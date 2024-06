Résultat des européennes à Lacaune : l'élection 2024 en direct

Revenir cinq ans en arrière semble encore logique au moment de se familiariser avec le scrutin de ce dimanche. Quels étaient les résultats des européennes en 2019 ? Si on se penche sur le détail, 298 habitants de Lacaune passés par les isoloirs avaient choisi la liste Rassemblement national il y a cinq ans, aux européennes. La liste Bardella avait séduit 31,7% des voix contre Nathalie Loiseau à 16,28% et François-Xavier Bellamy à 12,13%.

11:45 - Lacaune : européennes et dynamiques démographiques

Dans la commune de Lacaune, une variété de facteurs démographiques et socio-économiques influencent le résultat des élections européennes. Les jeunes et les personnes sans emploi sont des groupes démographiques essentiels dans la commune, avec près de 26% de la population ayant de 0 à 29 ans, et un taux de chômage de 8,94%. Le taux de foyers disposant d'au moins une voiture (57,89%) souligne le poids des questions de transport et d'environnement dans les préoccupations des 1 065 citoyens possédant une carte électorale. Par ailleurs, la présence d'une population immigrée de 14,80% et d'une population étrangère de 11,60% fait ressortir l'influence des flux migratoires sur la démographie locale. Un pourcentage de résidences secondaires de 21,6%, comme à Lacaune, indique un tourisme important dans la région. Les propriétaires de résidences permanentes peuvent faire des choix électoraux différents des vacanciers.