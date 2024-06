En direct

19:35 - Le résultat de la coalition de gauche aux dernières législatives à Lambres convoité En plus du résultat du Rassemblement national, se pose la question du duel entre la liste macroniste de Valérie Hayer et celle des socialistes dirigée par Raphaël Glucksmann. Les deux pourraient arriver à quasi-égalité à l'issue du scrutin d'aujourd'hui, selon les enquêtes d'opinion. Mais il faut rappeler que Nathalie Loiseau, qui représentait la liste LaRem lors des dernières européennes, avait glané 13,75% à Lambres, contre 7% pour la liste de gauche alors. Tout dépendra du report des votes de la Nupes, qui a fait long feu malgré son excellent résultat lors des élections législatives, en 2022. Lors du premier tour des législatives, en 2022 à Lambres, le binôme Nupes avait en effet obtenu 18,55% des votes dans la localité. Un chiffre à compléter avec les 24% de votants de gauche au premier tour de la présidentielle, soit le cumul des scores de tous les candidats rouges, verts et roses. Le niveau de Glucksmann est évidemment dépendant cette fois du pointage réalisé par la liste LFI de Manon Aubry (8,25% en 2019), mais aussi de ceux de l'écologiste Marie Toussaint (7,25% pour Yannick Jadot en 2019) et enfin du communiste Léon Deffontaine (3,25% pour Yann Brossat en 2019).

17:08 - Du côté du Rassemblement national, les sondages de Bardella observés à Lambres Le résultat des européennes 2024 au niveau local sera scruté selon le prisme de la dynamique Bardella, comme dans le reste du pays. Alors qu'on annonce 10 points gagnés par le RN au niveau du pays, entre les européennes 2019 et les européennes 2024, Lambres semble néanmoins dans une dynamique différente. Entre Jordan Bardella en 2019 et Marine Le Pen au premier tour de la présidentielle 2022, il n'a en effet pas avancé dans la commune. Le RN y a peut-être atteint son maximum…

15:02 - Quelques tendances de 2022 à analyser pour le scrutin de 2024 Jeter un œil sur le verdict des urnes le plus récent apparait comme une évidence au moment de l'élection du jour. Les toutes dernières élections en date, les législatives, avaient abouti à un puissant score pour le Rassemblement national à Lambres. Le parti s'était élevé en tête dans la localité avec 30,33% au 1er round, mais sera battu en revanche au 2e par le ticket Divers gauche (Lambres ne comptant qu'une seule circonscription). Marine Le Pen avait aussi fini en tête quelques mois plus tôt avec 36,13% au 1er tour de l'élection présidentielle. Emmanuel Macron était deuxième avec 24,72% et Jean-Luc Mélenchon troisième avec 17,43%. Le Pen s'imposait enfin au deuxième round dans la commune avec 56,91%, devant Emmanuel Macron à 43,09%.

12:45 - 39% pour Jordan Bardella lors des dernières élections européennes à Lambres Se retourner sur le dernier test apparait aussi comme évident au moment d'anticiper le scrutin d'aujourd'hui. Quel verdict était tombé à l'issue des européennes en 2019 ? Le résultat de la liste du RN, déjà chapeautée par Jordan Bardella aux européennes il y a cinq ans, était au plus haut à Lambres, avec 39%. L'extrême droite devançait Nathalie Loiseau à 13,75% et Manon Aubry à 8,25%.

11:45 - Lambres : démographie, élections et stratégies politiques Dans la commune de Lambres, les habitants auront-ils un impact sur les résultats des élections européennes ? Le pourcentage de demandeurs d'emploi à 14,38% pourrait agir sur les espoirs des électeurs quant aux politiques européennes sur l'emploi. Avec une densité de population de 241 hab/km² et 41,55% de population active, ces chiffres pourraient provoquer plus d'intérêts pour le scrutin. Le pourcentage de foyers possédant au moins une voiture (84,21%) montre une dépendance à l'automobile, ce qui peut influencer les 409 électeurs sur des questions de transport et d'aménagement routier. Le nombre de familles monoparentales (18,46%) met en évidence la nécessité d'un suivi social, et le pourcentage de salariés en CDD (9,4%) fait ressortir des défis de stabilité de l'emploi. Les données sur l'instruction à Lambres mettent en avant des niveaux variés de qualifications, avec 33,29% des résidents n'ayant obtenu aucun diplôme, cela peut impacter le taux de participation dans la commune.

10:30 - Perspectives de la participation lors des dernières européennes à Lambres Faire son devoir électoral n'étant pas une priorité pour les électeurs, l'abstention battra-t-elle un nouveau record à l'annonce des résultats des européennes ? Voici les chiffres de 2019 au niveau du pays : le taux de participation aux élections européennes représentait 50,12%. L'étude des résultats des élections précédentes permet de comprendre davantage le vote des citoyens de cette ville. Au moment des précédentes élections européennes, 56,12% des électeurs de Lambres avaient pris part au scrutin, contre un taux de participation de 48,67% pour le scrutin de 2014.

09:30 - Election à Lambres : les bureaux de vote ont ouvert leurs portes Qu'en sera-t-il de l'abstention ce 9 juin, lors des élections européennes à Lambres ? Pour rappel, dans la ville, le taux d'abstention aux élections législatives 2022 atteignait 51,19% au premier tour. Au deuxième tour, 51,31% des citoyens n'ont pas exercé leur droit de vote. Pour le second tour de la présidentielle, parmi les 835 inscrits sur les listes électorales au sein de la ville, 22,37% étaient restés chez eux, contre un taux d'abstention de 23,35% au premier tour. A l'échelle de l'Hexagone, la participation était déjà analysée il y a deux ans. Elle s'élevait à 25,5% le midi et seulement 65,0% à 17 h pour le premier tour, c’était moins qu’en 2017.