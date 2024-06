En direct

19:28 - Renaissance et Parti socialiste à égalité aussi à Lanobre pour ces élections européennes ? L'union des partis de gauche aux législatives étant terminée, que feront ses électeurs lors de ces élections européennes ? A l'issue du premier round des élections législatives, en 2022, la candidature Nupes avait obtenu 21,53% des bulletins dans la localité. Un chiffre à comparer avec les 23% de votants de gauche au premier tour de la présidentielle, soit le cumul des scores de Mélenchon à Hidalgo. Combien voteront pour la liste de Raphaël Glucksmann, représentant le PS, et comme très proche de la liste macroniste de Valérie Hayer dans les enquêtes d'opinion ? Il y a cinq ans, ce dernier avait atteint 5% à Lanobre, contre 21,33% pour la liste de la majorité portée à l'époque par Nathalie Loiseau.

17:08 - Qui vont retenir les supporters de la droite à Lanobre ? Le résultat des élections européennes à l'échelle locale sera analysé à travers le prisme de la dynamique Bardella, comme partout ailleurs. Si on associe le résultat de la liste RN aux européennes 2019 et celui de Marine Le Pen en 2022 au premier tour de la présidentielle, on trouve une progression de 2 points à Lanobre. Mais la marche devrait être encore plus élevée aux européennes 2024, les instituts de sondages donnant plutôt aux lepénistes une progression de près de 10 points par rapport à l'élection européenne précédente. De quoi prédire 31% dans la ville cette fois ?

15:02 - Les électeurs de Lanobre penchaient pour Macron il y a deux ans C'est Emmanuel Macron qui était arrivé en première position à Lanobre lors du premier tour de la présidentielle, avec 28,37%, devant Marine Le Pen. La fille de Jean-Marie Le Pen obtenait 23,27%. Et elle ne créait pas la surprise au second tour avec 46,03% contre 53,97%. Le RN n'a pas plus convaincu dans la localité quelques jours plus tard, lors des élections législatives, avec 14,68% au premier tour, contre 32,46% pour le binôme Les Républicains. Il n'y arrivera pas plus au second tour, qui verra également le binôme Les Républicains l'emporter.

12:45 - Que retenir des élections européennes à Lanobre en 2019 ? Revenir cinq ans en arrière semble de nouveau avisé au moment de se familiariser avec le scrutin d'aujourd'hui. Quels étaient les résultats des européennes en 2019 ? C'est la liste poussée par Bardella qui avait dominé les élections du Parlement européen il y a cinq ans à Lanobre, avec 21,67% des bulletins (130 voix) devant la liste emmenée par Nathalie Loiseau avec 21,33% suivie par François-Xavier Bellamy avec 16,5%.

11:45 - Élections européennes à Lanobre : un éclairage démographique Les facteurs démographiques et socio-économiques de Lanobre mettent en évidence des tendances évidentes susceptibles d'affecter le résultat des européennes. La répartition démographique peut agir sur les orientations des directives européennes, notamment en matière d'instruction et de soins de santé. Dans le bourg, 18% des résidents sont âgés de 0 à 29 ans, et 44,88% de 60 ans et plus. Le taux de foyers possédant au moins une voiture (68,45%) souligne une dépendance à l'égard de l'automobile, ce qui peut influencer les 624 votants sur des problématiques de mobilité et d'aménagement routier. Le nombre de bénéficiaires du RSA (0,73%) met en évidence des besoins de soutien social, tandis que le taux de salariés en CDD (7,59%) indique des défis de stabilité du travail. Un taux de résidences secondaires de 16,25%, comme à Lanobre, indique la présence d'une population plus aisée. Les propriétaires de maisons de vacances peuvent avoir des intérêts politiques différents des habitants permanents.

10:30 - La mobilisation des citoyens aux élections européennes à Lanobre Afin de se faire une idée du vote des habitants de cette commune, il est indispensable d'étudier les résultats des rendez-vous électoraux précédents. Cinq ans auparavant, durant les précédentes européennes, 47,89% des inscrits sur les listes électorales de Lanobre avaient déserté les urnes. L'abstention était de 57,02% il y a dix ans. Cette élection européenne verra-t-elle une hausse de l'abstention des citoyens français comme en 2009 où un record avait été enregistré avec 59% ? Au niveau de la France entière, le plus haut taux d'abstention a été observé lors du premier tour des régionales 2021. Il s'élevait à 67%. À Lanobre, 67,01% des habitants n'avaient pas pris la peine de se déplacer.

09:30 - C'est l'heure de voter à Lanobre : l'abstention au cœur des préoccupations À Lanobre, l'un des facteurs principaux de ce scrutin européen sera incontestablement le taux de participation. Pour le premier tour de la présidentielle, le pourcentage de participation s'était hissé à 76,36% des électeurs de la commune. La participation était de 75,18% au deuxième tour, soit 957 personnes. Pour rappel, dans la commune, le pourcentage de participation aux élections législatives 2022 représentait 49,17% au premier tour. Au second tour, 44,21% des votants se sont déplacés. Quelle sera la participation à Lanobre pour les européennes ? La guerre aux portes de l'Europe est de nature à ramener les électeurs de Lanobre dans les isoloirs.