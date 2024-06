En direct

19:28 - Hayer et Glucksmann en duel aussi à Lucéram pour ces européennes ? L'union de la gauche aux législatives faisant déjà partie du passé, vers quelle liste vont se tourner ses électeurs au cours de ces élections européennes ? Pour le premier tour des dernières législatives, en 2022, la candidature Nupes avait enregistré 21,69% des votes dans la localité. Une percée à mettre en perspective avec les 23% de votants de gauche au premier tour de la présidentielle, soit le cumul des votes Mélenchon-Roussel-Jadot-Hidalgo. Quelle part votera pour la liste de Raphaël Glucksmann, soutenue par le Parti socialiste, et donnée dans un combat serré avec la liste macroniste de Valérie Hayer dans les intentions de vote lors de ces élections européennes ? Déjà en lice en 2019, Glucksmann avait obtenu 2,33% à Lucéram, contre 17,25% pour la liste de la majorité portée à l'époque par Nathalie Loiseau. Son résultat dépendra évidemment cette fois des suffrages accordés à Manon Aubry, Marie Toussaint ou encore Léon Deffontaine.

17:08 - Jusqu'où peut aller la liste RN à Lucéram lors des européennes ? Le nombre de bulletins glanés par le Rassemblement national sera très observé pour ces européennes 2024, au niveau local. À Lucéram, on peut souligner que le RN n'a pas gagné plus de votes entre 2019 et 2022, Jordan Bardella affichant en effet 32,36% à l'issue du rendez-vous européen et Marine Le Pen 32,62% au premier tour de la présidentielle. Cette situation contraste avec ce que prédisent les sondages aujourd'hui à l'échelle du pays, avec près de 10 points de plus pour le RN entre les européennes 2019 et l'élection de ce mois de juin.

15:02 - Avantage RN à Lucéram ? Dernières élections en date, les élections législatives 2022 avaient offert un bon démarrage pour le RN à Lucéram. Le parti s'était élevé en tête dans la ville avec 26,90% au premier tour. Il s'imposait ensuite avec 53,07% au deuxième, lui garantissant d'être tout en haut à l'échelle municipale. Le RN s'était placé devant les prétendants estampillés Ensemble ! (26,68%) et Nouvelle union populaire écologique et sociale avec 21,69% au premier tour puis encore Ensemble ! (Majorité présidentielle) avec 46,93% au second sur l'unique circonscription de la zone. Marine Le Pen avait aussi fini en tête quelques semaines plus tôt avec 32,62% au 1er tour de la présidentielle. Emmanuel Macron était deuxième avec 19,33% et Jean-Luc Mélenchon troisième avec 16,78%. Marine Le Pen s'imposait enfin au 2e round dans la commune avec 60,26%, devant Emmanuel Macron à 39,74%.

12:45 - Les européennes 2019 avaient couronné Jordan Bardella à Lucéram Les résultats de ce dimanche seront-ils comparables avec l'équilibre de 2019 ? C'est la liste Rassemblement national dirigée par Bardella qui avait dominé les européennes il y a cinq ans à Lucéram, avec 32,36% des suffrages devant la liste de Nathalie Loiseau avec 17,25% elle-même suivie par Yannick Jadot avec 11,82%.

11:45 - Lucéram : élections européennes et dynamiques démographiques Les facteurs démographiques et socio-économiques de Lucéram mettent en évidence des tendances évidentes qui pourraient peser sur les résultats des élections européennes. La jeunesse et les demandeurs d'emploi sont des segments clés dans le bourg, avec près de 29% de la population ayant de 0 à 29 ans, et un taux de chômage de 7,31%. Le taux de foyers détenant au moins une voiture (48,21%) souligne une dépendance à l'égard de l'automobile. Ce facteur pourrait affecter les 471 électeurs sur des questions de mobilité et d'environnement. Par ailleurs, des indicateurs tels que le nombre de familles monoparentales (17,72%) et le nombre de résidences HLM (3,18% des logements) indiquent les défis de solidarité et d'intégration sociale qui préoccupent les habitants. Un taux de résidences secondaires de 36,47%, comme à Lucéram, indique la présence d'une population plus aisée. Les propriétaires d'habitations permanentes peuvent faire des choix électoraux différents des vacanciers.

10:30 - Lucéram : quel était le pourcentage de participation aux précédentes élections européennes ? L'observation des résultats des derniers scrutins européens est l'occasion de se faire une idée du vote des habitants de cette commune. Lors des dernières européennes, le taux d'abstention représentait 47,27% des votants de Lucéram, contre un taux d'abstention de 49,05% il y a 10 ans. Les européennes mobilisent moins que les autres scrutins. L'année 2024 fera-t-elle exception ? Au niveau de l'Hexagone, la participation était déjà analysée aux européennes de 2019. Elle atteignait 19,3% le midi et déjà 43,3% à 17h.

09:30 - C'est le moment de voter à Lucéram pour les européennes L'abstention sera indéniablement l'une des grandes inconnues du scrutin européen à Lucéram. La perte de pouvoir d'achat et son impact sur le quotidien des Français sont susceptibles d'inciter les électeurs de Lucéram (06440) à s'intéresser plus fortement du scrutin. Il y a deux ans, à l'occasion du deuxième tour de l'élection présidentielle, sur les 1 002 inscrits sur les listes électorales dans la ville, 74,8% étaient allés voter. La participation était de 75,85% au premier tour, ce qui représentait 760 personnes. Au niveau de la France entière, la participation était déjà examinée il y a deux ans. Elle s'élevait à 25% à 12 h et seulement 65% à 17 heures pour le premier tour, c’était moins qu’en 2017.