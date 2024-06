En direct

19:35 - Glucksmann, nouveau leader de la gauche lors de ces européennes 2024 ? Il y a cinq ans pour les européennes, Raphaël Glucksmann, dont la liste est étiquetée Parti socialiste, avait glané 4,07% à Luzillat, contre 15,31% pour la liste de la majorité, portée à l'époque par Nathalie Loiseau. Mais les comptes pourraient bien s'équilibrer cette fois selon les enquêtes d'intentions de vote, à tel point qu'il serait très proche de la liste macroniste de Valérie Hayer. Tout dépendra du report des votes de la Nupes, qui n'est plus qu'un souvenir. La réserve de voix semble conséquente. Lors du premier tour des élections du Parlement, en 2022 à Luzillat, le binôme Nupes avait en effet rassemblé 49,87% des votes dans la commune. Un score à affiner avec les 23% de votants de gauche au premier tour de la présidentielle, soit le cumul des scores de Mélenchon à Hidalgo. Quelle part votera pour la liste Glucksmann ? Donner une estimation n'est pas sans risque.

17:08 - Comment s'en sort le Rassemblement national avant les européennes à Luzillat ? Législatives mises à part, la progression du RN est déjà puissante à Luzillat entre Jordan Bardella en 2019 (32,06%) et Marine Le Pen en 2022 (36,81% au premier tour de la présidentielle), de l'ordre de 4 points. Mais l'acsension se profile comme plus importante encore aux européennes 2024, les études sondagières donnant plutôt à la liste de Jordan Bardella une progression de près de 10 points par rapport à 2019 dans l'ensemble du pays, soit 10 points de plus que les 23% de 2019. Le RN pourrait donc se trouver pas loin des 40% localement ce 9 juin, si la dynamique était la même qu'au niveau national.

15:02 - Les résultats de la présidentielle et des législatives à Luzillat Marine Le Pen avait frappé fort à Luzillat au cours de l'élection présidentielle il y a deux ans avec un score de 36,81% au 1er tour. Pour le 2e tour, c'est aussi elle qui passait devant avec 54,84%, devant Emmanuel Macron à 45,16%. Lors de l'échéance suivante, l'extrême droite ratait la marche au premier tour des élections législatives dans la commune, cumulant 23,56% des votes sur place, contre 49,87% pour le binôme Nupes. Au second tour, il échouait également, laissant la victoire locale au binôme concurrent avec 64,29%.

12:45 - Le très gros score de Jordan Bardella à l'issue des dernières européennes à Luzillat Qui avait gagné les européennes précédentes ? Rappeler l'épilogue du dernier test en date peut aussi sembler indispensable au moment du scrutin de ce 9 juin. A l'époque, à Luzillat, la liste RN, déjà emmenée par Jordan Bardella, l'avait emporté, récoltant 32,06% des suffrages contre Nathalie Loiseau à 15,31% et Ian Brossat à 11,48%.

11:45 - Élections à Luzillat : l'impact des caractéristiques démographiques La composition démographique et la situation socio-économique de Luzillat contribuent à façonner les intérêts et les préoccupations des habitants, et donc leur impact sur les européennes. Avec un pourcentage de 34% de résidents âgés de moins de 30 ans, et un taux de chômage de 12,06%, la jeunesse et les personnes sans emploi constituent des groupes démographiques essentiels. En outre, le taux de ménages propriétaires (88,32%) souligne le poids des thématiques d'habitat et d'urbanisme. Le pourcentage de ménages ne détenant aucune voiture (16,08%) souligne une dépendance moindre à l'automobile. Ce facteur pourrait influencer les 403 électeurs sur des questions de mobilité et d'aménagement routier. Le nombre de bénéficiaires du RSA (1,73%) révèle la nécessité d'un accompagnement social, et le taux de salariés en contrat à durée déterminée (10,63%) indique des enjeux de sécurité du travail. Les données sur l'instruction à Luzillat mettent en exergue des niveaux variés de qualifications, avec 35,21% des résidents n'ayant obtenu aucun diplôme, cela peut impacter le taux d'abstention dans la ville.

10:30 - Luzillat : retour sur l'abstention aux dernières européennes Le résultat des européennes 2024 est aussi attendu que le pourcentage d'abstention qui est souvent trop haut lors de ce type de rendez-vous électoral. A l’échelle de toute la France, la participation était déjà un sujet central aux européennes de 2019. Elle atteignait 19% à midi et seulement 43% à 17 heures. Au fil des dernières années, les 1 173 habitants de cette ville ont dévoilé leurs préférences de vote. Cinq ans plus tôt, à l'occasion des précédentes élections européennes, le taux d'abstention atteignait 43,91% dans la commune de Luzillat, contre une abstention de 48,74% lors des européennes de 2014.

09:30 - Comprendre le taux d'abstention aux élections à Luzillat À Luzillat, le niveau d'abstention sera l'un des facteurs clés du scrutin européen 2024. Pour rappel, dans la localité, le pourcentage d'abstention aux élections législatives 2022 s'élevait à 51,09% au premier tour et seulement 53,16% au deuxième tour. Quel pourcentage atteindra l'abstention à Luzillat pour les européennes ? En avril 2022, au deuxième tour de l'élection présidentielle, parmi les 821 inscrits sur les listes électorales dans la localité, 21,68% étaient restés chez eux, à comparer avec une abstention de 22,41% au premier tour. Pour mémoire, à l'échelle du pays, le taux d'abstention à l'élection présidentielle 2022 atteignait 26% au premier tour et 28% au second tour, plus qu'en 2017.