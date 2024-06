Résultat des européennes à Luceau : l'élection 2024 en direct

En direct

18:26 - Jusqu'où ira le Rassemblement national lors des européennes à Luceau ? La part des électeurs en faveur de la liste Bardella sera la clé du scrutin pour ces européennes 2024 à l'échelle locale. En sautant les législatives, la progression du RN se montre déjà puissante à Luceau entre Jordan Bardella en 2019 (29,84%) et Marine Le Pen en 2022 (33,72% au premier tour de la présidentielle), de l'ordre de 4 points. Mais l'acsension pourrait être plus importante encore aux européennes 2024, les sondages donnant plutôt à la liste de Jordan Bardella un résultat de 30 à 33% en France, soit 10 points de plus que les 23% de 2019. Le RN pourrait donc se trouver tout proche des 40% localement ce 9 juin, si la dynamique était la même qu'au niveau national.

15:02 - Avantage RN à Luceau ? Le résultat du scrutin le plus récent peut sembler un précédent intéressant au moment du rendez-vous électoral du jour. Dernières élections en date, les législatives avaient donné lieu à un beau score pour le RN à Luceau. Le parti d'extrême droite s'était hissé en tête dans la ville avec 27,93% au premier round, mais sera battu en revanche au deuxième par le ticket Ensemble ! (Luceau n'ayant qu'une circonscription). Marine Le Pen avait aussi fini en tête quelques semaines plus tôt avec 33,72% au premier tour de l'élection du chef de l'Etat. Emmanuel Macron était deuxième avec 25,45% et Jean-Luc Mélenchon troisième avec 15,5%. Le Pen s'imposait enfin au second round dans la commune avec 52,63%, devant Emmanuel Macron à 47,37%.

12:45 - À Luceau, Jordan Bardella au sommet lors des européennes 2019 Qu'avaient dit les européennes précédentes ? Regarder en arrière peut encore une fois sembler une évidence au moment d'anticiper le scrutin de ce 9 juin. 29,84% des votes s'étaient tournés vers la liste du Rassemblement national de Jordan Bardella à l'époque, aux élections du Parlement européen, devant Nathalie Loiseau à 17,28% et Manon Aubry à 9,26%. Le mouvement d'extrême droite avait fini premier avec 145 habitants de Luceau passés par les isoloirs.

11:45 - Influence des facteurs démographiques sur les élections à Luceau Dans les rues de Luceau, le scrutin est en cours. Avec une population de 1 234 habitants répartis dans 610 logements, ce bourg présente une densité de 66 hab/km². Ses 69 entreprises démontrent une activité entrepreneuriale prospère, alors que son tissu social comprend 395 familles, reflétant une communauté diversifiée. Le pourcentage de foyers possédant au moins une voiture (82,13 %) souligne une dépendance à l'automobile, ce qui peut affecter les votants sur des problématiques de mobilité et d'infrastructure. Les citoyens, dont 36,22% sont des retraités, montreront-ils un intérêt pour la vie démocratique en allant voter ? Parmi cette mosaïque sociale, 43,04% des ménages se composent de couples avec enfants. La dette par habitant, s'élevant à 167,90 euros, accable une commune qui désire un avenir prospère. Chaque vote comptabilisé ce 9 juin 2024 à Luceau contribue à préparer l'avenir européen.

10:30 - Abstention aux dernières européennes à Luceau : les chiffres clés Près d'un Français sur deux n'a pas voté pour les européennes de 2019. Une nouvelle participation en berne se dessine-t-elle cette année ? Voici les chiffres de 2019 à l'échelle nationale : le taux de participation aux européennes représentait 50%, en amélioration par rapport à 2014. Comment votent d'habitude les citoyens de cette ville ? En 2019, à l'occasion des européennes, le taux de participation s'était hissé à 53,29% au sein de Luceau (Sarthe), à comparer avec une participation de 49,79% lors des élections européennes de 2014.

09:30 - Les européennes démarrent à Luceau : quel sera le taux de participation ? Ce 9 juin, lors des européennes à Luceau, qu'en sera-t-il de la participation ? Pour le premier tour de la présidentielle, 77,69% des personnes habilitées à voter dans la commune avaient pris part au scrutin. La participation était de 78,22% au deuxième tour, c'est-à-dire 808 personnes. En proportion, au niveau national, la participation à la présidentielle 2022 s'élevait à 73,7% au premier tour et seulement 72,0% au second tour. La guerre entre l'Ukraine et la Russie ainsi que son impact en matière énergétique et économique sont notamment susceptibles de renforcer l'engagement civique des citoyens de Luceau (72500).