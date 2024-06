En direct

19:26 - Qui de Glucksmann ou Hayer va dominer l'autre lors des élections européennes à Magnac-Laval ? Déjà en lice en 2019 pour les européennes, Raphaël Glucksmann, dont la liste est alliée des socialistes, avait glané 7,53% à Magnac-Laval, contre 21,91% pour la liste de la majorité, portée alors par Nathalie Loiseau. Il pourrait être bien plus haut ce dimanche soir selon les enquêtes sondagières, à tel point qu'il arriverait tout près voire au-dessus de la liste de la majorité de Valérie Hayer. Tout dépendra du report des voix de la Nupes, qui n'est plus qu'un souvenir. Lors du premier tour des élections de l'Assemblée, en 2022 à Magnac-Laval, le binôme Nupes avait en effet enregistré 26,19% des votes dans la commune. Un score à mettre en perspective avec les 21% de votants de gauche au premier tour de la présidentielle, soit le cumul des votes Mélenchon-Roussel-Jadot-Hidalgo. Quelle part de ces voix ira à la liste Glucksmann ? Répondre à cette question est courageux. Quant à Valérie Hayer, impossible de dire où se situe sa véritable base à Magnac-Laval, entre les 21,91% de Nathalie Loiseau aux européennes 2019, les 29,02% d'Emmanuel Macron au premier tour de la présidentielle 2022, ou les 19,05% de LREM au premier tour des législatives…

17:08 - Jusqu'où peut aller le Rassemblement national lors des européennes à Magnac-Laval ? A l'échelle locale comme dans le reste de la France, le résultat du Rassemblement national aux élections européennes 2024 sera très instructif. Si dans tout le pays, les enquêtes d'opinion prédisent une progression du Rassemblement national à environ 10 points aux européennes 2024 en comparaison de son résultat des dernières européennes (ce qui porterait théoriquement Bardella pas loin des 40% dans la commune), on remarque néanmoins que celui-ci n'a visiblement enregistré que 1 point de plus entre 2019 et et le premier tour de la présidentielle 2022. La dynamique pourrait donc être plus mesurée localement.

15:02 - Les votants de Magnac-Laval plutôt pour Macron il y a deux ans Marine Le Pen était en deuxième position au premier tour de la présidentielle 2022 dans la commune avec 27,4% contre 29,02% pour Emmanuel Macron. Et elle ne créait pas la surprise au second tour avec 45,78% contre 54,22%. Le RN se prenait aussi les pieds dans le tapis à Magnac-Laval quelques semaines plus tard, lors des élections des députés, avec 24,01% au premier tour, contre 26,19% pour le binôme Nupes. Au second round, c'est encore un binôme LREM qui cumulera le plus de votes, avec 52,93% sur la seule circonscription couvrant Magnac-Laval.

12:45 - Les élections européennes 2019 avaient couronné Jordan Bardella à Magnac-Laval Les résultats de ce 9 juin vont-ils répéter le verdict de 2019 ? Le score de la liste RN, déjà dirigée par Jordan Bardella aux européennes il y a cinq ans, était au plus haut à Magnac-Laval, avec 26,25%. Le mouvement eurosceptique doublait Nathalie Loiseau à 21,91% et François-Xavier Bellamy à 9,36%.

11:45 - Magnac-Laval : l'impact de la démographie locale sur les élections européennes Dans la commune de Magnac-Laval, la population aura-t-elle un impact sur le résultat des élections européennes ? Avec un pourcentage de chômeurs de 9,87% et une densité de population de 24 hab/km², les enjeux liés à l'emploi et à l'habitat sont des inquiétudes majeures. Le taux d'agriculteurs, qui s'élève à 7,83%, souligne l'importance de l'agriculture dans l'économie locale. Le nombre de familles monoparentales (18,18%) révèle la nécessité d'un suivi social, alors que le pourcentage de salariés en contrat à durée déterminée (12,98%) fait ressortir des défis de sécurité du travail. Un taux de résidences secondaires de 16,18%, comme à Magnac-Laval, indique un tourisme important dans la région. Les propriétaires d'habitations permanentes peuvent faire des choix électoraux différents des vacanciers.

10:30 - Magnac-Laval : retour sur l'abstention aux dernières européennes Faire son devoir électoral n'étant pas la priorité des électeurs, l'abstention établira-t-elle un nouveau record lors de ces élections européennes ? A l’échelle de toute la France, la participation était déjà un sujet majeur aux européennes de 2019. Elle s'élevait à 19,26% à midi et seulement 43,29% à 17h. Au cours des derniers scrutins européens, les 1 863 habitants de cette commune ont laissé transparaître leurs préférences de vote. Durant les européennes 2019, le pourcentage d'abstention s'était hissé à 45,42% des inscrits sur les listes électorales de Magnac-Laval (Haute-Vienne). L'abstention était de 52,43% il y a 10 ans.

09:30 - Quelle sera la participation aux élections européennes à Magnac-Laval ? À Magnac-Laval, la participation sera à n'en pas douter l'une des grandes inconnues de ce scrutin européen. En avril 2022, lors du premier tour de l'élection présidentielle, le pourcentage de participation s'était élevé à 72,93% des votants de la commune, à comparer avec un taux de participation de 71,79% au second tour, c'est-à-dire 817 personnes. Au niveau de la France entière, la participation était déjà un sujet majeur il y a deux ans. Elle se chiffrait à 25,5% le midi et seulement 65,0% à 17 h pour le premier tour, c’était moins qu’en 2017. La situation géopolitique actuelle et son impact sur les tarifs du quotidien seraient par exemple en mesure de augmenter l'intérêt de l'élection aux yeux des habitants de Magnac-Laval.