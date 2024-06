Résultat des européennes à Lafox : l'élection 2024 en direct

15:02 - Les tendances clés de 2022 pour le scrutin

Elections les plus proches, les élections législatives avaient offert un très gros résultat pour le RN à Lafox. Le mouvement nationaliste s'était élevé en tête dans la localité avec 38,66% au premier tour avant un formidable 62,30% au 2e. Le Parti s'était placé devant les candidats Ensemble ! (Majorité présidentielle) (24,37%) et Nouvelle union populaire écologique et sociale (18,49%) au premier tour et encore Ensemble ! (Majorité présidentielle) (37,70%) au second sur la circonscription du lieu. Le RN a même obtenu un meilleur score aux législatives il y a deux ans que Marine Le Pen en personne lors de l'élection présidentielle quelques mois plus tôt. La candidate avait engrangé 32,53% au premier tour et 56,05% au second dans la cité.