Résultat des européennes à Ladon : l'élection 2024 en direct

19:32 - Glucksmann, Aubry, Toussaint.. À Ladon, qui va récupérer les électeurs de la Nupes ? En plus du score de la liste Bardella, arrive la question du duel entre la liste Renaissance de Valérie Hayer et celle des socialistes menée par Raphaël Glucksmann. Ces adversaires ont été annoncés dans un mouchoir de poche à l'issue du scrutin d'aujourd'hui, selon les enquêtes d'intentions de vote. Mais on se souvient que Nathalie Loiseau, qui incarnait la liste macroniste lors des dernières européennes, avait obtenu 18,05% à Ladon, contre 2,7% pour la liste de gauche alors. La réponse se trouve surtout dans le report des suffrages de la Nouvelle union populaire écologique et sociale, qui n'est plus qu'un souvenir. La réserve de voix apparaît comme conséquente : lors du premier tour des élections des députés à Ladon, le binôme Nupes avait en effet réuni 11,53% des votes dans la commune. Une somme à compléter avec les 16% de votants de gauche au premier tour de la présidentielle, soit le cumul des votes Mélenchon-Roussel-Jadot-Hidalgo. Quant à Valérie Hayer, il s'agira de déterminer quelle est sa réelle base à Ladon, entre les 18,05% de Nathalie Loiseau aux européennes 2019, les 28,22% d'Emmanuel Macron au premier tour de la présidentielle 2022, ou les 22,82% de LREM au premier tour des législatives…

17:08 - Quel résultat à Ladon pour la liste RN de Jordan Bardella ? Le résultat des élections européennes 2024 à l'échelle locale sera analysé à travers le prisme de la dynamique Bardella, comme au niveau national. En analysant rapidement la progression du RN prédite par les sondages à l'échelle nationale aujourd'hui, soit pas moins de dix points de plus pour la liste Bardella en 2024 qu'en 2019, le résultat du candidat RN devrait s'élever à près de 40% à Ladon. Un calcul qui paraît logique compte tenu des suffrages déjà arrachés par les lepénistes dans la commune depuis 2019 jusqu'au premier tour de Le Pen en 2022 et qui correspond en effet à 4 points de parts de voix.

15:02 - Marine Le Pen en tête il y a deux ans à Ladon Les élections les plus proches, les élections législatives, avaient donné un très bon score pour le Rassemblement national à Ladon. Le parti frontiste était arrivé en tête dans la ville avec 37,88% au premier tour avant un formidable 52,34% au second. Le RN reléguait derrière lui les prétendants Ensemble ! (Majorité présidentielle) avec 22,82% et Les Républicains (12,47%) au premier tour puis encore Ensemble ! (Majorité présidentielle) (47,66%) au second (Ladon ne comptant qu'une seule circonscription). Marine Le Pen avait aussi fini en tête quelques mois plus tôt avec 37,88% au premier tour de l'élection du chef de l'Etat. Emmanuel Macron était deuxième avec 28,22% et Jean-Luc Mélenchon troisième avec 12,88%. Le Pen s'imposait enfin au second round dans la ville avec 56,18%, devant Emmanuel Macron à 43,82%.

12:45 - Les européennes 2019 s'étaient montrées favorables à Jordan Bardella à Ladon Revenir cinq ans en arrière apparait de nouveau comme indispensable au moment d'analyser le scrutin de ce dimanche. Quels étaient les résultats des européennes en 2019 ? Si on se penche sur le détail, 162 habitants de Ladon passés par les isoloirs s'étaient tournés vers la liste Rassemblement national à l'époque, aux élections du Parlement européen. La liste de Jordan Bardella avait enregistré ainsi 33,61% des suffrages devant Nathalie Loiseau à 18,05% et Nicolas Dupont-Aignan à 7,88%.

11:45 - Ladon : démographie, élections et stratégies politiques Quel portrait faire de Ladon, à quelques heures de l'annonce des résultats des européennes ? Avec ses 1 385 habitants, ce village peut compter sur une certaine vitalité démographique. Avec 69 entreprises, Ladon se positionne comme un terreau favorable à l'innovation et l'entrepreneuriat. Dans le village, 34 % de la population est âgée de 29 ans et moins, et 27,94 % de plus de 60 ans, ce qui pourrait avoir un effet sur les priorités des mesures européennes en matière d'éducation et de santé. Les citoyens, comprenant une proportion de 34,07% de retraités, montreront-ils leur intérêt pour la vie démocratique en allant voter ? Dans cette mosaïque sociale, 40,74% des familles sont composées de couples avec enfants. La dette par habitant, s'élevant à 205,23 €, pèse sur une commune qui ambitionne plus de prospérité. Pour résumer, à Ladon, les problématiques locales rejoignent celles de l'Europe.

10:30 - La mobilisation des électeurs aux élections européennes à Ladon Pour cerner davantage le vote des habitants de cette commune, il faut analyser les résultats des consultations politiques passées. Cinq ans plus tôt, au moment des précédentes élections européennes, 512 personnes habilitées à voter à Ladon s'étaient rendues dans l'isoloir (soit 51,25%). Le taux de participation était de 42,65% en 2014. Avec une abstention qui continue de grimper depuis des années lors des élections, ce rendez-vous électoral du 9 juin 2024 va-t-il établir un nouveau record ? Pour rappel, à l'échelle du pays en 2019, le taux de participation aux élections européennes représentait 50%, mieux qu'en 2014.

09:30 - Pourcentage de participation aux élections : le cas de Ladon L'abstention constituera sans aucun doute l'une des clés de ce scrutin européen 2024 à Ladon. Les habitants des communes de grandes tailles se déplacent souvent moins que dans les petites, cet état de fait peut-il changer pour les européennes ? Il y a 2 ans, à l'occasion du deuxième tour de la dernière élection présidentielle, 70,69% des personnes aptes à voter dans la localité avaient pris part à l'élection, à comparer avec un taux de participation de 68,9% au premier tour, soit 667 personnes. Pour comparer, dans la localité, la participation aux législatives 2022 s'élevait à 44,22% au premier tour. Au deuxième tour, 42,27% des électeurs ont exercé leur droit de vote.