Résultat des européennes à Leymen : l'élection 2024 en direct

En direct

18:26 - Sur quel candidat vont se transférer les électeurs de droite à Leymen ? Le nombre de votes en faveur du Rassemblement national sera scruté à la loupe pour cette élection du Parlement européen, à l'échelle locale. Si on associe le score de la liste Bardella aux européennes 2019 et celui de Marine Le Pen en 2022 au premier tour de la présidentielle, on peut constater une progression de 1 point à Leymen. Mais la marche pourrait être encore plus haute aux européennes 2024, les instituts de sondages offrant plutôt aux candidats RN une progression de près de 10 points par rapport à de l'élection 2022. De quoi s'attendre à 30% dans la ville cette fois ?

15:02 - Les enseignements de la présidentielle et des législatives C'est Emmanuel Macron qui était arrivé en tête à Leymen lors du premier tour de la présidentielle, avec 36,66%, arrivant devant Marine Le Pen. La cheffe de file du RN obtenait 21,48%. Et elle ne rattrapait pas Emmanuel Macron au second tour avec 38,53% contre 61,47%. Le RN n'a pas plus convaincu à Leymen par la suite, lors des élections des députés, avec 13,99% au premier tour, contre 27,30% pour le binôme Les Républicains. Sur la commune de Leymen, c'est finalement une majorité Ensemble ! Qui sera victorieuse à l'issue du second tour, achevant la défaite de l'ancien Front national.

12:45 - Il y a cinq ans, une tendance très tranchée Qu'avaient dit les européennes précédentes ? Regarder en arrière apparait aussi comme indispensable au moment du scrutin de ce dimanche. Nathalie Loiseau avait gagné à Leymen lors des élections du Parlement européen à l'époque, avec 27,16%. Le RN de Jordan Bardella était alors relégué au second plan avec 20,99% des suffrages.

11:45 - Les défis socio-économiques de Leymen et leurs implications électorales Les caractéristiques démographiques et socio-économiques de Leymen révèlent des tendances nettes qui pourraient avoir une incidence sur le résultat des élections européennes. Avec une densité de population de 102 habitants/km² et un pourcentage de demandeurs d'emploi de 6,81%, le marché du travail et les questions d'habitat sont des sujets majeurs. Le pourcentage de foyers ne possédant aucune voiture (24,2%) souligne une dépendance moindre à l'automobile. Ce facteur pourrait affecter les 297 votants sur des questions de transport et d'aménagement routier. Enfin, la présence d'une population immigrée de 37,40% et d'une population étrangère de 34,83% indique l'influence des flux migratoires sur la démographie locale. Les chiffres sur l'éducation à Leymen mettent en exergue des niveaux variés de qualifications, avec 21,19% des résidents non diplômés, cela peut impacter le taux d'abstention dans la commune.

10:30 - La mobilisation des citoyens aux européennes à Leymen La participation des électeurs français aux élections européennes connaîtra-t-elle une hausse, comme ce fut le cas en 2019 avec un rebond notable ? Au niveau national, le record de la participation la plus basse enregistrée en France a été lors du premier tour des régionales 2021, avec un taux de 33,3%. À Leymen, 63,88% des votants avaient participé. L'étude des résultats des élections précédentes permet de cerner plus précisément le vote des citoyens de cette ville. Au moment des européennes de 2019, 51,54% des personnes habilitées à voter à Leymen avaient participé à l'élection. Le taux de participation était de 46,93% pour le scrutin européen de 2014.

09:30 - Participation à Leymen : que retenir des précédentes élections ? La participation sera indéniablement l'une des grandes inconnues de ce scrutin européen 2024 à Leymen. Pour mémoire, dans la ville, le taux d'abstention aux législatives 2022 représentait 50,91% au premier tour. Au deuxième tour, 55,87% des citoyens ne se sont pas déplacés. Qu'en sera-t-il cette année à Leymen ? Il y a 2 ans, au premier tour de l'élection présidentielle, sur les 603 inscrits sur les listes électorales au sein de la ville, 22,55% étaient restés chez eux. L'abstention était de 19,24% au second tour. Au niveau du pays tout entier, la participation était déjà un sujet central en avril 2022. Elle atteignait 25% à midi et seulement 65% à 17 h pour le premier tour, c’était moins qu’en 2017.