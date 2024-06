En direct

19:10 - Glucksmann, Aubry, Toussaint.. Qui va bénéficier des 15,25% de la Nupes à Lançon-Provence ? La répartition des voix de gauche est aussi à considérer lors de ces européennes, avec une inconnue : les intentions des électeurs de la Nouvelle union populaire et sociale, qui avait percé aux législatives, mais qui n'existe plus dans le paysage politique. Le jour du premier tour des législatives, en 2022, la candidature Nupes avait cumulé 15,25% des votes dans la localité. Une performance à affiner avec les 19% de votants de gauche au premier tour de la présidentielle (13,52% pour Jean-Luc Mélenchon, 4,36% pour Yannick Jadot, 1,3% pour Fabien Roussel et 1,25% pour Anne Hidalgo). Quelle part votera pour la liste de Raphaël Glucksmann, soutenue par le Parti socialiste, et comme très proche de la liste macroniste de Valérie Hayer dans les intentions de vote lors de ces élections européennes ? En 2019, ce dernier s'était arrogé 3,85% à Lançon-Provence, contre 17,97% pour la liste de la majorité portée alors par Nathalie Loiseau.

17:08 - Quel score pour la liste RN de Jordan Bardella lors des européennes à Lançon-Provence ? Au niveau local, le résultat de la liste présentée par Jordan Bardella à ces européennes 2024 sera très analysé. Alors que les sondages annoncent 10 points supplémentaires pour le RN à l'échelle de la France, entre la présidentielle 2022 et les européennes 2024, Lançon-Provence semble néanmoins dans une situation plus mesurée. Entre Jordan Bardella en 2019 et Marine Le Pen au premier tour de la présidentielle 2022, le mouvement n'a en effet pas gagné de suffrages dans la commune. Il faut dire que le RN y est déjà très haut…

15:02 - Avantage RN à Lançon-Provence ? Les dernières consultations en date, les élections législatives, avaient donné lieu à un puissant score pour le Rassemblement national à Lançon-Provence. Le mouvement nationaliste avait fini en tête dans la localité avec 30,29% au 1er round avant un formidable 51,77% au 2e (Lançon-Provence ne comptant qu'une seule circonscription). Marine Le Pen avait aussi fini en tête quelques semaines plus tôt avec 35,7% au premier tour de l'élection du chef de l'Etat. Emmanuel Macron était deuxième avec 22,36% et Jean-Luc Mélenchon troisième avec 13,52%. Le Pen s'imposait enfin au deuxième round dans la commune avec 58,57%, devant Emmanuel Macron à 41,43%.

12:45 - 36,71% pour Jordan Bardella lors des dernières européennes à Lançon-Provence Se retourner sur le dernier test apparait toujours comme avisé au moment d'analyser le scrutin de ce 9 juin. Qui l'avait emporté lors des européennes en 2019 ? C'est la liste emmenée par Bardella qui avait remporté les européennes il y a cinq ans à Lançon-Provence, avec 36,71% des bulletins (1267 voix) devant la liste de Nathalie Loiseau avec 17,97% et Yannick Jadot avec 10,72%.

11:45 - Impact des caractéristiques démographiques sur le paysage politique de Lançon-Provence Au cœur de la campagne électorale européenne, Lançon-Provence se présente comme une commune dynamique et animée. Avec ses 9 340 habitants, cette agglomération cosmopolite représente la richesse culturelle de l'Europe contemporaine. Ses 896 entreprises démontrent une économie favorable. Dans l'agglomération, 19,55 % des résidents sont des enfants, et 20,48 % ont plus de 60 ans, ce qui pourrait agir sur les priorités politiques en ce qui concerne l'éducation et les soins de santé. La population étrangère de 157 personnes favorise une richesse culturelle inestimable. Avec un revenu moyen par foyer fiscal de 32 097 €/an, la commune défend une stabilité économique malgré les obstacles. À Lançon-Provence, les problématiques locales alimentent le débat démocratique.

10:30 - Européennes passées à Lançon-Provence : retour sur la participation électorale Au fil des précédentes élections, les 9 467 habitants de cette agglomération ont révélé leurs préférences de vote. Au moment des précédentes élections européennes, le taux de participation s'était hissé à 50,59% au sein de Lançon-Provence (Bouches-du-Rhône), contre un taux de participation de 41,46% pour le scrutin de 2014. Les européennes mobilisant souvent moins que les autres élections, qu'en sera-t-il cette année ? Les chiffres du pays en 2019 parlent d'eux-mêmes, la participation aux européennes atteignait 50,1%.

09:30 - Quelles prévisions pour l'abstention aux élections européennes à Lançon-Provence ? Ce dimanche, lors des élections européennes à Lançon-Provence, qu'en sera-t-il de l'abstention ? Il y a deux ans, à l'occasion du premier tour de la dernière élection présidentielle, parmi les 7 261 inscrits sur les listes électorales au sein de l'agglomération, 21,53% étaient restés chez eux. L'abstention était de 21,43% au second tour. Pour mémoire, dans l'agglomération, l'abstention aux élections législatives 2022 atteignait 53,39% au premier tour et seulement 55,35% au deuxième tour. Qu'en sera-t-il cette année à Lançon-Provence ? La guerre aux portes de l'Europe est notamment capable de renforcer l'engagement civique des électeurs de Lançon-Provence .