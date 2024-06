En direct

19:11 - Qui vont élire les supporters de la gauche à Loudun ? Alors que la Nupes avait fait une percée lors des législatives, elle n'aura pas vécu plus de deux ans, ajoutant du flou au niveau du vote de gauche ce dimanche. A l'occasion du premier tour des législatives, en 2022, la candidature Nupes avait cumulé 19,67% des voix dans la commune. Quelle part de ces voix ira notamment à la liste de Raphaël Glucksmann, portant le logo du PS, et donnée comme très proche de la liste macroniste de Valérie Hayer dans les intentions de vote ? Il y a cinq ans, ce dernier avait atteint 5,22% à Loudun, contre 20,51% pour la liste de la majorité portée à l'époque par Nathalie Loiseau. Une réponse manque enfin : celle de la base dont peut disposer Valérie Hayer à Loudun : 20,51% (score de Nathalie Loiseau en 2019), 29,12% (vote Macron au premier tour de la présidentielle), ou 41,77% (vote LREM au premier tour des législatives) ?

17:08 - Que vont choisir les électeurs de Loudun ? A l'échelle locale, le résultat de la liste présentée par Jordan Bardella lors des élections européennes sera très commenté. Les sondeurs prédisent une liste Jordan Bardella à environ 30% des votes dans l'Hexagone ce 9 juin, soit 10 points de plus que son score des européennes 2019. Logiquement, cette tendance devrait le pousser à 38% à Loudun, soit 10 points de plus également que son score de la dernière fois dans la ville. Mais une commune n'est pas la France et on note que le parti n'a gagné ici que 1 point de plus entre 2019 et le premier tour de la présidentielle 2022. De quoi revoir les ambitions lepénistes.

15:02 - Les derniers indicateurs indicateurs à Loudun Marine Le Pen s'est particulièrement illustrée à Loudun au cours de la présidentielle 2022 avec pas moins de 29,18% des voix au 1er round. Elle s'inclinait en revanche face à Emmanuel Macron au second tour avec 47,69% contre 52,31%. Un mois plus tard, le RN trébuchait au premier tour des élections législatives dans la commune, obtenant 27,29% des votes sur place, contre 41,77% pour le binôme Ensemble ! (Majorité présidentielle). Au second tour, il échouait également, laissant la victoire locale au binôme concurrent avec 57,14%.

12:45 - Quelle liste avait remporté les élections européennes à Loudun il y a cinq ans ? Regarder en arrière apparait aussi comme avisé au moment de se préparer au résultat du le scrutin d'aujourd'hui. Qui s'était imposé à l'issue des européennes en 2019 ? Dans le détail, la liste du Rassemblement national, qui avait déjà comme guide Jordan Bardella, avait fini première des élections du Parlement européen à l'époque. Le mouvement avait cumulé 28,05% des voix, devant Nathalie Loiseau à 20,51% et Yannick Jadot à 10,7%.

11:45 - Comprendre l'électorat de Loudun : un regard sur la démographie locale Dans le cadre de la campagne électorale européenne, Loudun se présente comme une ville dynamique et animée. Avec ses 6 743 habitants, cette agglomération cosmopolite reflète la richesse culturelle de l'Europe contemporaine. Ses 437 entreprises témoignent d'un certain dynamisme. Dans l'agglomération, 13,28 % des résidents sont des enfants, et 36,35 % ont plus de 60 ans, ce qui pourrait agir sur les orientations des directives européennes, notamment en matière d'éducation et de soins de santé. Les 168 résidents étrangers, représentant 2,51% de la population, contribuent à cette variété culturelle. Avec un salaire moyen mensuel net de 1908,09 euros/mois, la commune dévoile un taux de chômage de 16,57%, synonyme d'une situation économique précaire. Loudun manifeste la vitalité et l'authenticité d'une Europe en mouvement.

10:30 - Taux de participation lors des élections européennes à Loudun : quelles tendances ? La participation des électeurs français aux élections européennes connaîtra-t-elle une hausse, comme ce fut le cas en 2019 avec un rebond notable ? A l'échelle de la France entière, la participation était déjà examinée aux élections européennes de 2019. Elle atteignait 19,3% le midi et seulement 43,3% à 17h. Au cours des consultations démocratiques passées, les 7 052 habitants de cette commune ont laissé transparaître leurs préférences de vote. A l'occasion des européennes de 2019, le taux de participation s'élevait à 50,49% au niveau de Loudun, à comparer avec une participation de 41,06% il y a dix ans.

09:30 - C'est l'heure de voter à Loudun : la participation au cœur des préoccupations À Loudun, l'une des grandes inconnues de ces européennes 2024 sera immanquablement la participation. Pour mémoire, dans la ville, la participation aux élections législatives 2022 représentait 47,61% au premier tour et seulement 45,76% au deuxième tour. Quelle sera la participation à Loudun cette année ? A l'occasion du premier tour de la dernière élection présidentielle, sur les 4 966 personnes en âge de voter dans la ville, 73,66% étaient allées voter, contre un taux de participation de 72,96% au second tour, ce qui représentait 3 624 personnes. Pour mémoire, au niveau du pays, la participation à la présidentielle 2022 se chiffrait à 73,69% au premier tour et seulement 71,99% au second tour, c'était presque un record.