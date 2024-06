En direct

19:28 - Glucksmann, Aubry, Toussaint.. Qui va tirer parti des électeurs de la Nupes à Lorp-Sentaraille ? En 2019 pour les européennes, Raphaël Glucksmann, dont la liste est alliée du Parti socialiste, avait atteint 11,98% à Lorp-Sentaraille, contre 24,38% pour la liste de la majorité, portée à l'époque par Nathalie Loiseau. Mais les comptes pourraient bien s'équilibrer en 2024 selon les enquêtes des instituts de sondage. Reste à savoir quel sera le report des suffrages de la Nouvelle union populaire écologique et sociale, qui n'est plus qu'un souvenir. La manne s'avère importante : lors du premier tour des élections des députés, en 2022 à Lorp-Sentaraille, le binôme Nupes avait en effet glané 27,29% des votes dans la localité. Une poussée à affiner avec les 23% de votants de gauche au premier tour de la présidentielle, soit le cumul des scores de Mélenchon à Hidalgo. Combien voteront pour la liste Glucksmann ? Bien malin qui se risquerait à répondre en ce moment même. Quant à Valérie Hayer, impossible de dire où se situe sa réelle base à Lorp-Sentaraille, entre les 24,38% de Nathalie Loiseau aux européennes 2019, les 24,44% d'Emmanuel Macron au premier tour de la présidentielle 2022, ou les 22% de LREM au premier tour des législatives…

17:08 - Jusqu'où ira la liste RN de Jordan Bardella à Lorp-Sentaraille lors des européennes ? Le résultat des européennes 2024 à l'échelle locale sera scruté à travers le prisme de la dynamique RN, comme dans le reste du pays. À Lorp-Sentaraille, on remarque que le RN n'a pas gagné d'électeurs entre 2019 et 2022, Jordan Bardella obtenant en effet 27,07% au terme du précédent vote européen et Marine Le Pen 25,19% au premier tour de la présidentielle. Ce contexte tranche avec ce que prédisent les sondages en 2024 au niveau de la France, avec près d'une dizaine de points prévus en plus pour le RN entre la dernière présidentielle et le scrutin qui nous occupe.

15:02 - Les inscrits de Lorp-Sentaraille penchaient pour Le Pen en 2022 La préférence des habitants d'une ville se reflète bien souvent le plus visiblement dans le résultat de l'élection suprême. Marine Le Pen a fait amplement mieux que dans le reste du pays à Lorp-Sentaraille au cours de l'élection présidentielle il y a deux ans avec un score de 25,19% des électeurs au 1er round. Pour le 2e tour, c'est aussi la numéro 1 du parti d'extrême droite qui avait le plus convaincu à Lorp-Sentaraille avec 51,8%, devant Emmanuel Macron à 48,2%. Au moment de fournir ou non une majorité au président élu, l'extrême droite ratait la marche au premier tour des élections législatives dans la ville, obtenant 21,18% des suffrages sur place, contre 27,29% pour le binôme Nupes. Au second tour, il échouait également, laissant la victoire locale au binôme concurrent (63,56%).

12:45 - Il y a cinq ans, Jordan Bardella en tête lors des dernières européennes Regarder en arrière peut aussi sembler indispensable au moment d'analyser le scrutin de ce 9 juin. Quels étaient les résultats des européennes en 2019 ? Dans le détail, 131 électeurs de Lorp-Sentaraille avaient été séduits par la liste Rassemblement national à l'époque, aux européennes. La liste, avec un certain Jordan Bardella comme chef de file, avait attiré ainsi 27,07% des voix devant Nathalie Loiseau à 24,38% et Raphaël Glucksmann à 11,98%.

11:45 - Démographie et politique à Lorp-Sentaraille, un lien étroit Dans la ville de Lorp-Sentaraille, divers facteurs démographiques et socio-économiques risquent de peser sur le résultat des élections européennes. Le pourcentage de demandeurs d'emploi à 10,42% pourrait agir sur les inquiétudes des électeurs quant aux directives européennes sur l'emploi. Avec 43,33% de population active et une densité de population de 230 hab par km², ces données pourraient susciter plus d'intérêts pour le scrutin. Le pourcentage de familles ne possédant aucune voiture (17,76%) souligne une dépendance moindre à l'automobile, ce qui peut affecter les 510 électeurs sur des problématiques de transport et d'environnement. Enfin, des indicateurs tels que le nombre de familles monoparentales (19,55%) et le nombre de résidences HLM (7,86% des logements) indiquent les enjeux sociaux et économiques qui tracassent les habitants. Les chiffres sur l'éducation à Lorp-Sentaraille mettent en relief une diversité importante, avec des pourcentages variables de titulaires de diplômes : 18,11% des résidents ont obtenu seulement le bac par exemple, ce qui met en lumière la nécessité d'une réflexion approfondie sur les politiques éducatives et d'emploi de l'Union européenne.

10:30 - Lorp-Sentaraille : quel était le taux de participation aux élections européennes ? Les élections européennes mobilisent souvent moins que les autres élections. Cette année fera-t-elle exception ? Sur le plan national, le plus haut taux d'abstention a été enregistré durant le premier tour des élections régionales 2021. Il s'élevait à 66,7%. À Lorp-Sentaraille, 58,52% des votants ne s'étaient pas déplacés. Afin de comprendre le vote des électeurs de cette commune, il est nécessaire d'analyser les résultats des dernières élections. En 2019, pendant les élections européennes, le taux d'abstention s'était hissé à 48,63% des électeurs de Lorp-Sentaraille (Ariège). Le taux d'abstention était de 56,04% en 2014.

09:30 - Les européennes commencent à Lorp-Sentaraille : l'abstention en question L'une des grandes inconnues de ces élections européennes 2024 sera la participation à Lorp-Sentaraille. En avril 2022, à l'occasion du deuxième tour de la dernière élection présidentielle, parmi les 999 inscrits sur les listes électorales dans la commune, 77,66% avaient pris part au scrutin. Le taux de participation était de 80,88% au premier tour, c'est-à-dire 808 personnes. Pour comparer, dans la commune, le taux de participation aux élections législatives 2022 se chiffrait à 51% au premier tour et seulement 49,8% au deuxième tour. Les populations des petites communes se déplacent habituellement plus que dans les grandes, cette réalité peut-elle évoluer pour les européennes ?