19:22 - Les supporters de la Nupes convoités Outre le score du RN, se pose la question du duel entre la liste de la majorité de Valérie Hayer et la socialiste portée par Raphaël Glucksmann. Les deux personnages du duo pourraient arriver à quasi-égalité à l'issue du scrutin d'aujourd'hui, selon les enquêtes d'intentions de vote publiées lors de la campagne. Mais on se rappelle que Nathalie Loiseau, qui représentait la liste macroniste lors des dernières européennes, s'était élevée à 15,42% à Loir en Vallée, contre 4,2% pour la liste de gauche à l'époque. La réponse se trouve surtout dans le report des voix de la Nupes, qui n'est plus qu'un souvenir. La somme des suffrages n'est pas négligeable. Lors du premier tour des élections des députés à Loir en Vallée, le binôme Nupes avait en effet rassemblé 16,71% des votes dans la commune. Un score à mettre en perspective avec les 18% de votants de gauche au premier tour de la présidentielle, soit le cumul des votes Mélenchon-Roussel-Jadot-Hidalgo. Quelle part optera pour la liste Glucksmann ? Bien malin qui a la réponse en ce moment même. Le verdict dépendra évidemment cette fois des scores de la liste LFI de Manon Aubry, mais aussi de ceux de l'EELV Marie Toussaint ou encore du PCF Léon Deffontaine. Quant à la liste Hayer, impossible de définir sa véritable base à Loir en Vallée, entre les 15,42% de Nathalie Loiseau aux européennes 2019, les 24,54% d'Emmanuel Macron au premier tour de la présidentielle 2022, ou les 22,72% de LREM au premier tour des législatives…

17:08 - Rassemblement national : quel résultat à Loir en Vallée à l'issue des européennes ? Le résultat des élections européennes 2024 au niveau local sera analysé avec le prisme de la dynamique Bardella, comme partout ailleurs. Si en France entière, les sondages d'intentions de vote annoncent une évolution du RN à près de dix points de plus aux européennes 2024 en comparaison de son score des européennes 2019 (ce qui propulserait virtuellement Bardella pas loin des 40% dans la commune), il faut noter pourtant que ce dernier n'a pour l'instant enregistré que 1 point de plus entre 2019 et 2022 pour le premier tour de Marine Le Pen. La razzia annoncée pourrait donc être plus discrète localement.

15:02 - Pourquoi le RN a un avantage Les toutes dernières élections en date, les législatives 2022, avaient donné lieu à un puissant score pour le Rassemblement national à Loir en Vallée. Le mouvement nationaliste s'était élevé en tête dans la cité avec 32,57% au 1er round et surtout 51,47% au second, le portant tout en haut du paysage local. Le RN devançait les impétrants étiquetés Ensemble ! (22,72%) et Nouvelle union populaire écologique et sociale (16,71%) au premier tour puis encore Ensemble ! (Majorité présidentielle) (48,53%) au second sur l'unique circonscription du secteur. Marine Le Pen avait aussi fini en tête quelques mois plus tôt avec 34,3% au premier tour de l'élection à la présidence de la République. Emmanuel Macron était deuxième avec 24,54% et Jean-Luc Mélenchon troisième avec 13,96%. Le Pen s'imposait enfin au deuxième round dans la ville avec 54,72%, devant Emmanuel Macron à 45,28%.

12:45 - Le très gros score de Jordan Bardella au terme des élections de 2019 à Loir en Vallée Les résultats de ce dimanche vont-ils concorder avec le choix des électeurs de 2019 ? Si on se penche sur le détail, 294 électeurs de Loir en Vallée avaient préféré la liste du Rassemblement national il y a cinq ans, aux élections du Parlement européen. La liste Bardella enregistrait 33,33% des voix contre Nathalie Loiseau à 15,42% et François-Xavier Bellamy à 11%.

11:45 - Analyse socio-économique de Loir en Vallée : perspectives électorales Quel portrait faire de Loir en Vallée, à quelques heures de l'annonce des résultats des élections européennes ? Dotée de 1 382 logements pour 2 086 habitants, la densité de la commune est de 55 hab par km². Ses 101 entreprises démontrent une économie favorable. Dans la ville, 22 % de la population est âgée de moins de 30 ans, et 41,04 % de 60 ans et plus, ce qui peut agir sur les priorités des mesures européennes, notamment en matière d'instruction et de soins de santé. Les habitants, dont 42,86% sont des retraités, montreront-ils un intérêt pour la vie démocratique en exerçant leur droit de vote ? Malgré un pourcentage de demandeurs d'emploi de 9,86%, la commune dévoile un salaire moyen mensuel net de 1912,25 €/mois, témoignant d'une certaine prospérité. À Loir en Vallée, les intérêts locaux alimentent le débat démocratique.

10:30 - Européennes précédentes à Loir en Vallée : le niveau d'abstention Les élections européennes mobilisant généralement moins que les autres scrutins, qu'en sera-t-il aujourd'hui ? Au niveau de la France entière, le record d'abstention a été observé au moment du premier tour des régionales 2021, atteignant 66,7%. À Loir en Vallée, 66,27% des votants n'avaient pas voté. L'observation des élections passées permet de se faire une idée du vote des électeurs de cette localité. Cinq ans plus tôt, au moment des précédentes européennes, le pourcentage d'abstention représentait 42,97% des inscrits sur les listes électorales de Loir en Vallée. L'abstention était de 50,36% en 2014.

09:30 - Quelle sera l'abstention aux européennes à Loir en Vallée ? Ce 9 juin, lors des élections européennes à Loir en Vallée, qu'en sera-t-il de la participation ? Pour mémoire, dans la ville, la participation aux législatives 2022 représentait 51,75% au premier tour et seulement 53,63% au second tour. Qu'en sera-t-il cette année à Loir en Vallée ? Il y a deux ans, lors du second tour de l'élection présidentielle, 78,76% des personnes habilitées à participer à une élection dans la ville avaient pris part au scrutin, à comparer avec une participation de 77,43% au premier tour, soit 1 276 personnes. A l'échelle du pays tout entier, la participation était déjà un sujet central il y a deux ans. Elle se chiffrait à 25% le midi et seulement 65% à 17 h pour le premier tour.