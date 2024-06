Résultat des européennes à Lalinde : l'élection 2024 en direct

Quel verdict était tombé lors des européennes précédentes ? Se retourner sur le dernier vote similaire apparait toujours comme avisé au moment d'analyser le scrutin d'aujourd'hui. Si on se penche sur le détail, 322 électeurs de Lalinde avaient été séduits par l'extrême droite il y a cinq ans, aux élections du Parlement européen. La liste Bardella avait glané 24,01% des votes devant Nathalie Loiseau à 19,24% et Yannick Jadot à 12,23%.

Devant les 5 bureaux de vote dispersés à travers Lalinde, les citoyens se regroupent pour choisir leurs eurodéputés. Avec ses 2 881 habitants, cette ville cosmopolite reflète la richesse culturelle de l'Europe contemporaine. Avec 289 entreprises, Lalinde offre un environnement fertile pour l'innovation et l'entrepreneuriat. Le pourcentage de foyers détenant au moins une voiture (66,99 %) montre le poids des questions de mobilité et d'aménagement routier dans les préoccupations des citoyens. La population étrangère de 124 personnes apporte une ouverture culturelle inestimable. Avec un salaire moyen mensuel net de 2076,48 euros/mois, la commune désire plus de prospérité. À Lalinde, les préoccupations locales alimentent le débat démocratique.

09:30 - Quelle sera la participation aux élections européennes à Lalinde ?

À Lalinde, l'une des grandes inconnues des européennes sera indéniablement l'ampleur de la participation. Pour rappel, dans la ville, la participation aux législatives 2022 représentait 53,33% au premier tour et seulement 50,97% au second tour. Quelle sera la participation à Lalinde pour les élections européennes ? En avril 2022, à l'occasion du second tour de l'élection présidentielle, parmi les 2 523 inscrits sur les listes électorales au sein de la ville, 74,67% avaient participé à l'élection, à comparer avec une participation de 76,97% au premier tour, soit 1 942 personnes. En proportion, au niveau de l'Hexagone, le taux de participation à l'élection présidentielle 2022 représentait 73,69% au premier tour et seulement 71,99% au second tour, c'était presque un record.