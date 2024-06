En direct

19:34 - À Lorquin, que vont décider les supporters de la Nupes ? En plus du résultat du RN, arrive la question du duel entre la liste Renaissance de Valérie Hayer et celle des socialistes menée par Raphaël Glucksmann. Les deux chefs de file sont donnés dans un mouchoir de poche ce dimanche soir, selon les études sondagières publiées lors de la campagne. Mais on se souvient que Nathalie Loiseau, qui incarnait la liste LREM lors des européennes 2019, s'était élevée à 18,49% à Lorquin, contre 4,2% pour la liste de gauche alors. Tout dépend en réalité du report des suffrages de la Nupes, qui a déjà vécu. Le total n'est pas négligeable : lors du premier tour des législatives à Lorquin, le binôme Nupes avait en effet réuni 13,5% des votes dans la localité. Une poussée à comparer avec les 19% de votants de gauche au premier tour de la présidentielle (15,21% pour Jean-Luc Mélenchon, 2,56% pour Yannick Jadot, 1,03% pour Fabien Roussel et 1,37% pour Anne Hidalgo). Le niveau de Glucksmann dépendra évidemment cette fois des points obtenus par la liste LFI, mais aussi de ceux d'Europe Ecologie ou encore du Parti communiste. Quant à la liste Hayer, impossible de définir sa réelle base à Lorquin, entre les 18,49% de Nathalie Loiseau aux européennes 2019, les 24,27% d'Emmanuel Macron au premier tour de la présidentielle 2022, ou les 14,05% de LREM au premier tour des législatives…

17:08 - Quel score pour le RN à Lorquin lors des européennes ? À Lorquin, on remarque que le RN n'a pas progressé entre 2019 et 2022, Jordan Bardella obtenant en effet 33,61% lors du vote européen et Marine Le Pen 33,5% au premier tour de la présidentielle. Ce contexte contraste avec ce que dessinent les sondages en 2024 à l'échelle du pays, avec près d'une dizaine de points prévus en plus pour le RN entre la présidentielle 2022 et l'élection de ce mois de juin.

15:02 - Vent favorable au RN à Lorquin ? Marine Le Pen s'est particulièrement illustrée à Lorquin pendant la présidentielle il y a deux ans avec un score de 33,5% des suffrages dès le premier tour. Pour le deuxième tour deux semaines plus tard, c'est également elle qui l'emportait à Lorquin avec 57,17%, devant Emmanuel Macron à 42,83%. Un mois plus tard, le parti trébuchait au premier tour des législatives dans la ville, récoltant 13,5% des voix sur place, contre 54,27% pour le binôme Les Républicains. Au second tour, il échouait également, laissant la victoire locale au binôme concurrent avec 78,96%.

12:45 - Le très gros score de Jordan Bardella à l'issue des dernières européennes à Lorquin Le résultat de ce 9 juin va-t-il concorder avec le verdict de 2019 ? Si on se penche sur le détail, 120 votants de Lorquin s'étaient tournés vers le RN à l'époque, aux européennes. La liste de Jordan Bardella avait cumulé ainsi 33,61% des voix devant Nathalie Loiseau à 18,49% et Yannick Jadot à 12,04%.

11:45 - Le poids démographique et économique de Lorquin aux élections européennes Quelle influence la population de Lorquin exerce-t-elle sur le résultat des élections européennes ? Dans la localité, 24% des résidents sont âgés de moins de 30 ans, et 10,66% ont plus de 75 ans. La pyramide des âges peut agir sur les orientations politiques, notamment en ce qui concerne l'instruction et les soins de santé. Le taux de foyers disposant d'au moins une voiture (74,12%) souligne une dépendance à l'automobile. Ce facteur pourrait influencer les 371 électeurs sur des questions de mobilité et d'environnement. D'autres part, des éléments tels que le nombre de familles monoparentales (15,05%) et le nombre de personnes bénéficiaires du RSA (1,32%) font ressortir les enjeux sociaux et économiques qui tracassent les habitants. Les données sur l'instruction à Lorquin mettent en avant une diversité de qualifications, avec 41,21% des habitants non diplômés, cela peut indiquer des défis tels que le manque d'opportunités éducatives, le décrochage scolaire ou des difficultés économiques.

10:30 - La mobilisation des citoyens aux européennes à Lorquin Près de la moitié des Français ne se sont pas déplacés pour les élections européennes de 2019. Une nouvelle participation en berne se profile-t-elle cette année ? Sur le plan national, la plus mauvaise participation jamais constatée l'a été lors du premier tour des régionales 2021. Elle atteignait 33,28%. À Lorquin, 69,64% des votants avaient participé. Comment ont voté le plus souvent les électeurs de cette commune lors des consultations politiques passées ? Il y a 5 ans, durant les précédentes européennes, 43,87% des électeurs de Lorquin (Moselle) avaient pris part au scrutin, contre une participation de 36,15% il y a dix ans.

09:30 - Participation à Lorquin : que retenir des précédentes élections ? Ce 9 juin, lors des élections européennes à Lorquin, qu'en sera-t-il de la participation ? A l'occasion du premier tour de l'élection présidentielle, le taux de participation s'était élevé à 71,55% dans la ville. Le taux de participation était de 72,75% au deuxième tour, c'est-à-dire 622 personnes. Pour comparer, dans la ville, le pourcentage de participation aux élections législatives 2022 représentait 43,54% au premier tour. Au second tour, 38,15% des votants se sont déplacés. Les jeunes affichent la plupart du temps une désaffection pour les scrutins électoraux, cette réalité peut-elle s'aggraver pour les européennes ?