19:27 - Le résultat de la Nupes aux dernières législatives à Magnet convoité à gauche L'union de gauche aux législatives ayant explosé en vol, à quel parti vont s'attacher ses électeurs au cours de ces élections européennes ? Au cours du premier tour des législatives, en 2022, la candidature Nupes avait obtenu 25,55% des votes dans la localité. Une performance à comparer avec les 22% de votants de gauche au premier tour de la présidentielle, soit le cumul des scores de tous les candidats rouges, verts et roses. Quelle part optera pour la liste de Raphaël Glucksmann, soutenue par le PS, et annoncée au coude-à-coude avec la liste macroniste de Valérie Hayer par les instituts de sondage ? En 2019, ce dernier s'était élevé à 7,97% à Magnet, contre 14,01% pour la liste de la majorité portée alors par Nathalie Loiseau. Son résultat est évidemment dépendant cette fois des résultats de Manon Aubry, Marie Toussaint ou encore Léon Deffontaine.

17:08 - Quel résultat aux européennes de Magnet pour la liste RN de Jordan Bardella ? Le résultat des européennes 2024 à l'échelle locale sera analysé au prisme de la dynamique RN, comme dans le reste de la France. Si on s'en tient à la progression du RN pronostiquée par les enquêtes d'opinion à l'échelle nationale pour ces européennes, soit pas moins de 10 points de plus pour la liste Bardella en 2024 qu'en 2019, le nombre de voix du candidat RN pourrait s'élever à environ 45% à Magnet. Un calcul qui paraît logique compte tenu des électeurs déjà conquis par le mouvement dans la localité ces dernières années, entre 2019 et 2022, correspondant en effet à 5 points de parts de voix.

15:02 - Avantage RN à Magnet ? Regarder dans le rétro pour décortiquer le plus récent scrutin semble une évidence au moment des européennes. Dernières élections en date, les élections législatives 2022 avaient donné lieu à un bon résultat pour le RN à Magnet. Le parti s'était placé en tête dans la localité avec 35,44% au premier round, mais sera battu en revanche au 2e par le binôme LFI-PS-PC-EELV (Magnet n'ayant qu'une circonscription). Marine Le Pen avait aussi fini en tête quelques mois plus tôt avec 40,3% au 1er tour de la présidentielle. Emmanuel Macron était deuxième avec 18,55% et Jean-Luc Mélenchon troisième avec 16,19%. Le Pen s'imposait enfin au second round dans la ville avec 62,92%, devant Emmanuel Macron à 37,08%.

12:45 - Il y a cinq ans, des européennes aux résultats très nets Qu'avaient dit les européennes précédentes ? Regarder en arrière peut encore une fois sembler sensé au moment d'attendre le résultat du scrutin de ce dimanche. Dans le détail, 128 habitants de Magnet passés par les isoloirs avaient préféré le Rassemblement national à l'époque, aux élections du Parlement européen. La liste de Jordan Bardella avait glané ainsi 35,16% des votes contre Nathalie Loiseau à 14,01% et Yannick Jadot à 9,07%.

11:45 - L'avenir de l'Europe se décide aussi à Magnet Les facteurs démographiques et socio-économiques de Magnet montrent des tendances évidentes susceptibles d'impacter les résultats des européennes. Avec 35% de résidents âgés de moins de 30 ans, et un taux de chômeurs de 8,82%, la jeunesse et les personnes sans emploi constituent des groupes démographiques essentiels. Le pourcentage de foyers disposant d'au moins une voiture (87,88%) souligne une dépendance à l'automobile. Ce facteur pourrait affecter les 381 électeurs sur des problématiques de transport et d'aménagement routier. Enfin, des indicateurs tels que le nombre de bénéficiaires du RSA (1,45%) et le nombre de résidences HLM (1,43% des logements) font ressortir les enjeux économiques et sociaux qui préoccupent les électeurs. Les chiffres sur l'instruction à Magnet mettent en avant des niveaux variés de qualifications, avec 30,57% des habitants n'ayant obtenu aucun diplôme, cela souligne l'importance de mettre en place des programmes visant à améliorer l'accessibilité à l'éducation.

10:30 - Magnet : quel était le niveau de participation aux européennes ? Au cours des dernières années, les 1 060 habitants de cette ville ont dévoilé leurs habitudes de vote. Cinq ans auparavant, pendant les précédentes élections européennes, 41,67% des personnes habilitées à participer à une élection à Magnet avaient déserté les urnes, contre un taux d'abstention de 50,33% pour les européennes de 2014. Les résultats des européennes 2024 sont aussi espérés que le pourcentage d'abstention qui bat souvent des records lors de ce type de rendez-vous électoral. Sur l'ensemble du territoire, le plus haut taux d'abstention a été observé à l'occasion du premier tour des élections régionales 2021. Il atteignait 67%. À Magnet, 63,17% des habitants n'avaient pas voté.

09:30 - C'est l'heure de voter à Magnet : les européennes débutent Ce 9 juin, lors des élections européennes à Magnet, qu'en sera-t-il de la participation ? Pour mémoire, dans la ville, le pourcentage de participation aux législatives 2022 représentait 52,48% au premier tour. Au second tour, 46,14% des citoyens se sont déplacés. Quelle sera la participation à Magnet cette année ? En avril 2022, pour le deuxième tour de la dernière élection présidentielle, le pourcentage de participation s'était élevé à 83,24% des électeurs de la ville. La participation était de 85,32% au premier tour, c'est-à-dire 616 personnes. Au niveau de l'Hexagone, la participation était déjà scrutée il y a deux ans. Elle atteignait 25,48% le midi et seulement 65,00% à 17 heures pour le premier tour, c’était moins qu’en 2017.