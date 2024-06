En direct

19:21 - Le résultat de la gauche unie aux dernières législatives à Lézat-sur-Lèze fait envie L'autre source de doute qui accompagne ces européennes 2024 sera celle du choix des électeurs de gauche après l'explosion de la coalition menée par Jean-Luc Mélenchon et ses alliés. A l'occasion du premier round des dernières législatives, en 2022, la candidature Nupes avait enregistré 21,89% des votes dans la localité. Une poussée à comparer avec les 30% de votants de gauche au premier tour de la présidentielle, soit le cumul des scores de Mélenchon à Hidalgo. Quelle part votera pour la liste de Raphaël Glucksmann, alliée du Parti socialiste, et annoncée comme très proche de la liste macroniste de Valérie Hayer dans les enquêtes d'opinion ? Déjà candidat il y a cinq ans, Glucksmann avait obtenu 8,92% à Lézat-sur-Lèze, contre 18,15% pour la liste de la majorité portée à l'époque par Nathalie Loiseau. Le verdict est évidemment dépendant cette fois des suffrages accordés à la liste LFI, mais aussi de ceux des Verts et enfin du Parti communiste.

17:08 - Que vont trancher les votants de Lézat-sur-Lèze ? Alors qu'on annonce une dizaine de points gagnés par le RN à l'échelle nationale, entre les européennes 2019 et les européennes 2024, Lézat-sur-Lèze semble néanmoins dans une tendance différente. Entre Jordan Bardella en 2019 et Marine Le Pen au premier tour de la présidentielle 2022, il n'a en effet pas gagné de part de voix dans la commune.

15:02 - Situation favorable à Hayer à Lézat-sur-Lèze ? Marine Le Pen était arrivée deuxième au premier tour de la présidentielle 2022 dans la cité avec 24,62% contre 25,13% pour Emmanuel Macron. Et elle n'arrivait pas à reprendre l'avantage au second tour avec 45,64% contre 54,36%. Le RN se prenait aussi les pieds dans le tapis dans la localité quelques jours plus tard, lors des élections des députés, avec 18,41% au premier tour, contre 39,20% pour le binôme Divers gauche. Sur la commune de Lézat-sur-Lèze, c'est finalement une majorité Divers gauche qui sera désignée au moment du second tour, achevant l'échec du parti lepéniste.

12:45 - Jordan Bardella en première position en 2019 à Lézat-sur-Lèze Revenir cinq ans en arrière semble toujours indispensable au moment d'anticiper le scrutin de ce 9 juin. Quels étaient les résultats des européennes en 2019 ? Il y a cinq ans, à Lézat-sur-Lèze, la liste Rassemblement national, qui avait déjà à sa tête Jordan Bardella, avait une longueur d'avance, glanant 24,87% des suffrages contre Nathalie Loiseau à 18,15% et Yannick Jadot à 11,23%.

11:45 - Démographie et politique à Lézat-sur-Lèze, un lien étroit Les caractéristiques démographiques et socio-économiques de Lézat-sur-Lèze mettent en lumière des tendances évidentes qui pourraient impacter le résultat des européennes. La jeunesse et les demandeurs d'emploi sont des segments démographiques cruciaux dans la commune, avec près de 27% de la population ayant de 0 à 29 ans, et un taux de chômage de 9,07%. Un salaire moyen mensuel net de 2169,66 € par mois souligne l'importance des problématiques sur la qualité de vie dans les préoccupations des 1 035 votants. Le nombre de familles monoparentales (12,5%) met en évidence la nécessité d'un soutien social, alors que le pourcentage de salariés en contrat à durée déterminée (10,15%) indique des enjeux de stabilité de l'emploi. Les chiffres sur l'instruction à Lézat-sur-Lèze mettent en avant une diversité de qualifications, avec 15,15% des habitants titulaires du seul bac, ce qui met en lumière la nécessité d'une réflexion approfondie sur les politiques éducatives et d'emploi de l'Union européenne.

10:30 - Les premiers chiffres de la participation attendus ce midi : la situation à Lézat-sur-Lèze Le résultat des européennes 2024 est autant attendu que le taux de participation qui est toujours trop bas lors de ce type de scrutin. Au niveau de l'Hexagone, la participation était déjà un sujet majeur aux élections européennes de 2019. Elle représentait 19,3% à 12h et déjà 43,3% à 17 heures. L'analyse des précédents rendez-vous électoraux permet de se faire une idée du vote des citoyens de cette ville. A l'occasion des européennes 2019, 1 022 personnes en capacité de participer à une élection à Lézat-sur-Lèze avaient pris part à l'élection (soit 58,17%), contre un taux de participation de 51,18% lors des élections européennes de 2014.

09:30 - Les européennes commencent à Lézat-sur-Lèze : l'abstention en question Ce 9 juin, lors des élections européennes à Lézat-sur-Lèze, qu'en sera-t-il de la participation ? Pour mémoire, dans la commune, le taux de participation aux élections législatives 2022 se chiffrait à 59,35% au premier tour. Au deuxième tour, 53,93% des citoyens ont exercé leur droit de vote. Quelle sera la participation à Lézat-sur-Lèze pour les élections européennes ? Il y a 2 ans, lors du second tour de l'élection présidentielle, le taux de participation s'était élevé à 79,0% au sein de la commune, contre une participation de 81,63% au premier tour, ce qui représentait 1 422 personnes. Pour mémoire, à l'échelle de l'Hexagone, le taux de participation à l'élection présidentielle 2022 se chiffrait à 73,7% au premier tour et seulement 72,0% au second tour, c'était presque un record.