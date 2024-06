En direct

19:09 - Glucksmann, Aubry, Toussaint.. Qui va prendre avantage des 29,13% de la Nupes à Lescar ? Après le score de la liste RN, se pose la question du duel entre la liste macroniste de Valérie Hayer et la socialiste emmenée par Raphaël Glucksmann. Ces adversaires sembleraient à quasi-égalité à l'issue du scrutin du jour, selon les enquêtes d'opinion. Mais on se rappelle que Raphaël Glucksmann avait obtenu 10,24% à Lescar, contre 26,55% pour la liste LREM lors des européennes 2019. Reste à savoir quel sera le report des voix de la Nouvelle union populaire écologique et sociale, qui a déjà vécu malgré la surprise qu'elle avait créée lors des dernières législatives, en 2022. Lors du premier tour des élections de l'Assemblée, en 2022 à Lescar, le binôme Nupes avait en effet enregistré 29,13% des votes dans la localité. Une percée à mettre en perspective avec les 28% de votants de gauche au premier tour de la présidentielle, soit le cumul des scores de Mélenchon à Hidalgo. Combien en récupérera la liste Glucksmann ? Répondre à cette question est risqué. Quant à la liste Hayer, impossible de dire où se situe sa véritable base à Lescar, entre les 26,55% de Nathalie Loiseau aux européennes 2019, les 30,73% d'Emmanuel Macron au premier tour de la présidentielle 2022, ou les 31,18% de LREM au premier tour des législatives…

17:08 - Le Rassemblement national à Lescar, un favori aux européennes ? Le score obtenu par le Rassemblement national sera le grand sujet localement pour ces élections des députés européens 2024. Les instituts de sondage prédisent une liste Bardella à 33% des voix dans le pays ce 9 juin, soit 10 points de plus que son score des dernières européennes. Théoriquement, cette dynamique devrait l'amener à 26% à Lescar, soit dix points de plus également que son score de 2019 au niveau local. Mais une commune vote différemment de la France et on note que le Rassemblement national n'a grappillé ici que 1 point de plus entre 2019 et la candidature de Marine Le Pen au premier tour de la présidentielle 2022. Ce qui devrait calmer les prévisions les plus simplistes.

15:02 - Les votants de Lescar penchaient pour Macron à la présidentielle Avec 17,58%, c'est un trop petit résultat qu'avait enregistré Marine Le Pen à Lescar au premier tour de l'élection du chef de l'Etat en 2022. La candidate était battue par Emmanuel Macron et Jean-Luc Mélenchon à respectivement 30,73% et 18,51% des voix. C'est finalement Emmanuel Macron qui l'emportera avec 66,69% contre 33,31% pour Le Pen au deuxième round sur place. Les législatives qui suivront ne bénéficieront pas, au premier tour, au RN, qui récoltera 14,25%, alors que les candidats Ensemble ! Réuniront 31,18% des voix. Le parti sera aussi inexistant, dans la municipalité en tout cas, au second tour.

12:45 - 26,55% pour Nathalie Loiseau lors des élections européennes 2019 à Lescar Les résultats de ce dimanche soir seront-ils comparables avec l'équilibre de 2019 ? C'est Nathalie Loiseau qui l'emportait à Lescar lors des précédentes européennes, avec 26,55% des suffrages. La liste surclassait celle de Yannick Jadot avec 16,7% dans la commune. Jordan Bardella échouait troisième, avec 16,67%.

11:45 - Comprendre l'électorat de Lescar : un regard sur la démographie locale Au cœur de la campagne électorale européenne, Lescar se présente comme une ville dynamique et vivante. Avec ses 9 524 habitants, cette commune cosmopolite représente la richesse culturelle de l'Europe contemporaine. L'existence de 839 entreprises sur son territoire est une preuve de son dynamisme. Dans la commune, 16,04 % de la population est âgée de 0 à 14 ans, et 8,32 % de 75 ans et plus, ce qui peut avoir un effet sur les orientations des politiques européennes, notamment en ce qui concerne l'instruction et les soins de santé. La présence de 412 résidents étrangers contribue à son pluriculturalisme. Malgré un pourcentage de demandeurs d'emploi de 9,42%, la ville révèle un dynamisme certain, avec un revenu moyen par foyer fiscal de 34 673 €/an. À Lescar, les intérêts locaux, tels que l'emploi, l'enseignement et l'inflation, se mêlent aux objectifs européens.

10:30 - Lescar : quel était le pourcentage d'abstention aux élections européennes ? Au fil des dernières années, les 9 947 habitants de cette commune ont dévoilé leurs préférences de vote. Cinq ans plus tôt, lors des précédentes européennes, 42,97% des personnes habilitées à participer à une élection à Lescar avaient refusé de se rendre dans l'isoloir, à comparer avec une abstention de 51,16% lors des européennes de 2014. Le résultat des européennes 2024 est autant attendu que le taux de participation qui est toujours trop bas durant de ce type de rendez-vous électoral. Pour mémoire, à l'échelle de la France en 2019, le taux d'abstention aux élections européennes atteignait 50%, mieux qu'en 2014.

09:30 - Participation à Lescar : quelles perspectives pour les élections européennes ? L'un des facteurs décisifs de ces élections européennes 2024 sera à n'en pas douter le taux de participation à Lescar. En avril 2022, lors du second tour de la présidentielle, 20,75% des personnes en âge de participer à une élection dans la ville avaient déserté les urnes, à comparer avec une abstention de 17,85% au premier tour. Pour rappel, au niveau de l'Hexagone, le taux d'abstention à l'élection présidentielle 2022 représentait 26,3% au premier tour et 28,0% au deuxième tour, c'était presque un record. La situation géopolitique actuelle et ses retombées en matière économique et énergétique seraient en mesure de faire augmenter la participation à Lescar (64230).