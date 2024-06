Résultat des européennes à Lombers : l'élection 2024 en direct

En direct

18:28 - Que vont choisir les votants de Lombers ? Au niveau local, le résultat du Rassemblement national aux européennes sera très scruté. À Lombers, on remarque que le RN n'a pas progressé entre 2019 et 2022, Jordan Bardella obtenant en effet 23,4% au terme du scrutin européen et Marine Le Pen 23,23% au premier tour de la présidentielle. Ce statu-quo diffère de ce que laissent imaginer les sondages aujourd'hui sur la France entière, avec près de 10 points prévus en plus pour le RN entre les européennes 2019 et les européennes 2024.

15:02 - Les habitants de Lombers plutôt pour Emmanuel Macron en 2022 Marine Le Pen avait été arrivée deuxième au premier tour de la présidentielle 2022 dans la cité avec 23,23% contre 23,67% pour Emmanuel Macron. Et elle n'arrivait pas à reprendre l'avantage au second tour avec 46,1% contre 53,9%. Le RN se prenait aussi les pieds dans le tapis à Lombers quelques jours plus tard, lors des élections de la nouvelle Assemblée nationale, avec 18,03% au premier tour, contre 21,67% pour le binôme LREM. Ce démarrage mitigé ne va pas empêcher le RN de finir au sommet au second tour avec 18,03%.

12:45 - Les élections européennes 2019 avaient couronné Jordan Bardella à Lombers Le résultat de ce dimanche va-t-il répéter le verdict de 2019 ? Si on rentre dans le détail, la liste RN, avec un certain Jordan Bardella comme chef de file, avait fini première des élections européennes il y a cinq ans. L'extrême droite cumulait 23,4% des voix, devant Nathalie Loiseau à 17,02% et François-Xavier Bellamy à 13,4%.

11:45 - Impact des caractéristiques démographiques sur le paysage politique de Lombers Les facteurs démographiques et socio-économiques de Lombers mettent en évidence des tendances nettes qui pourraient avoir une incidence sur le résultat des européennes. Avec une densité de population de 28 hab/km² et un taux de chômage de 6,88%, les problématiques relatives au chômage et à l'habitat sont des inquiétudes majeures. Avec ses 8,25% d'agriculteurs pour 1 106 habitants, ce bourg est un subtil mélange d'urbanité et de ruralité. Par ailleurs, des indicateurs tels que le nombre de familles monoparentales (19,64%) et le nombre de résidences HLM (3,43% des logements) font ressortir les enjeux économiques et sociaux qui préoccupent les habitants. Les données sur l'instruction à Lombers mettent en exergue des niveaux variés de qualifications, avec 27,29% des habitants non diplômés, cela souligne l'importance d'investir dans l'instruction.

10:30 - Leçons à tirer de l'abstention lors des dernières européennes à Lombers Le résultat des européennes 2024 est aussi attendu que le taux d'abstention qui bat toujours des records lors de ce type de rendez-vous électoral. Voici les chiffres de 2019 à l'échelle de la France : l'abstention aux européennes atteignait 50%, en amélioration par rapport à 2014. Afin de se faire une idée du vote des électeurs de cette ville, il faut analyser les résultats des précédentes élections. Durant les dernières européennes, 37,28% des inscrits sur les listes électorales de Lombers (Tarn) avaient refusé de se rendre dans l'isoloir. L'abstention était de 38,9% pour le scrutin européen de 2014.

09:30 - Comprendre le taux de participation aux élections à Lombers L'un des critères forts du scrutin européen sera sans aucun doute le niveau d'abstention à Lombers. En avril 2022, au deuxième tour de la présidentielle, le taux de participation s'était élevé à 79,95% au sein de la commune, contre un taux de participation de 82,04% au premier tour, c'est-à-dire 717 personnes. Pour rappel, dans la commune, le taux de participation aux législatives 2022 atteignait 55,73% au premier tour. Au deuxième tour, 54,36% des votants se sont déplacés. La hausse des prix du quotidien qui alourdit le budget des foyers français combinée avec les craintes dues à la guerre en Ukraine seraient notamment susceptibles de ramener les habitants de Lombers dans les bureaux de vote.