En direct

19:12 - À Lannemezan, que vont trancher les supporters de la Nupes ? La répartition des voix de gauche est aussi à prendre en compte lors de ces européennes, avec comme inconnue les intentions des électeurs de la Nupes, décisive lors des législatives, mais qui n'existe plus dans le paysage politique. A l'issue du premier tour des élections législatives, la candidature Nupes avait cumulé 19,95% des suffrages dans la localité. Combien récupérera la liste de Raphaël Glucksmann, alliée des socialistes, et donnée au coude-à-coude avec la liste macroniste de Valérie Hayer par les instituts de sondage lors de ces élections européennes ? Déjà en lice en 2019, Glucksmann avait glané 9,86% à Lannemezan, contre 18,68% pour la liste de la majorité portée alors par Nathalie Loiseau.

17:08 - À Lannemezan, une liste Bardella favorite ? Le nombre d'électeurs en faveur de la liste Bardella sera un enjeu pour cette européenne au niveau local, comme dans le reste de la France. Alors que les enquêtes d'opinion annoncent dix points supplémentaires pour le RN à l'échelle nationale, entre les européennes 2019 et les européennes 2024, Lannemezan semble néanmoins dans une tendance plus mesurée. Entre Jordan Bardella en 2019 et Marine Le Pen au premier tour de la présidentielle 2022, il n'a en effet pas gagné de terrain dans les bureaux de vote locaux. Une exception qui va se confirmer ?

15:02 - Les inscrits de Lannemezan plutôt pour Le Pen à la présidentielle Marine Le Pen a fait beaucoup mieux que dans le reste du pays à Lannemezan au cours de l'élection présidentielle il y a deux ans avec un score de 25,21% des électeurs dès le premier round. Elle s'inclinait en revanche face à Emmanuel Macron au second tour avec 48,78% contre 51,22%. Un mois plus tard, le RN n'était plus majoritaire au premier tour des législatives dans la commune, récoltant 20,57% des suffrages sur place, contre 23,15% pour le binôme Ensemble ! (Majorité présidentielle). Au second tour, il échouait également, laissant la victoire locale au binôme concurrent (52,89%).

12:45 - Quelle liste avait remporté les élections européennes à Lannemezan en 2019 ? Qui s'était imposé à l'issue des européennes précédentes, en 2019 ? Se pencher sur la dernière expérience du genre peut toujours sembler avisé au moment de se préparer au résultat du scrutin de ce 9 juin. A l'époque, à Lannemezan, la liste RN, déjà dirigée par Jordan Bardella, s'était imposée, récoltant 26,36% des votes devant Nathalie Loiseau à 18,68% et Raphaël Glucksmann à 9,86%. Ce qui correspond à 484 électeurs dans la cité.

11:45 - L'avenir de l'Europe se dessine aussi à Lannemezan À Lannemezan, les caractéristiques démographiques et socio-économiques déterminent le paysage politique et peuvent jouer un rôle lors des élections européennes. Avec une densité de population de 309 habitants/km² et un pourcentage de chômeurs de 16,15%, les enjeux liés au chômage et au logement sont des sujets prédominants. Un revenu moyen par foyer fiscal de 18 797 euros/an peut être caractéristique de la précarité économique de certains foyers. Par ailleurs, la présence d'une population immigrée de 10,15% et d'une population étrangère de 5,72% indique l'influence des flux migratoires sur la démographie locale. Les chiffres sur l'instruction à Lannemezan mettent en exergue des niveaux variés de qualifications, avec 36,96% des habitants sans diplôme, ce qui peut impacter le soutien envers les politiques éducatives européennes et l'accès à la formation professionnelle.

10:30 - À Lannemezan, quelle abstention aux élections européennes ? L'observation des résultats des derniers scrutins européens est l'occasion de comprendre le vote des citoyens de cette commune. En 2019, pendant les européennes, sur les 1 981 personnes en âge de voter à Lannemezan, 48,75% avaient déserté les urnes, contre un taux d'abstention de 55,98% pour le scrutin de 2014. Près de la moitié des électeurs français ne se sont pas rendus dans un bureau de vote pour les européennes de 2019. Une nouvelle abstention record se dessine-t-elle en 2024 ? A l'échelle de la France entière, la participation était déjà analysée aux européennes de 2019. Elle représentait 19,3% à midi et seulement 43,3% à 17 heures.

09:30 - Quelle sera l'abstention aux élections européennes à Lannemezan ? À Lannemezan, l'une des grandes inconnues du scrutin européen 2024 sera immanquablement l'étendue de la participation. Les habitants des communes de grandes tailles votent fréquemment moins que dans les petites, cette réalité peut-elle changer pour les européennes ? Il y a 2 ans, pour le premier tour de la présidentielle, parmi les 3 914 personnes en âge de voter dans la ville, 24,3% étaient restées chez elles, à comparer avec une abstention de 26,09% au deuxième tour. En comparaison, dans la ville, l'abstention aux législatives 2022 se chiffrait à 49,5% au premier tour. Au second tour, 52,27% des citoyens n'ont pas exercé leur droit de vote. Peut-on pronostiquer l'abstention cette année à Lannemezan ?