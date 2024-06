En direct

19:12 - Quels peuvent être les reports pour le vote Nupes à Lavelanet ? En plus du résultat de la liste Bardella, arrive la question du duel entre la liste de la majorité de Valérie Hayer et celle du Parti socialiste portée par Raphaël Glucksmann. Ces adversaires pourraient arriver dans un mouchoir de poche à l'issue du scrutin du jour, selon les enquêtes des instituts de sondage. Raphaël Glucksmann avait atteint 7,98% à Lavelanet, contre 14,76% pour la liste LREM lors des dernières européennes. La réponse se trouve surtout dans le report des suffrages de la Nupes, qui a été dissoute malgré sa percée lors des dernières législatives, en 2022. Lors du premier tour des élections des députés à Lavelanet, le binôme Nupes avait en effet enregistré 27,47% des votes dans la localité. Une poussée à comparer avec les 26% de votants de gauche au premier tour de la présidentielle (21,79% pour Jean-Luc Mélenchon, 1,88% pour Yannick Jadot, 2,62% pour Fabien Roussel et 2,55% pour Anne Hidalgo). Le verdict est évidemment dépendant cette fois du pointage réalisé par Manon Aubry, mais aussi de ceux de l'écologiste Marie Toussaint ou encore du communiste Léon Deffontaine. Quant à Valérie Hayer, impossible de définir sa réelle base à Lavelanet, entre les 14,76% de Nathalie Loiseau aux européennes 2019, les 19,56% d'Emmanuel Macron au premier tour de la présidentielle 2022, ou les 19,2% de LREM au premier tour des législatives…

17:08 - À Lavelanet, une liste RN favorite ? Le résultat de la liste de Jordan Bardella sera un enjeu au niveau local pour ces élections du Parlement européen. Alors que les enquêtes d'opinion annoncent 10 points supplémentaires pour le RN au niveau du pays, entre la présidentielle 2022 et les européennes 2024, Lavelanet semble néanmoins dans une dynamique plus mesurée. Entre Jordan Bardella en 2019 et Marine Le Pen au premier tour de la présidentielle 2022, le parti n'a en effet pas gagné d'électeurs dans les bureaux de vote sur place. Une exception à confirmer.

15:02 - Avantage Rassemblement à Lavelanet ? Elections les plus proches, les législatives avaient donné un très bon démarrage pour le RN à Lavelanet. Ce dernier était arrivé en tête dans la localité avec 28,96% au premier round, mais sera battu en revanche au 2e par le binôme LFI-PS-PC-EELV sur l'unique circonscription de la zone. Marine Le Pen avait aussi fini en tête quelques mois plus tôt avec 31,98% au premier tour de l'élection du chef de l'Etat. Jean-Luc Mélenchon était deuxième avec 21,79% et Emmanuel Macron troisième avec 19,56%. Le Pen s'imposait enfin au deuxième round dans la commune avec 56,32%, devant Emmanuel Macron à 43,68%.

12:45 - Il y a cinq ans, des élections déjà tranchantes Les résultats de ce dimanche soir seront-ils comparables avec le choix des électeurs de 2019 ? Le score de la liste du Rassemblement national, avec un certain Jordan Bardella tête de liste à l'époque, était au plus haut à Lavelanet, à 34,67%. Le mouvement nationaliste devançait Nathalie Loiseau à 14,76% et Manon Aubry à 11,46%.

11:45 - Lavelanet aux urnes : analyse démographique et économique des enjeux électoraux A la mi-journée des européennes, Lavelanet émerge comme un microcosme de diversité et d'activités. Avec ses 6 035 habitants, cette ville cosmopolite représente la richesse culturelle de l'Europe contemporaine. L'existence de 516 entreprises sur son territoire souligne son dynamisme. Le pourcentage de foyers disposant d'au moins une voiture (64,25 %) montre le poids des problématiques de mobilité et d'infrastructure dans les interrogations des votants. Lavelanet abrite une communauté diversifiée, avec ses 509 résidents étrangers, renforçant la richesse sociale et culturelle de la ville. Avec un salaire moyen mensuel net de 1810,88 euros/mois, la ville affiche un pourcentage de demandeurs d'emploi de 19,53%, révélant une situation économique instable. En résumé, Lavelanet incarne les intérêts et les aspirations de l'Europe contemporaine.

10:30 - Lavelanet : analyse du niveau de participation aux précédentes élections européennes Les européennes mobilisent moins que les autres élections. Qu'en sera-t-il cette année ? A l’échelle de toute la France, le plus haut taux d'abstention a été observé à l'occasion du premier tour des élections régionales 2021. Il atteignait 66,72%. À Lavelanet, 68,03% des électeurs n'avaient pas pris la peine de se déplacer. Pour cerner plus précisément le vote des habitants de cette ville, il faut observer les résultats des scrutins européens passés. En 2019, pendant les élections européennes, 53,56% des personnes habilitées à participer à une élection à Lavelanet avaient refusé de se rendre dans l'isoloir. L'abstention était de 57,85% en 2014.

09:30 - Quelle sera la participation aux européennes à Lavelanet ? La participation sera incontestablement l'une des grandes inconnues de ces élections européennes 2024 à Lavelanet. La guerre aux portes de l'Europe et ses retombées sur l'économie mondiale sont capables d'impacter la stratégie de vote des habitants de Lavelanet. Pour le deuxième tour de la présidentielle, 66,2% des personnes habilitées à voter dans la ville avaient pris part au scrutin, à comparer avec une participation de 67,53% au premier tour, ce qui représentait 3 167 personnes. En proportion, dans la ville, la participation aux élections législatives 2022 atteignait 42,73% au premier tour et seulement 39,35% au second tour. Qu'en sera-t-il cette année à Lavelanet ?