoire européenne.

10:30 - Analyse de la participation aux dernières européennes à Labastide-Rouairoux Avec une abstention qui grimpe continuellement depuis des années lors des élections, ce rendez-vous électoral du 9 juin 2024 va-t-il établir un nouveau record ? Les chiffres du pays en 2019 parlent d'eux-mêmes, l'abstention aux élections européennes s'élevait à 50%. Comment votent habituellement les électeurs de cette localité ? Il y a cinq ans, pendant les précédentes élections européennes, parmi les 573 inscrits sur les listes électorales à Labastide-Rouairoux, 45,94% étaient restés chez eux, contre un taux d'abstention de 53,17% lors du scrutin européen de 2014.

09:30 - C'est le moment de voter à Labastide-Rouairoux pour les élections européennes À Labastide-Rouairoux, l'une des grandes inconnues du scrutin européen sera indéniablement l'ampleur de l'abstention. En avril 2022, à l'occasion du second tour de l'élection présidentielle, sur les 1 032 inscrits sur les listes électorales au sein de la ville, 25,65% étaient restés chez eux. Le taux d'abstention était de 23,55% au premier tour. En comparaison, dans la ville, l'abstention aux législatives 2022 se chiffrait à 48,18% au premier tour et seulement 50,53% au second tour. La guerre aux portes de l'Europe ainsi que ses retombées sur les prix du quotidien sont en mesure de renforcer l'engagement civique des habitants de Labastide-Rouairoux .