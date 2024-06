Résultat des européennes à Lathuile : l'élection 2024 en direct

En direct

18:27 - Jusqu'où ira la liste RN lors des européennes à Lathuile ? Le nombre d'électeurs séduits par le RN sera l'observation majeure localement pour ces élections des députés européens. Si en France, les intentions de vote prédisent une évolution moyenne du Rassemblement national à près de 10 points aux européennes 2024 en comparaison de son résultat des européennes 2019 (ce qui porterait théoriquement Bardella à 33% dans la commune), il faut réaliser pourtant que celui-ci n'a pour l'instant grappillé que 1 point de plus entre 2019 et la candidature de Marine Le Pen au premier tour de la présidentielle 2022. La tendance devrait donc être plus limitée localement.

15:02 - Les enseignements de 2022 Marine Le Pen avait été deuxième au premier tour de la présidentielle 2022 dans la ville avec 24,55% contre 33,47% pour Emmanuel Macron. Et elle ne faisait pas mieux au second tour avec 38,39% contre 61,61%. Le RN ne convainquait pas plus dans la localité quelques semaines plus tard, lors des élections de la nouvelle Assemblée nationale, avec 16,14% au premier tour, contre 27,81% pour le binôme Ensemble ! (Majorité présidentielle). Bis repetita au second tour, voyant encore le binôme LREM l'emporter.

12:45 - Quelle liste était arrivée en tête des élections européennes à Lathuile il y a cinq ans ? Se retourner sur le dernier test apparait encore comme évident au moment d'analyser le scrutin d'aujourd'hui. Qui s'était imposé à l'issue des européennes en 2019 ? C'est Nathalie Loiseau qui l'emportait à Lathuile lors des précédentes européennes, avec 30,91% des voix. La liste doublait celle de Jordan Bardella avec 23,18% dans la commune. Yannick Jadot finissait troisième, avec 16,34%.

11:45 - Élections à Lathuile : l'impact des caractéristiques démographiques La structure démographique et socio-économique de Lathuile définit les préoccupations et les intérêts des électeurs, jouant ainsi un rôle sur le résultat des élections européennes. La jeunesse et les personnes sans emploi jouent un rôle crucial dans le village, avec près de 27% de la population ayant 29 ans et moins, et un taux de chômage de 8,07%. Le taux de foyers ne disposant d'aucune voiture (35,2%) souligne une dépendance moindre à l'automobile. Ce facteur pourrait affecter les 476 électeurs sur des problématiques de transport et d'environnement. Le nombre de bénéficiaires du RSA (0,86%) révèle des impératifs de suivi social, et le taux de salariés en contrat à durée déterminée (7,39%) fait ressortir des défis de sécurité de l'emploi. Un pourcentage de résidences secondaires de 19,69%, comme à Lathuile, indique un tourisme important dans la région. Les mesures de régulation des résidences secondaires peuvent aussi impacter l'engagement politique des habitants.

10:30 - Les premiers chiffres sur la participation vont tomber à 12h, qu'en est-il à Lathuile ? L'étude des résultats des précédentes élections permet de se faire une idée du vote des électeurs de cette commune. Cinq ans plus tôt, à l'occasion des précédentes élections européennes, 42,72% des électeurs de Lathuile (Haute-Savoie) avaient boudé les urnes. Le taux d'abstention était de 50,27% il y a dix ans. Près d'un Français sur deux ne s'est pas déplacé pour les élections européennes de 2019. Une nouvelle abstention record se dessine-t-elle cette année ? Au niveau de la France entière, le record d'abstention a été enregistré lors du premier tour des élections régionales 2021, atteignant 67%. À Lathuile, 66,59% des électeurs ne s'étaient pas déplacés.

09:30 - Les européennes sont lancées à Lathuile : scrutin en cours L'une des clés de ces élections européennes 2024 sera immanquablement l'abstention à Lathuile. L'inflation serait susceptible de ramener les habitants de Lathuile dans les bureaux de vote. Lors du premier tour de l'élection présidentielle, sur les 898 inscrits sur les listes électorales au sein de la commune, 81,07% avaient pris part au scrutin. La participation était de 77,84% au second tour, ce qui représentait 699 personnes. En proportion, au niveau du pays, le pourcentage de participation à la présidentielle 2022 atteignait 74% au premier tour et seulement 72% au deuxième tour, c’était moins qu’en 2017.