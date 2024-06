Résultat des européennes à Ladignac-le-Long : l'élection 2024 en direct

En direct

18:28 - Quel candidat vont élire les électeurs de la droite à Ladignac-le-Long ? À Ladignac-le-Long, on peut souligner que le RN n'a pas gagné d'électeurs entre 2019 et 2022, Jordan Bardella affichant en effet 24,59% au terme du précédent scrutin européen et Marine Le Pen 24,42% au premier tour de la présidentielle. Ce contexte contraste avec ce que dessinent les sondages aujourd'hui à l'échelle nationale, avec près de dix points gagnés pour le RN entre la présidentielle 2022 et le scrutin de juin.

15:02 - Avantage Hayer à Ladignac-le-Long ? C'est Emmanuel Macron qui était arrivé en pôle position à Ladignac-le-Long lors du premier tour de la présidentielle, avec 29,03%, devant Marine Le Pen. La fille de Jean-Marie Le Pen obtenait 24,42%. Et elle ne rattrapait pas le président sortant au second tour avec 41,83% contre 58,17%. Le RN ratait aussi la première marche à Ladignac-le-Long quelques semaines plus tard, lors des élections des députés, avec 14,29% au premier tour, contre 44,20% pour le binôme Nouvelle union populaire écologique et sociale. Sur la commune de Ladignac-le-Long, c'est finalement une majorité Nupes qui sera préférée au cours du second tour, achevant l'échec du RN.

12:45 - 24,59% pour Jordan Bardella lors des européennes 2019 à Ladignac-le-Long Regarder en arrière apparait de nouveau comme indispensable au moment d'analyser le scrutin de ce 9 juin. Qui l'avait emporté à l'issue des européennes en 2019 ? Dans le détail, 104 électeurs de Ladignac-le-Long avaient préféré le RN à l'époque, aux élections européennes. La liste, déjà chapeautée par Jordan Bardella, glanait 24,59% des suffrages contre Nathalie Loiseau à 18,44% et Yannick Jadot à 10,4%.

11:45 - Les enjeux locaux de Ladignac-le-Long : tour d'horizon démographique Dans les rues de Ladignac-le-Long, le scrutin est en cours. Avec ses 11,08% d'agriculteurs pour 1 144 habitants, ce village est un subtil mélange d'urbanité et de ruralité. La variété socio-économique se reflète dans ses 80 entreprises, dont l'activité est soutenue par un tissu familial de 731 foyers fiscaux. Le pourcentage de familles ne possédant aucune voiture (36,99 %) montre une dépendance moindre à l'automobile, ce qui peut impacter les votants sur des problématiques de transport et d'environnement. Les habitants, comprenant une proportion de 47,13% de retraités, montreront-ils leur intérêt pour la vie démocratique en se mobilisant pour les élections ? Parmi cette diversité sociale, 30,59% des familles se composent de couples avec enfants. La dette par habitant, s'élevant à 888,08 euros, pèse sur une ville qui vise plus de prospérité. À Ladignac-le-Long, les enjeux locaux, tels que le travail, l'écologie et l'immigration, alimentent le débat démocratique.

10:30 - Les premiers chiffres de participation attendus ce midi : quelle situation à Ladignac-le-Long ? Afin de se faire une idée du vote des habitants de cette localité, il faut étudier les résultats des dernières élections. Cinq ans plus tôt, pendant les précédentes européennes, le pourcentage d'abstention s'était hissé à 43,32% des votants de Ladignac-le-Long (Haute-Vienne). Le taux d'abstention était de 46,5% il y a dix ans. Les élections européennes mobilisent généralement moins que les autres élections. Qu'en sera-t-il cette année ? A l'échelle du pays tout entier, la participation était déjà scrutée aux élections européennes de 2019. Elle s'élevait à 19,3% à midi et déjà 43,3% à 17h.

09:30 - C'est le moment de voter à Ladignac-le-Long pour les européennes À Ladignac-le-Long, l'une des clés de ce scrutin européen sera l'étendue de la participation. Il y a deux ans, pour le premier tour de la présidentielle, sur les 860 inscrits sur les listes électorales au sein de la ville, 79,3% étaient allés voter. La participation était de 75,03% au second tour, ce qui représentait 646 personnes. Pour comparer, dans la ville, le taux de participation aux élections législatives 2022 s'élevait à 53,68% au premier tour. Au second tour, 53,21% des votants se sont déplacés. Le conflit armé russo-ukrainien ainsi que son impact sur les prix du quotidien seraient capables de renforcer l'intérêt du scrutin aux yeux des électeurs de Ladignac-le-Long (87500).