Résultat des européennes à Londinières : l'élection 2024 en direct

Les élections les plus proches, les législatives, avaient offert un très gros résultat pour le RN à Londinières. Le parti avait terminé en tête dans la ville avec 34,80% au 1er round avant un formidable 54,75% au deuxième sur l'unique circonscription de la zone. Marine Le Pen avait aussi fini en tête quelques semaines plus tôt avec 38,37% au 1er tour de l'élection à la présidence de la République. Emmanuel Macron était deuxième avec 31,69% et Jean-Luc Mélenchon troisième avec 8,43%. Le Pen s'imposait enfin au 2e round dans la ville avec 51,25%, devant Emmanuel Macron à 48,75%.

11:45 - Londinières : démographie, élections et perspectives d'avenir

À Londinières, les facteurs démographiques et socio-économiques façonnent le contexte politique et peuvent impacter les européennes. Les jeunes et les demandeurs d'emploi sont des groupes démographiques essentiels dans le village, avec près de 32% de la population ayant de 0 à 29 ans, et un taux de chômeurs de 12,57%. Qui plus est, le taux de familles propriétaires (60,48%) met en avant l'importance des enjeux liés au logement et à l'urbanisme. Le taux de foyers ne disposant d'aucune voiture (26,47%) montre une dépendance moindre à l'automobile. Ce facteur pourrait impacter les 488 électeurs sur des problématiques de transport et d'infrastructure. Le nombre de familles monoparentales (19,29%) met en lumière des impératifs de suivi social, et le pourcentage de salariés en contrat à durée déterminée (9,51%) fait ressortir des défis de stabilité du travail. Les chiffres sur l'éducation à Londinières mettent en relief une diversité de qualifications, avec 44,47% des résidents n'ayant obtenu aucun diplôme, cela souligne l'importance d'investir dans l'éducation.