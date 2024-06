En direct

19:29 - Quel score pour Raphaël Glucksmann à gauche à la fin de ces élections européennes 2024 ? Il y a cinq ans pour les européennes, Raphaël Glucksmann, dont la liste est alliée du Parti socialiste, avait atteint 6,43% à Lignières, contre 20,42% pour la liste de la majorité, portée à l'époque par Nathalie Loiseau. Mais les comptes pourraient bien s'équilibrer cette fois selon les enquêtes d'opinion publiées lors de la campagne, à tel point qu'on le donne dans un mouchoir de poche avec la liste de la majorité de Valérie Hayer. Tout dépend en réalité du report des voix de la Nupes, qui n'est plus qu'un souvenir. Lors du premier tour des élections de l'Assemblée à Lignières, le binôme Nupes avait en effet enregistré 15,76% des votes dans la commune. Une somme à compléter avec les 22% de votants de gauche au premier tour de la présidentielle, soit le cumul des votes Mélenchon-Roussel-Jadot-Hidalgo. Le niveau de Glucksmann est évidemment dépendant cette fois des points obtenus par la liste LFI de Manon Aubry (8,13% en 2019), mais aussi de ceux de l'EELV Marie Toussaint (6,43% pour Yannick Jadot en 2019) et enfin du PCF Léon Deffontaine (3,59% pour Yann Brossat en 2019).

17:08 - Les performances du Rassemblement national à Lignières avant les européennes Le score de la liste portée par Jordan Bardella va être le déterminant pour ces élections localement, comme dans le reste de la France. Alors qu'on annonce 10 points gagnés par le RN au niveau national, entre les européennes 2019 et les européennes 2024, Lignières semble néanmoins dans une physionomie plus mesurée. Entre Jordan Bardella en 2019 et Marine Le Pen au premier tour de la présidentielle 2022, le parti n'a en effet pas augmenté son score dans les bureaux de vote sur place. Une exception à confirmer.

15:02 - Les électeurs de Lignières plutôt pour Marine Le Pen il y a deux ans Marine Le Pen s'est particulièrement illustrée à Lignières à l'issue de la dernière élection présidentielle il y a deux ans avec un nombre de votes correspondant à 30,4% des suffrages dès le premier tour. Elle s'inclinait en revanche face à Emmanuel Macron au second tour avec 49,39% contre 50,61%. Un mois plus tard, l'extrême droite n'était plus majoritaire au premier tour des législatives dans la ville, récoltant 30,8% des voix sur place, contre 32,97% pour le binôme Ensemble !. Au second tour, il échouait également, laissant la première place au binôme concurrent (56,21%).

12:45 - Les européennes 2019 s'étaient terminées sur une victoire de Jordan Bardella à Lignières Les résultats de ce dimanche vont-ils s'accorder avec le choix des électeurs de 2019 ? 32,14% des votes s'étaient tournés vers l'extrême droite de Jordan Bardella il y a cinq ans, aux élections européennes, devant Nathalie Loiseau à 20,42% et François-Xavier Bellamy à 9,07%. Le mouvement d'extrême droite l'avait emporté avec pas moins de 170 électeurs de Lignières.

11:45 - Tendances démographiques et électorales à Lignières : ce qu'il faut savoir Les caractéristiques démographiques et socio-économiques de Lignières montrent des tendances nettes qui pourraient avoir des répercussions sur le résultat des européennes. Dans le village, 9,57% des résidents sont âgés de 0 à 14 ans, et 17,75% sont des personnes âgées. La répartition démographique pourrait avoir un effet sur les priorités politiques en ce qui concerne l'éducation et les soins de santé. Le taux de ménages ne détenant aucune voiture (39,05%) montre une dépendance moindre à l'égard de l'automobile. Ce facteur pourrait affecter les 571 votants sur des problématiques de transport et d'aménagement routier. Par ailleurs, des aspects tels que le nombre de familles monoparentales (6,56%) et le nombre de résidences HLM (3,61% des logements) indiquent les enjeux économiques et sociaux auxquels la commune est confrontée. Un taux de résidences secondaires de 18,55%, comme à Lignières, indique la présence d'une population plus aisée. Cela peut impacter l'engagement politique des habitants sur des questions liées à l'environnement, au développement urbain et à l'économie locale.

10:30 - Les premiers chiffres de la participation vont tomber à 12h, qu'en est-il à Lignières ? Assisterons-nous à une progression de l'abstention des électeurs français aux élections européennes, similaire au record établi à 59% en 2009 ? Les chiffres de la France en 2019 parlent d'eux-mêmes, le taux d'abstention aux élections européennes s'élevait à 50%. Afin de comprendre un peu mieux le vote des habitants de cette ville, il est indispensable d'étudier les résultats des dernières élections. En 2019, à l'occasion des élections européennes, sur les 574 inscrits sur les listes électorales à Lignières, 45,33% avaient refusé de se rendre aux urnes. L'abstention était de 52,97% il y a dix ans.

09:30 - Pourcentage de participation aux élections : focus sur Lignières L'un des critères clés de ces élections européennes sera le niveau de participation à Lignières. Pour rappel, dans la ville, le pourcentage d'abstention aux élections législatives 2022 se chiffrait à 45,67% au premier tour et seulement 47% au second tour. Quel taux atteindra l'abstention à Lignières pour les élections européennes ? En avril 2022, pour le deuxième tour de la présidentielle, 22,87% des personnes en âge de voter dans la ville avaient boudé les urnes. L'abstention était de 24,76% au premier tour. En proportion, au niveau du pays, le taux d'abstention à l'élection présidentielle 2022 s'élevait à 26% au premier tour et 28% au deuxième tour, plus qu'en 2017.