L'autre question qui accompagne ces élections européennes 2024 sera celle du vote de gauche après la rupture de la Nouvelle union populaire et sociale. A l'issue du premier round des élections législatives, la candidature Nupes avait glané 23,39% des voix dans la commune. Une percée à mettre en perspective avec les 26% de votants de gauche au premier tour de la présidentielle, soit le cumul des votes Mélenchon-Roussel-Jadot-Hidalgo. Quelle part votera pour la liste de Raphaël Glucksmann, portant le logo du Parti socialiste, et au coude-à-coude avec la liste macroniste de Valérie Hayer dans les sondages ? En 2019, Glucksmann avait obtenu 5,95% à Magny-en-Vexin, contre 16,79% pour la liste de la majorité portée à l'époque par Nathalie Loiseau.

Le nombre de bulletins du RN sera très observé pour ces européennes, à l'échelle locale, comme dans le reste de la France. Si en France, les sondeurs annoncent une progression du Rassemblement national à près de dix points aux européennes 2024 par rapport à son résultat des précédentes européennes (ce qui propulserait Bardella à environ 40% dans la commune), il faut noter néanmoins que le mouvement n'a pour l'instant pris que 1 point de plus entre 2019 et et le premier tour de la présidentielle 2022. La razzia annoncée devrait donc être plus mesurée localement.

15:02 - Tendance favorable au RN à Magny-en-Vexin ?

Les élections les plus proches, les élections législatives, avaient abouti à un beau résultat pour le RN à Magny-en-Vexin. Le mouvement nationaliste s'était élevé en tête dans la localité avec 25,87% au premier round, mais sera battu en revanche au second par le binôme Ensemble ! (Majorité présidentielle) sur la circonscription du lieu. Marine Le Pen avait aussi fini en tête quelques semaines plus tôt avec 28,17% au premier tour de l'élection du président de la République. Emmanuel Macron était deuxième avec 23,75% et Jean-Luc Mélenchon troisième avec 20,67%. Avec 47,99% elle s'inclinait en revanche au second tour devant un Emmanuel Macron à 52,01%.