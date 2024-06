Résultat des européennes à Magny-Vernois : l'élection 2024 en direct

En direct

18:26 - Quel résultat aux européennes de Magny-Vernois pour la liste RN de Jordan Bardella ? Si on gomme les particularités locales qui peuvent sans doute s'appliquer aux législatives, la progression du RN semble déjà solide à Magny-Vernois entre Jordan Bardella en 2019 (29,4%) et Marine Le Pen en 2022 (33,14% au premier tour de la présidentielle), de l'ordre de 4 points. Mais l'acsension pourrait être plus importante encore aux européennes 2024, les instituts de sondages donnant plutôt à la liste de Jordan Bardella un résultat de 30 à 33% en France, soit bien plus que les 23% de 2019. Le RN pourrait donc se trouver à 39% localement ce 9 juin, si la dynamique était la même qu'à l'échelle nationale.

15:02 - Les enseignements de la présidentielle et des législatives Elections les plus proches, les élections législatives avaient donné un excellent démarrage pour le RN à Magny-Vernois. Le parti s'était hissé en tête dans la commune avec 31,85% au 1er round avant un formidable 54,45% au deuxième (Magny-Vernois n'ayant qu'une circonscription). Marine Le Pen avait aussi fini en tête quelques semaines plus tôt avec 33,14% au premier tour de l'élection présidentielle. Emmanuel Macron était deuxième avec 25,83% et Jean-Luc Mélenchon troisième avec 13,71%. Le Pen s'imposait enfin au second round dans la commune avec 56,74%, devant Emmanuel Macron à 43,26%.

12:45 - Quel était le résultat des européennes à Magny-Vernois il y a cinq ans ? Les résultats de ce dimanche soir vont-ils confirmer le choix des électeurs de 2019 ? A l'époque, à Magny-Vernois, la liste Rassemblement national, qui avait déjà à sa tête Jordan Bardella, avait une longueur d'avance, cumulant 29,4% des votes devant Nathalie Loiseau à 17,26% et Yannick Jadot à 10,77%.

11:45 - Dynamique électorale à Magny-Vernois : une analyse socio-démographique Quel impact aura la population de Magny-Vernois sur les résultats des européennes ? Les jeunes et les demandeurs d'emploi sont des groupes démographiques essentiels dans le village, avec près de 30% de la population ayant 29 ans et moins, et un taux de chômeurs de 8,81%. En outre, le taux de ménages propriétaires (77,89%) souligne l'importance des thématiques d'habitat et d'urbanisme. Le taux de foyers ne détenant aucune voiture (11,11%) souligne une dépendance moindre à l'automobile, ce qui peut impacter les 643 électeurs sur des questions de transport et d'infrastructure. Le nombre de familles monoparentales (14,98%) met en lumière la nécessité d'un suivi social, alors que le taux de salariés en CDD (5,18%) fait ressortir des enjeux de stabilité de l'emploi. Les données sur l'instruction à Magny-Vernois mettent en avant une diversité de qualifications, avec 33,82% des résidents n'ayant obtenu aucun diplôme, cela souligne l'importance d'investir dans l'instruction.

10:30 - Les premiers chiffres de la participation attendus ce midi : quelle situation à Magny-Vernois ? L'étude des résultats des précédentes consultations politiques est l'occasion de se faire une idée du vote des habitants de cette ville. Pendant les européennes de 2019, 36,17% des personnes en âge de participer à une élection à Magny-Vernois avaient déserté les urnes. L'abstention était de 47,49% lors du scrutin européen de 2014. Le résultat des européennes 2024 est autant attendu que le pourcentage de participation qui est toujours trop bas durant de ce type d'élection. Au niveau du pays tout entier, la participation était déjà un sujet central aux élections européennes de 2019. Elle représentait 19,3% à 12h et seulement 43,3% à 17h.

09:30 - C'est l'heure de voter à Magny-Vernois : les européennes débutent À Magny-Vernois, l'une des grandes inconnues de ces européennes 2024 sera incontestablement l'étendue de la participation. La hausse généralisée des prix qui plombe les finances des foyers français combinée avec les craintes dues au conflit entre entre la Palestine et Israël, pourraient potentiellement inciter les habitants de Magny-Vernois (70200) à s'intéresser plus fortement du scrutin. Au deuxième tour de la dernière élection présidentielle, parmi les 1 063 personnes en âge de voter dans la localité, 83,38% s'étaient rendues dans l'isoloir. Le taux de participation était de 84,2% au premier tour, c'est-à-dire 895 personnes. Pour mémoire, dans la localité, le pourcentage de participation aux législatives 2022 représentait 60,26% au premier tour et seulement 58,67% au second tour. Peut-on pronostiquer la participation pour les élections européennes à Magny-Vernois ?