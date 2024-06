Résultat des européennes à Lauzerte : l'élection 2024 en direct

En direct

18:28 - Le Rassemblement national en chiffres à Lauzerte avant les européennes Au niveau local comme dans le reste du pays, le résultat de la liste dirigée par Jordan Bardella à ces européennes sera très commenté. Si on gomme les particularités locales qui peuvent sans doute s'appliquer aux législatives, la progression du RN est déjà puissante à Lauzerte entre Jordan Bardella en 2019 (18,89%) et Marine Le Pen en 2022 (25,63% au premier tour de la présidentielle), de l'ordre de 7 points. Mais l'acsension pourrait être plus importante encore aux européennes 2024, les sondeurs donnant plutôt à la liste de Jordan Bardella un score de 30 à 33% en France, soit dix points de plus que les 23% de 2019. Le RN pourrait donc se trouver à 28% localement ce 9 juin, si la dynamique était la même qu'à l'échelle nationale.

15:02 - Les résultats de la présidentielle et des législatives à Lauzerte L'élection du président de la République avait amplement tourné à l'avantage de Marine Le Pen en 2022 dans la commune. La cheffe de l'ancien Front national finissait à 25,63% au 1er round, alors que Emmanuel Macron et Jean-Luc Mélenchon arrivaient respectivement à 21,97% et 21,21% des voix. Pour le deuxième tour du scrutin, c'est aussi la cheffe de file du RN qui gagnait avec 50,51%, devant Emmanuel Macron à 49,49%. Au moment de donner ou non des députés au président élu, le RN n'était plus majoritaire au premier tour des élections législatives dans la commune, récoltant 22,41% des votes sur place, contre 23,75% pour le binôme Ensemble !. Au second tour, il échouait également, laissant la première place au binôme concurrent (51,21%).

12:45 - En 2019, Nathalie Loiseau en première position lors des dernières européennes Qu'avaient dit les européennes précédentes ? Rappeler l'épilogue du dernier test en date semble de nouveau logique au moment de se préparer au résultat du scrutin de ce dimanche. Bardella ne terminait que deuxième aux élections européennes il y a cinq ans. La liste de Nathalie Loiseau finissait en première marche avec 23,41%, contre 18,89% pour le RN.

11:45 - Lauzerte : quand les données démographiques façonnent les urnes Quelle influence la population de Lauzerte exerce-t-elle sur le résultat des européennes ? Avec un pourcentage de chômeurs de 16,58% et une densité de population de 32 habitants/km², le marché du travail et les questions d'habitat sont des inquiétudes majeures. Avec ses 7,35% d'agriculteurs pour 1 448 habitants, ce village est un subtil mélange d'urbanité et de ruralité. D'autres part, la présence d'une population étrangère de 8,74% et d'une population immigrée de 10,60% indique les défis des politiques migratoires et d'intégration dans le pays. Un pourcentage de résidences secondaires de 15,76%, comme à Lauzerte, indique un tourisme important dans la région. Les propriétaires d'habitations permanentes peuvent faire des choix électoraux différents des vacanciers.

10:30 - Abstention aux européennes à Lauzerte : un regard approfondi Comment votent d'habitude les citoyens de cette localité ? Il y a 5 ans, pendant les précédentes européennes, 532 personnes habilitées à voter à Lauzerte avaient pris part au scrutin (soit 50,24%). La participation était de 47,97% lors du scrutin européen de 2014. Les européennes mobilisant moins que les autres scrutins, qu'en sera-t-il aujourd'hui ? Au niveau du pays tout entier, la plus mauvaise participation jamais enregistrée l'a été lors du premier tour des régionales 2021. Elle atteignait 33,28%. À Lauzerte, 56,6% des habitants avaient voté.

09:30 - C'est l'heure de voter à Lauzerte : les européennes débutent À Lauzerte, l'abstention constituera incontestablement l'une des clés du scrutin européen 2024. La guerre aux portes de l'Europe ainsi que ses répercussions en matière économique et énergétique pourraient avoir des conséquences sur la stratégie de vote des habitants de Lauzerte. En avril 2022, au deuxième tour de la dernière présidentielle, le taux de participation s'était hissé à 74,33% des inscrits sur les listes électorales de la ville, contre une participation de 77,56% au premier tour, ce qui représentait 809 personnes. A l'échelle de la France entière, la participation était déjà analysée il y a deux ans. Elle représentait 25,5% à 12 h et seulement 65,0% à 17 h pour le premier tour, moins qu'en 2017.