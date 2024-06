Résultat des européennes à Lamonzie-Saint-Martin : l'élection 2024 en direct

En direct

15:36 - À Lamonzie-Saint-Martin, Jordan Bardella en tête lors des dernières élections européennes Regarder en arrière apparait encore une fois comme pertinent au moment d'analyser le scrutin de ce dimanche. Quel verdict s'était imposé à l'issue des européennes en 2019 ? Le résultat de la liste du Rassemblement national, avec un certain Jordan Bardella comme général en chef aux européennes il y a cinq ans, était au plus haut à Lamonzie-Saint-Martin, avec 33,63%, soit 336 voix. Le mouvement nationaliste doublait Nathalie Loiseau à 17,22% et Yannick Jadot à 8,11%.

11:45 - Les données démographiques de Lamonzie-Saint-Martin révèlent les tendances électorales Aujourd'hui, les urnes se sont ouvertes pour les européennes à Lamonzie-Saint-Martin comme partout. Avec une population de 2 741 habitants répartis dans 1 249 logements, cette commune présente une densité de 119 hab/km². L'existence de 175 entreprises sur son territoire est une preuve de dynamisme. Dans la commune, 18,88 % de la population est âgée de moins de 15 ans, et 30,02 % ont plus de 60 ans, ce qui peut avoir un effet sur les orientations des politiques européennes, notamment en ce qui concerne l'instruction et la santé. Les citoyens, dont 31,76% sont des retraités, exprimeront-ils un intérêt pour la vie démocratique en allant voter ? Avec un salaire moyen mensuel net de 2089,93 euros par mois, la ville défend une stabilité économique malgré les défis. Lamonzie-Saint-Martin manifeste la vitalité et les valeurs d'une Europe en mouvement.

10:30 - À Lamonzie-Saint-Martin, quelle abstention aux européennes ? Les élections européennes mobilisent généralement moins que les autres élections. Cette année fera-t-elle exception ? Au niveau de l'Hexagone, le record d'abstention a été observé à l'occasion du premier tour des élections régionales 2021. Il s'élevait à 66,7%. À Lamonzie-Saint-Martin, 64,94% des habitants n'avaient pas voté. Afin de se faire une idée du vote des habitants de cette commune, il est nécessaire d'analyser les résultats des consultations politiques passées. Lors des élections européennes 2019, 44,89% des personnes en capacité de voter à Lamonzie-Saint-Martin avaient déserté les urnes. Le taux d'abstention était de 57,05% en 2014.

09:30 - Analyse de l'abstention aux précédentes élections à Lamonzie-Saint-Martin À Lamonzie-Saint-Martin, la participation constituera immanquablement l'une des grandes inconnues des élections européennes 2024. Il y a 2 ans, lors du premier tour de la dernière présidentielle, le pourcentage d'abstention avait représenté 22,48% dans la commune, à comparer avec un taux d'abstention de 24,57% au second tour. Pour mémoire, dans la commune, le taux d'abstention aux législatives 2022 se chiffrait à 53,61% au premier tour et seulement 54,81% au deuxième tour. Quel pourcentage atteindra l'abstention à Lamonzie-Saint-Martin cette année ? Les habitants des communes de petite taille votent fréquemment plus que dans les grandes, cette situation peut-elle s'aggraver pour les européennes ?