Résultat des européennes à Lucinges : l'élection 2024 en direct

En direct

18:27 - Comment s'en sort le Rassemblement national à Lucinges avant les européennes ? Le résultat obtenu par le Rassemblement national sera le grand sujet à l'échelle locale pour cette élection européenne. Si dans tout le pays, les enquêtes d'opinion prévoient une évolution du Rassemblement national à environ 10 points de plus aux européennes 2024 par rapport à son score des précédentes européennes (ce qui propulserait théoriquement Bardella à 24% dans la commune), on remarque néanmoins que le parti n'a pour l'instant gagné que 2 points de plus entre 2019 et la candidature de Marine Le Pen au premier tour de la présidentielle 2022. La razzia annoncée pourrait donc être plus mesurée localement.

15:02 - Les habitants de Lucinges penchaient pour Macron à la présidentielle C'est Emmanuel Macron qui était arrivé en tête à Lucinges lors du premier tour de la présidentielle, avec 33,13%, dépassant Marine Le Pen. La fille de Jean-Marie Le Pen obtenait 16,92%. Et elle n'avait pas rattrapé Emmanuel Macron au second tour avec 35,36% contre 64,64%. Le RN ratait aussi la première marche à Lucinges quelques semaines plus tard, lors des élections de la nouvelle Assemblée nationale, avec 9,6% au premier tour, contre 26,78% pour le binôme LREM. A l'issue du second tour, c'est encore un binôme Les Républicains qui cumulera le plus de suffrages, avec 70,94% sur la seule circonscription recouvrant Lucinges.

12:45 - 26,23% pour Nathalie Loiseau lors des dernières élections européennes à Lucinges Qu'avaient dit les européennes précédentes, en 2019 ? Se retourner sur le dernier vote similaire apparait de nouveau comme pertinent au moment de se préparer au résultat du scrutin de ce 9 juin. C'est Nathalie Loiseau qui l'emportait à Lucinges lors des précédentes élections pour le Parlement européen, avec 26,23% des bulletins. La liste se plaçait devant celle de Yannick Jadot avec 17,01% dans la commune. Jordan Bardella finissait troisième, avec 14,79%.

11:45 - Élections européennes à Lucinges : impact de la démographie et de l'économie locale Aujourd'hui, les bureaux de vote se sont ouverts pour les élections européennes à Lucinges comme dans tout l'Hexagone. Avec ses 27,38% de cadres supérieurs pour 1 600 habitants, cette ville possède une certaine vigueur économique. Ses 77 entreprises témoignent d'un certain dynamisme. Dans la ville, 32 % de la population est âgée de moins de 30 ans, et 22,33 % ont 60 ans et plus, ce qui pourrait agir sur les orientations des mesures européennes, notamment en ce qui concerne l'éducation et les soins de santé. Les habitants, dont 20,69% sont des retraités, exprimeront-ils un intérêt pour la vie démocratique en se mobilisant pour les élections ? Parmi cette mosaïque sociale, 36,67% des ménages sont composées de couples avec enfants. La dette par habitant, s'élevant à 2621,25 €, pèse sur une ville qui aspire à un avenir prospère. Lucinges manifeste la vigueur et les valeurs d'une Europe en transition.

10:30 - La mobilisation des habitants aux européennes à Lucinges Au cours des scrutins européens passés, les 1 670 habitants de cette localité ont laissé transparaître leurs préférences de vote. Durant les dernières européennes, sur les 659 inscrits sur les listes électorales à Lucinges, 45,17% avaient déserté les urnes, contre un taux d'abstention de 54,39% lors des européennes de 2014. Les européennes mobilisant souvent moins que les autres scrutins, qu'en sera-t-il cette année ? Au niveau national, la participation était déjà analysée aux européennes de 2019. Elle représentait 19% à midi et seulement 43% à 17h.

09:30 - Coup d'envoi des européennes à Lucinges : la participation en question À Lucinges, l'un des critères forts de ce scrutin européen sera sans nul doute le taux d'abstention. Il y a 2 ans, lors du second tour de la présidentielle, 78,39% des inscrits sur les listes électorales de la localité s'étaient rendus aux urnes. La participation était de 81,07% au premier tour, soit 1 028 personnes. Au niveau de l'Hexagone, la participation était déjà examinée il y a deux ans. Elle s'élevait à 25,48% le midi et seulement 65,00% à 17 heures pour le premier tour, c’était moins qu’en 2017. La flambée des prix qui alourdit le budget des familles est de nature à ramener les citoyens de Lucinges (74380) dans les isoloirs.