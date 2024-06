Résultat des européennes à Ligny-le-Châtel : l'élection 2024 en direct

En direct

18:29 - Les performances du Rassemblement national avant les européennes à Ligny-le-Châtel À Ligny-le-Châtel, on peut souligner que le RN n'a pas gagné en parts de voix entre 2019 et 2022, Jordan Bardella regroupant en effet 34,32% au terme du vote européen et Marine Le Pen 34,89% au premier tour de la présidentielle. Ce contexte contraste avec ce que laissent imaginer les sondages récents à l'échelle nationale, avec près de dix points gagnés pour le RN entre la dernière présidentielle et l'élection de ce mois de juin.

15:02 - Les votants de Ligny-le-Châtel plutôt favorables à Le Pen à la présidentielle Marine Le Pen s'était illustrée à Ligny-le-Châtel pendant la dernière présidentielle 2022 avec un nombre de votes correspondant à 34,89% des électeurs au premier tour. Pour le 2e tour deux semaines plus tard, c'est aussi la patronne du parti frontiste qui avait le plus convaincu à Ligny-le-Châtel avec 50,17%, devant Emmanuel Macron à 49,83%. Au moment de fournir ou non des députés au président élu, le RN trébuchait au premier tour des législatives dans la ville, récoltant 31,77% des voix sur place, contre 35,42% pour le binôme Ensemble !. Au second tour, il échouait également, laissant le premier rang local au binôme concurrent avec 50,70%.

12:45 - En 2019, des élections européennes aux résultats très nets Le résultat de ce soir va-t-il confirmer le verdict de 2019 ? Le score de la liste RN, déjà chapeautée par Jordan Bardella à l'époque, était au plus haut à Ligny-le-Châtel, avec 34,32%, soit 139 voix dans la ville. L'extrême droite doublait Nathalie Loiseau à 19,01% et Yannick Jadot à 8,4%.

11:45 - Analyse socio-économique de Ligny-le-Châtel : perspectives électorales Quelle influence la population de Ligny-le-Châtel exerce-t-elle sur les résultats des élections européennes ? Avec 45,36% de population active et une densité de population de 46 hab par km², ces chiffres pourraient présager une implication électorale plus importante. Le pourcentage de demandeurs d'emploi à 7,36% peut avoir un effet sur les inquiétudes des habitants en ce qui concerne les politiques européennes sur l'emploi. Le taux de familles ne possédant aucune voiture (28,23%) montre une dépendance moindre à l'automobile. Ce facteur pourrait influencer les 390 votants sur des questions de transport et d'aménagement routier. Par ailleurs, des aspects tels que le nombre de bénéficiaires du RSA (1,25%) et le nombre de résidences HLM (4,4% des logements) font ressortir les défis de solidarité et d'intégration sociale auxquels la commune doit faire face. Les chiffres sur l'instruction à Ligny-le-Châtel mettent en avant des niveaux variés de qualifications, avec 42,56% des habitants n'ayant obtenu aucun diplôme, cela souligne un besoin important de renforcement des politiques éducatives.

10:30 - À Ligny-le-Châtel, quelle participation aux élections européennes ? Comment ont voté les électeurs de cette ville lors des derniers scrutins européens ? Cinq ans plus tôt, à l'occasion des précédentes européennes, 49,16% des personnes en âge de voter à Ligny-le-Châtel avaient refusé de se rendre à leur bureau de vote, contre une abstention de 61,66% lors des élections européennes de 2014. Avec une participation qui ne cesse de baisser lors des élections, ce rendez-vous électoral du 9 juin 2024 va-t-il battre un nouveau record ? Les chiffres de l'Hexagone en 2019 parlent d'eux-mêmes, le pourcentage d'abstention aux européennes représentait 50%.

09:30 - C'est l'heure de voter à Ligny-le-Châtel : la participation au cœur des préoccupations Le niveau d'abstention constituera l'un des critères décisifs de ces élections européennes à Ligny-le-Châtel. Les jeunes manifestent couramment une indifférence pour les élections nationales, cette réalité peut-elle s'aggraver pour les européennes ? Pour le premier tour de l'élection présidentielle, parmi les 836 inscrits sur les listes électorales au sein de la ville, 75,96% s'étaient rendus aux urnes, contre un taux de participation de 75,96% au second tour, c'est-à-dire 635 personnes. Pour mémoire, dans la ville, le pourcentage de participation aux législatives 2022 représentait 46,32% au premier tour et seulement 46,2% au second tour. Quelle sera la participation à Ligny-le-Châtel pour les élections européennes ?