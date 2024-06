Résultat des européennes à Lumigny-Nesles-Ormeaux : l'élection 2024 en direct

En direct

18:27 - Quel résultat à Lumigny-Nesles-Ormeaux pour la liste Rassemblement national ? Alors que sur la France entière, les instituts de sondages prévoient un score de plus de 30% pour le RN au scrutin européen de 2014, soit 10 points de plus qu'en 2019, la tendance locale apparaît décuplée. Le parti a en effet déjà gagné 8 points entre 2019 et le premier tour de la présidentielle 2022. On ne peut pas exclure que le RN puisse dépasser les 40% ce 9 juin au soir.

15:02 - Les inscrits de Lumigny-Nesles-Ormeaux penchaient pour Le Pen à la présidentielle Les dernières consultations en date, les élections législatives 2022, avaient offert un puissant score pour le Rassemblement national à Lumigny-Nesles-Ormeaux. Le parti avait fini en tête dans la ville avec 34,88% au premier round avant un formidable 50,20% au 2e (Lumigny-Nesles-Ormeaux n'ayant qu'une circonscription). Marine Le Pen avait aussi fini en tête quelques mois plus tôt avec 35,66% au 1er tour de l'élection du président de la République. Emmanuel Macron était deuxième avec 22,63% et Jean-Luc Mélenchon troisième avec 14,93%. Le Pen s'imposait enfin au second round dans la ville avec 54,8%, devant Emmanuel Macron à 45,2%.

12:45 - Quel verdict pour les élections européennes à Lumigny-Nesles-Ormeaux en 2019 ? Quel verdict était tombé lors des européennes précédentes, en 2019 ? Se retourner sur le dernier vote similaire nous semble de nouveau avisé au moment d'observer le scrutin d'aujourd'hui. Si on se penche sur les détails, la liste RN, avec Jordan Bardella comme chef de file, l'avait emporté aux élections du Parlement européen à l'époque. Le bulletin avait attiré 27,84% des suffrages, soit 164 voix dans la ville, devant Nathalie Loiseau à 21,73% et Yannick Jadot à 8,83%.

11:45 - Lumigny-Nesles-Ormeaux aux urnes : analyse démographique et économique des enjeux électoraux La composition démographique et le contexte socio-économique de Lumigny-Nesles-Ormeaux contribuent à façonner les intérêts et les préoccupations des habitants, et donc leur influence sur les européennes. Avec un pourcentage de chômeurs de 5,28% et une densité de population de 42 habitants/km², les enjeux liés à l'emploi et au logement sont des inquiétudes majeures. Le taux de familles ne disposant d'aucune voiture (11,52%) souligne une dépendance moindre à l'égard de l'automobile, ce qui peut impacter les 544 électeurs sur des problématiques de transport et d'aménagement routier. Le nombre de bénéficiaires du RSA (0,53%) met en lumière des impératifs d'accompagnement social, et le taux de salariés en CDD (4,02%) fait ressortir des défis de sécurité de l'emploi. Les données sur l'éducation à Lumigny-Nesles-Ormeaux mettent en relief une diversité de qualifications, avec 20,98% des habitants titulaires du seul baccalauréat. Ces statistiques, associées aux données sur les revenus, invitent à une analyse plus fine des facteurs influençant les parcours éducatifs et professionnels des individus.

10:30 - Lumigny-Nesles-Ormeaux : la mobilisation des habitants aux élections européennes Afin de se faire une idée du vote des habitants de cette commune, il est nécessaire d'étudier les résultats des consultations démocratiques passées. Cinq ans auparavant, durant les précédentes européennes, 47,6% des personnes habilitées à voter à Lumigny-Nesles-Ormeaux avaient refusé de se rendre dans l'isoloir, contre un taux d'abstention de 52,34% en 2014. Assisterons-nous à une augmentation de l'abstention aux européennes, similaire au record établi à 59% en 2009 ? Au niveau de l'Hexagone, la participation était déjà analysée aux élections européennes de 2019. Elle s'élevait à 19% le midi et seulement 43% à 17 heures.

09:30 - L'abstention aux européennes à Lumigny-Nesles-Ormeaux À Lumigny-Nesles-Ormeaux, la participation constituera sans nul doute l'une des grandes inconnues de ces élections européennes 2024. Il y a 2 ans, pour le premier tour de la dernière présidentielle, sur les 1 079 inscrits sur les listes électorales dans la localité, 20,48% avaient déserté les urnes, contre un taux d'abstention de 22,5% au second tour. Au niveau de l'Hexagone, la participation était déjà scrutée il y a deux ans. Elle se chiffrait à 25% le midi et seulement 65% à 17 h pour le premier tour, c’était moins qu’en 2017. La guerre entre Israël et la Palestine ainsi que ses conséquences sur les tarifs des matières premières sont capables d'impacter le taux de participation à Lumigny-Nesles-Ormeaux.