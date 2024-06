En direct

19:16 - Sur quel candidat vont se diriger les orphelins de la Nupes à Longeville-lès-Saint-Avold ? Déjà candidat il y a cinq ans pour les européennes, Raphaël Glucksmann, dont la liste est soutenue par le Parti socialiste, avait atteint 6,23% à Longeville-lès-Saint-Avold, contre 16,63% pour la liste de la majorité, portée alors par Nathalie Loiseau. Mais les comptes pourraient bien s'équilibrer en 2024 selon les enquêtes d'intentions de vote. Reste à savoir quel sera le report des votes de la Nupes, qui a fait long feu malgré sa poussée lors des législatives. Le niveau est élevé. Lors du premier tour des élections des députés à Longeville-lès-Saint-Avold, le binôme Nupes avait en effet accumulé 18,64% des votes dans la localité. Une percée à affiner avec les 20% de votants de gauche au premier tour de la présidentielle, soit le cumul des scores de tous les candidats rouges, verts et roses. Quelle part de ces voix ira à la liste Glucksmann ? Bien malin qui se risquerait à répondre en ce moment même.

17:08 - Le Rassemblement national à Longeville-lès-Saint-Avold, un favori aux européennes ? La part des électeurs en faveur de la liste de Jordan Bardella sera l'enseignement majeur pour ces élections 2024 à l'échelle locale, comme dans le reste du pays. Si on compare le score de Jordan Bardella aux européennes 2019 et celui de Marine Le Pen en 2022 au premier tour de la présidentielle, on peut constater une progression de 1 point à Longeville-lès-Saint-Avold. Mais celle-ci pourrait s'avérer encore plus élevée aux européennes 2024, les sondages annonçant plutôt aux lepénistes une évolution de près de 10 points par rapport à la dernière élection européenne. Assez pour s'attendre à 45% dans la ville cette fois ?

15:02 - Tendance favorable au Rassemblement à Longeville-lès-Saint-Avold ? Les toutes dernières élections en date, les élections législatives, avaient donné un excellent résultat pour le RN à Longeville-lès-Saint-Avold. Le mouvement nationaliste s'était hissé en tête dans la cité avec 34,69% au premier round. Il l'emportait ensuite avec 56,24% au second (Longeville-lès-Saint-Avold n'ayant qu'une circonscription). Marine Le Pen avait aussi fini en tête quelques mois plus tôt avec 36,33% au 1er tour de la présidentielle. Emmanuel Macron était deuxième avec 22,14% et Jean-Luc Mélenchon troisième avec 14,86%. Le Pen s'imposait enfin au second round dans la commune avec 58,23%, devant Emmanuel Macron à 41,77%.

12:45 - En 2019, un scrutin très instructif Le résultat de ce soir sera-t-il le même que le choix des électeurs de 2019 ? Dans le détail, la liste du RN, qui avait déjà comme guide un certain Jordan Bardella, avait fini première des européennes à l'époque. L'extrême droite cumulait 35,02% des suffrages, soit 478 voix dans la ville, face à Nathalie Loiseau à 16,63% et Yannick Jadot à 8,13%.

11:45 - Comprendre l'électorat de Longeville-lès-Saint-Avold : un regard sur la démographie locale Comment la population de Longeville-lès-Saint-Avold peut-elle impacter le résultat des élections européennes ? Dans la commune, 13,37% des résidents sont des enfants, et 27,43% ont 60 ans et plus. La pyramide des âges pourrait avoir un effet sur les orientations des directives européennes, notamment en ce qui concerne l'instruction et la santé. Le taux de ménages possédant au moins une voiture (84,85%) souligne une dépendance à l'automobile, ce qui peut impacter les 1 176 électeurs sur des questions de transport et d'aménagement routier. Le nombre de familles monoparentales (15,33%) met en évidence la nécessité d'un soutien social, alors que le pourcentage de salariés en contrat à durée déterminée (8,27%) indique des défis de sécurité du travail. Les chiffres sur l'instruction à Longeville-lès-Saint-Avold mettent en avant une diversité de qualifications, avec 19,07% des résidents titulaires du seul baccalauréat, ce qui met en lumière la nécessité d'une réflexion approfondie sur les politiques éducatives et d'emploi de l'Union européenne.

10:30 - Longeville-lès-Saint-Avold : quel était le pourcentage de participation aux précédentes européennes ? L'observation des résultats des dernières consultations démocratiques est l'occasion de comprendre le vote des électeurs de cette ville. Cinq ans plus tôt, durant les précédentes européennes, 50,16% des inscrits sur les listes électorales de Longeville-lès-Saint-Avold avaient refusé de se rendre aux urnes, contre un taux d'abstention de 62,42% lors du scrutin de 2014. Près de la moitié des citoyens français ne se sont pas déplacés pour les européennes de 2019. Une nouvelle abstention record se profile-t-elle en 2024 ? Au niveau national, la participation était déjà un sujet majeur aux européennes de 2019. Elle se chiffrait à 19,26% à 12 heures et seulement 43,29% à 17 heures.

09:30 - La participation aux élections européennes à Longeville-lès-Saint-Avold L'abstention constituera immanquablement l'une des grandes inconnues de ce scrutin européen à Longeville-lès-Saint-Avold. L'inflation qui pèse sur les finances des foyers français cumulée avec les inquiétudes provoquées par la situation géopolitique actuelle, seraient de nature à de faire augmenter le taux de participation à Longeville-lès-Saint-Avold (57740). En avril 2022, au deuxième tour de la dernière présidentielle, le pourcentage d'abstention s'était élevé à 26,17% des électeurs de la commune. L'abstention était de 24,07% au premier tour. A l'échelle nationale, la participation était déjà un sujet majeur en avril 2022. Elle représentait 25% à 12 h et seulement 65% à 17 heures pour le premier tour, moins qu'en 2017.