En direct

19:23 - Les 15,04% de la coalition de gauche convoités En plus du résultat du RN, arrive la question du duel entre la liste de la majorité de Valérie Hayer et celle du PS menée par Raphaël Glucksmann. Les deux chefs de file pourraient arriver au coude-à-coude à l'issue du scrutin d'aujourd'hui, selon les enquêtes d'opinion. Mais il faut noter que Nathalie Loiseau, qui incarnait la macronie lors des européennes 2019, avait glané 17,7% à Liffol-le-Grand, contre 5,81% pour la liste de gauche alors. Reste à savoir quel sera le report des suffrages de la Nupes, qui a déjà explosé en vol. Lors du premier tour des élections des députés, en 2022 à Liffol-le-Grand, le binôme Nupes avait en effet obtenu 15,04% des votes dans la localité. Une percée à affiner avec les 16% de votants de gauche au premier tour de la présidentielle, soit le cumul des scores de tous les candidats rouges, verts et roses. Quant à Valérie Hayer, impossible de dire où se situe sa réelle base à Liffol-le-Grand, entre les 17,7% de Nathalie Loiseau aux européennes 2019, les 25,73% d'Emmanuel Macron au premier tour de la présidentielle 2022, ou les 17,29% de LREM au premier tour des législatives…

17:08 - Comment s'en sort le Rassemblement national avant les européennes à Liffol-le-Grand ? Alors qu'on annonce dix points supplémentaires pour le RN à l'échelle nationale, entre les européennes 2019 et les européennes 2024, Liffol-le-Grand semble néanmoins dans une tendance plus mesurée. Entre Jordan Bardella en 2019 et Marine Le Pen au premier tour de la présidentielle 2022, le mouvement n'a en effet pas gagné de terrain dans les bureaux de vote sur place. Le RN y aurait-il atteint son maximum ?

15:02 - Vent favorable au Rassemblement à Liffol-le-Grand ? Dernières élections en date, les élections législatives avaient offert un très bon démarrage pour le Rassemblement national à Liffol-le-Grand. Le parti s'était élevé en tête dans la commune avec 27,37% au premier tour, mais sera battu en revanche au second par le ticket Les Républicains sur la circonscription du lieu. Marine Le Pen avait aussi fini en tête quelques semaines plus tôt avec 35,17% au 1er tour de l'élection présidentielle. Emmanuel Macron était deuxième avec 25,73% et Jean-Luc Mélenchon troisième avec 12,2%. Marine Le Pen s'imposait enfin au 2e round dans la commune avec 59,55%, devant Emmanuel Macron à 40,45%.

12:45 - En 2019, une expérience très instructive Se retourner sur le dernier test peut toujours sembler une évidence au moment de se préparer au résultat du le scrutin d'aujourd'hui. Quels étaient les résultats des européennes en 2019 ? 35,67% des votes s'étaient portés vers la liste du Rassemblement national de Jordan Bardella il y a cinq ans, aux élections du Parlement européen, devant Nathalie Loiseau à 17,7% et François-Xavier Bellamy à 9,11%. Le mouvement d'extrême droite était arrivé en tête avec pas moins de 270 votants de Liffol-le-Grand.

11:45 - Élections européennes à Liffol-le-Grand : un éclairage démographique Aujourd'hui, les urnes se sont ouvertes pour les européennes à Liffol-le-Grand comme partout ailleurs. Avec ses 2 118 habitants, cette ville peut compter sur une certaine vitalité démographique. Avec 161 entreprises, Liffol-le-Grand est un lieu propice à l'essor de l'innovation et l'entrepreneuriat. Dans la ville, 29 % de la population est âgée de 0 à 29 ans, et 35,83 % de 60 ans et plus, ce qui peut agir sur les priorités politiques, notamment en matière d'instruction et de santé. Les citoyens, dont 37,63% sont des retraités, montreront-ils un intérêt pour la vie démocratique cette année ? Avec un salaire moyen mensuel net de 1955,28 €/mois, la commune vise plus de prospérité. Chaque bulletin comptabilisé ce 9 juin 2024 à Liffol-le-Grand contribue à édifier l'avenir de l'Europe.

10:30 - Abstention aux dernières européennes à Liffol-le-Grand : facteurs et implications Le résultat des européennes 2024 est autant attendu que le pourcentage de participation qui est souvent très bas durant de ce type d'élection. A l’échelle de toute la France, le pic d'abstention a été enregistré à l'occasion du premier tour des régionales 2021. Il s'élevait à 67%. À Liffol-le-Grand, 65,87% des électeurs n'avaient pas participé. Comment ont voté les électeurs de cette ville lors des précédentes élections ? Lors des précédentes européennes, sur les 841 personnes en âge de voter à Liffol-le-Grand, 47,27% avaient refusé de se rendre à leur bureau de vote, contre une abstention de 56,86% lors des européennes de 2014.

09:30 - C'est l'heure de voter à Liffol-le-Grand : les européennes débutent À Liffol-le-Grand, l'une des clés du scrutin européen sera immanquablement l'étendue de la participation. Pour rappel, dans la ville, le taux de participation aux législatives 2022 atteignait 44,22% au premier tour. Au second tour, 43,32% des électeurs ont exercé leur droit de vote. Qu'en sera-t-il pour les élections européennes à Liffol-le-Grand ? Pour le premier tour de la dernière élection présidentielle, 73,09% des électeurs dans la ville avaient participé au vote, à comparer avec un taux de participation de 72,98% au deuxième tour, soit 1 148 personnes. Pour mémoire, au niveau de la France, le taux de participation à la présidentielle 2022 s'élevait à 74% au premier tour et seulement 72% au deuxième tour, presque un record pour une élection présidentielle.