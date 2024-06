Résultat des européennes à Malause : l'élection 2024 en direct

En direct

18:28 - Que vont décider les habitants de Malause ? Le résultat des européennes 2024 à l'échelle locale sera observé au prisme de la dynamique Bardella, comme dans le reste du pays. A noter : Malause compte parmi les quelques localités où le RN n'a pas progressé entre 2019 et 2022, Jordan Bardella affichant en effet 34,7% lors du rendez-vous européen et Marine Le Pen 34,25% au premier tour de la présidentielle. Une situation très différente visiblement de ce que prédisent les sondages aujourd'hui sur la France entière, avec près de dix points supplémentaires pour le RN entre la présidentielle 2022 et les européennes 2024.

15:02 - Pourquoi le RN a une petite avance Les toutes dernières élections en date, les législatives, avaient donné un excellent démarrage pour le Rassemblement national à Malause. Le parti avait terminé en tête dans la cité avec 34,68% au premier round et surtout 60,76% au 2e. Le Parti s'était placé devant les impétrants LFI-PS-PC-EELV (20,43%) et Parti radical de gauche (19,48%) au premier tour et encore Ensemble ! Avec 39,24% au second (Malause n'ayant qu'une circonscription). Le RN a même obtenu un pourcentage plus élevé aux législatives 2022 que Marine Le Pen elle-même lors de l'élection du chef de l'Etat quelques mois plus tôt. La candidate avait accumulé 34,25% au 1er tour et 58,8% au 2e dans la commune.

12:45 - En 2019, Jordan Bardella devant les autres lors des dernières élections européennes Regarder en arrière apparait toujours comme indispensable au moment d'anticiper le scrutin de ce dimanche. Qui avait gagné les européennes en 2019 ? Si on rentre dans le détail, la liste RN, avec Jordan Bardella tête de liste, s'était imposée aux élections du Parlement européen il y a cinq ans. Le bulletin avait attiré 34,7% des suffrages, devant Nathalie Loiseau à 12,72% et Manon Aubry à 8,19%.

11:45 - Comment la composition démographique de Malause façonne les résultats électoraux ? Aujourd'hui, les urnes se sont ouvertes pour les élections européennes à Malause comme dans toute la France. Avec une population de 1 227 habitants répartis dans 592 logements, ce village présente une densité de 95 habitants par km². Ses 67 entreprises témoignent d'une activité entrepreneuriale favorable, alors que son tissu social se compose de 345 familles, reflétant une communauté diversifiée. Dans le village, 20,67 % des résidents sont âgés de 0 à 14 ans, et 7,79 % ont plus de 75 ans, ce qui pourrait avoir un effet sur les orientations politiques en ce qui concerne l'instruction et les soins de santé. Les habitants, dont 32,8% sont des retraités, exprimeront-ils un intérêt pour la vie démocratique en exerçant leur droit de vote ? Parmi cette diversité sociale, près de 40,58% des ménages sont des couples sans enfant. Cependant, une dette par habitant de 313,79 € pourrait devenir un obstacle financier pour la commune. Malause incarne la vivacité et l'authenticité d'une Europe en transition.

10:30 - Malause : quel était le taux d'abstention aux précédentes européennes ? Afin de se faire une idée du vote des habitants de cette localité, il est nécessaire d'analyser les résultats des rendez-vous électoraux passés. En 2019, au moment des élections européennes, 45,67% des électeurs de Malause (Tarn-et-Garonne) avaient refusé de se rendre à leur bureau de vote, contre un taux d'abstention de 56,61% en 2014. Y aura-t-il une augmentation de l'abstention des citoyens français aux européennes, à l'image du record de 59,4% observé en 2009 ? Les chiffres nationaux de 2019 parlent d'eux-mêmes, le pourcentage d'abstention aux élections européennes atteignait 49,9%.

09:30 - Quelle sera l'abstention aux européennes à Malause ? À Malause, l'une des clés du scrutin européen sera l'abstention. La hausse généralisée des prix qui plombe les finances des familles est par exemple susceptible de faire augmenter le taux de participation à Malause. En avril 2022, lors du deuxième tour de la présidentielle, le pourcentage de participation avait représenté 79,34% des inscrits sur les listes électorales de la ville, à comparer avec un taux de participation de 82,02% au premier tour, soit 666 personnes. Pour rappel, dans la ville, le taux de participation aux élections législatives 2022 se chiffrait à 52,32% au premier tour. Au second tour, 49,76% des citoyens ont exercé leur droit de vote.