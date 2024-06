L'élection suprême avait offert un énorme plébiscite à Marine Le Pen en 2022 à Liévin. La cheffe de file du Rassemblement national finissait à 45,61% au 1er round contre 19,7% pour Jean-Luc Mélenchon et 18,38% pour Emmanuel Macron sur le podium. Nouveau coup de poing au second tour contre Emmanuel Macron avec 64,64% contre 35,36%. Un mois plus tard, le RN trébuchait au premier tour des élections législatives dans la ville, grattant 36,68% des suffrages sur place, contre 41,79% pour le binôme Nupes. Au second tour, il échouait également, laissant le premier rang local au binôme concurrent (52,14%).

11:45 - Liévin : démographie et socio-économie impactent les élections européennes

Au cœur de la campagne électorale européenne, Liévin se présente comme une ville dynamique et animée. Avec ses 30 149 habitants, cette ville cosmopolite reflète la richesse culturelle de l'Europe contemporaine. Avec 1 275 entreprises, Liévin permet l'épanouissement de l'innovation et l'entrepreneuriat. Dans la ville, 20,36 % des résidents sont âgés de 14 ans et moins, et 22,71 % ont 60 ans et plus, ce qui peut avoir un effet sur les priorités des politiques européennes en matière d'éducation et de santé. La population étrangère de 689 personnes (2,29%) apporte une ouverture culturelle inestimable. Avec un revenu moyen par foyer fiscal de 17 759 euros/an, la ville dévoile un taux de chômage de 23,69%, annonçant une situation économique instable. À Liévin, où la jeunesse représente 39% de la population, les élections sont l'opportunité d'un avenir florissant pour tous.