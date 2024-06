En direct

19:08 - Sur quel candidat vont se rabattre les électeurs de la Nupes à Lourdes ? L'union de gauche aux législatives étant terminée, vers quelle liste vont se tourner ses électeurs au cours de ces élections européennes ? A l'occasion du premier round des élections législatives, la candidature Nupes avait enregistré 15,37% des voix dans la commune. Quelle part de ces voix ira notamment à la liste de Raphaël Glucksmann, portant le logo du Parti socialiste, et donnée comme très proche de la liste macroniste de Valérie Hayer dans les sondages lors de ces élections européennes ? Déjà en lice en 2019, ce dernier avait obtenu 6,82% à Lourdes, contre 21,78% pour la liste de la majorité portée alors par Nathalie Loiseau. Mais les comptes pourraient bien s'équilibrer ce dimanche soir...

17:08 - Comment s'en sort le Rassemblement national avant les européennes à Lourdes ? Le poids des bulletins dans l'urne pour le Rassemblement national sera le principal enseignement à l'échelle locale pour cette élection européenne 2024. A noter : Lourdes fait partie des rares communes où le RN n'a pas gagné de terrain entre 2019 et 2022, Jordan Bardella affichant en effet 24,67% lors du vote européen et Marine Le Pen 23,64% au premier tour de la présidentielle. Une situation qui diffère de ce que prédisent les sondages aujourd'hui à l'échelle du pays, avec près de dix points supplémentaires pour le RN entre les européennes 2019 et les européennes 2024.

15:02 - Les électeurs de Lourdes plutôt favorables à Macron au premier tour de la présidentielle Lourdes avait préféré Emmanuel Macron en 2022 pour le premier tour de la présidentielle. Avec 23,64%, Marine le Pen était reléguée à la deuxième place par son rival, bénéficiant de 28,67% des votes. Et elle ne rattrapait pas Emmanuel Macron au second tour avec 47,12% contre 52,88%. Le RN ne convainquait pas plus dans la localité un mois plus tard, lors des élections des députés, avec 20,38% au premier tour, contre 29,54% pour le binôme Ensemble !. Au deuxième tour, c'est encore un binôme La République en Marche qui remportera le plus de voix, avec 62,06% sur l'unique circonscription recouvrant la commune.

12:45 - Il y a cinq ans, Jordan Bardella en tête lors des dernières européennes Quels étaient les résultats des européennes précédentes, en 2019 ? Rappeler l'épilogue du dernier test en date semble aussi évident au moment d'anticiper le scrutin de ce dimanche. C'est la liste dirigée par Bardella qui s'était imposée aux européennes à l'époque à Lourdes, avec 24,67% des électeurs devant la liste de Nathalie Loiseau avec 21,78% et François-Xavier Bellamy avec 12,66%.

11:45 - Influence des facteurs démographiques sur les élections à Lourdes A mi-chemin des européennes, Lourdes émerge comme un microcosme de diversité et d'activités. Avec ses 13 509 habitants, cette ville cosmopolite reflète la richesse culturelle de l'Europe contemporaine. Avec 1 634 entreprises, Lourdes offre un environnement favorable à l'innovation et l'entrepreneuriat. Le taux de familles ne possédant aucune voiture (44,68 %) souligne une dépendance moindre à l'égard de l'automobile. Ce facteur pourrait affecter les électeurs sur des problématiques de mobilité et d'aménagement routier. La population étrangère de 1 649 personnes favorise une ouverture culturelle inestimable. Avec un salaire moyen mensuel net de 1823,38 euros/mois, la ville affiche un pourcentage de chômeurs de 25,52%, annonçant une situation économique tendue. Pour finir, Lourdes incarne les enjeux et les aspirations de l'Europe contemporaine.

10:30 - Leçons à tirer de l'abstention lors des dernières élections européennes à Lourdes Au cours des dernières années, les 13 804 habitants de cette ville ont dévoilé leurs préférences de vote. Cinq ans plus tôt, à l'occasion des précédentes élections européennes, 46,7% des inscrits sur les listes électorales de Lourdes (Hautes-Pyrénées) avaient déserté les urnes, contre une abstention de 56,11% en 2014. Près de la moitié des citoyens français n'ont pas voté pour les européennes de 2019. Une nouvelle abstention record se dessine-t-elle cette année ? A l'échelle de la France entière, la participation était déjà un sujet majeur aux élections européennes de 2019. Elle se chiffrait à 19,26% à 12h et déjà 43,29% à 17 heures.

09:30 - Les européennes débutent à Lourdes : l'abstention en question À Lourdes, l'un des critères déterminants de ces élections européennes 2024 sera immanquablement le niveau d'abstention. Lors du premier tour de l'élection présidentielle, 25,94% des électeurs habilités dans la ville avaient déserté les urnes, contre un taux d'abstention de 27,02% au second tour. Pour rappel, dans la ville, le pourcentage d'abstention aux élections législatives 2022 atteignait 51,5% au premier tour. Au deuxième tour, 52,89% des électeurs ne se sont pas déplacés. Peut-on pronostiquer l'abstention cette année à Lourdes ? Le conflit militaire russo-ukrainien et ses répercussions sur les prix des matières premières seraient de nature à de faire augmenter la participation à Lourdes.