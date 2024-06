En direct

19:23 - Le résultat de la Nupes aux dernières législatives à Laize-Clinchamps scrutés Outre le score du Rassemblement national, se pose la question du duel entre la liste macroniste de Valérie Hayer et celle des socialistes menée par Raphaël Glucksmann. Les deux rivaux sont donnés à quasi-égalité à l'issue du scrutin d'aujourd'hui, selon les enquêtes sondagières. Mais il faut noter que Raphaël Glucksmann avait glané 8,3% à Laize-Clinchamps, contre 18,97% pour la liste LREM lors des européennes 2019. La réponse se trouve surtout dans le report des suffrages de la Nupes, qui n'a pas survécu. La réserve de voix n'est pas négligeable. Lors du premier tour des élections du Parlement à Laize-Clinchamps, le binôme Nupes avait en effet cumulé 28,61% des votes dans la commune. Une performance à comparer avec les 29% de votants de gauche au premier tour de la présidentielle, soit le cumul des votes Mélenchon-Roussel-Jadot-Hidalgo. Quelle part de ces voix ira à la liste Glucksmann ? La réponse est complexe. Quant à Valérie Hayer, il s'agira de savoir quelle est sa véritable base à Laize-Clinchamps, entre les 18,97% de Nathalie Loiseau aux européennes 2019, les 33,92% d'Emmanuel Macron au premier tour de la présidentielle 2022, ou les 32,72% de LREM au premier tour des législatives…

17:08 - Quel résultat à Laize-Clinchamps pour les candidats RN ? A noter : Laize-Clinchamps fait partie des quelques localités où le niveau du RN n'est pas monté entre 2019 et 2022, Jordan Bardella regroupant en effet 23,32% lors du rendez-vous européen et Marine Le Pen 22,17% au premier tour de la présidentielle. Une situation visiblement différente de ce que prédisent les sondages aujourd'hui à l'échelle nationale, avec près de 10 points gagnés pour le RN entre la présidentielle 2022 et les européennes 2024.

15:02 - Les scores de 2022 à analyser pour le scrutin de 2024 Laize-Clinchamps avait préféré Emmanuel Macron il y a deux ans pour le premier tour de la présidentielle. Avec 22,17%, Marine le Pen était reléguée au second plan par son rival, crédité de 33,92% des suffrages. Et elle s'inclinait face à son rival au second tour avec 36,13% contre 63,87%. Le RN n'a pas plus convaincu dans la localité quelques semaines plus tard, lors des élections législatives, avec 20,13% au premier tour, contre 32,72% pour le binôme Ensemble ! (Majorité présidentielle). Sur la commune de Laize-Clinchamps, c'est finalement une majorité Ensemble ! Qui sera préférée à l'issue du second tour, achevant l'échec du RN.

12:45 - À Laize-Clinchamps, Jordan Bardella sur la première marche lors des élections européennes 2019 Les résultats de ce soir vont-ils répéter le choix des électeurs de 2019 ? 23,32% des votes s'étaient tournés vers la liste du RN de Jordan Bardella il y a cinq ans, aux élections européennes, contre Nathalie Loiseau à 18,97% et Yannick Jadot à 16,21%. Le mouvement d'extrême droite s'était placé en tête avec pas moins de 177 votants de Laize-Clinchamps.

11:45 - Laize-Clinchamps et l'Europe : démographie, économie et enjeux électoraux La diversité démographique et les réalités socio-économiques de Laize-Clinchamps façonnent les intérêts et les préoccupations des électeurs, et donc leur impact sur les élections européennes. Avec 48,68% de population active et une densité de population de 1092 habitants par km², ces chiffres pourraient présager un engagement électoral plus fort. Le taux de chômage à 6,37% peut avoir un effet sur les espoirs des habitants quant aux directives européennes sur le travail. Le taux de ménages détenant au moins une voiture (92,69%) montre l'importance des questions de mobilité et d'infrastructure dans les préoccupations des 774 votants. Par ailleurs, des aspects tels que le nombre de bénéficiaires du RSA (0,42%) et le nombre de résidences HLM (8,33% des logements) font ressortir les enjeux sociaux et économiques auxquels la commune doit faire face. Les chiffres sur l'instruction à Laize-Clinchamps mettent en relief des niveaux variés de qualifications, avec 18,03% des habitants n'ayant obtenu aucun diplôme, ce qui peut impacter les attitudes envers les politiques éducatives européennes et l'accès à la formation professionnelle.

10:30 - Laize-Clinchamps : la mobilisation des électeurs aux élections européennes Les résultats des européennes 2024 sont aussi espérés que le pourcentage de participation qui est toujours trop bas lors de ce type d'élection. Sur le plan national, le pic d'abstention a été enregistré à l'occasion du premier tour des régionales 2021, s'élevant à 66,72%. À Laize-Clinchamps, 53,16% des votants n'avaient pas fait l'effort de se déplacer. L'analyse des résultats des rendez-vous électoraux précédents est l'occasion de comprendre un peu mieux le vote des citoyens de cette commune. Cinq ans auparavant, à l'occasion des précédentes européennes, sur les 810 personnes en âge de voter à Laize-Clinchamps, 37,55% étaient restées chez elles. L'abstention était de 46,5% pour les européennes de 2014.

09:30 - Quelles prévisions pour la participation aux élections européennes à Laize-Clinchamps ? L'une des clés de ces élections européennes 2024 sera à n'en pas douter l'abstention à Laize-Clinchamps. Les populations des communes de petite taille se déplacent fréquemment plus que dans les grandes, cette réalité peut-elle évoluer pour les européennes ? En avril 2022, pour le premier tour de l'élection présidentielle, le taux de participation s'était hissé à 81,55% des votants de la ville. La participation était de 84,19% au second tour, c'est-à-dire 1 219 personnes. Pour rappel, dans la ville, le pourcentage de participation aux législatives 2022 atteignait 53,6% au premier tour et seulement 54,85% au second tour. Peut-on pronostiquer la participation cette année à Laize-Clinchamps ?