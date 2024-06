Déjà candidat il y a cinq ans pour les européennes, Raphaël Glucksmann, dont la liste est estampillée Parti socialiste, avait glané 7,31% à Marcellaz-Albanais, contre 21,67% pour la liste de la majorité, portée à l'époque par Nathalie Loiseau. Il pourrait être bien plus haut en 2024 selon les études sondagières publiées lors de la campagne. Tout dépend en réalité du report des votes de la Nupes, qui fait déjà partie du passé. Le niveau est élevé : lors du premier tour des élections de l'Assemblée, en 2022 à Marcellaz-Albanais, le binôme Nupes avait en effet enregistré 22,77% des votes dans la commune. Une poussée à affiner avec les 24% de votants de gauche au premier tour de la présidentielle, soit le cumul des scores de tous les candidats rouges, verts et roses. Quelle part optera pour la liste Glucksmann ? Répondre à cette question est courageux.

Le résultat des européennes 2024 à l'échelle locale sera analysé au prisme de la dynamique Bardella, comme partout ailleurs. La liste de Jordan Bardella devrait se trouver pas loin de 30% à Marcellaz-Albanais si la dynamique anticipée par les enquêtes d'opinion à l'échelle nationale se répercute localement. Le jeune candidat est en effet crédité de 33% des voix dans le pays, soit dix points de plus qu'en 2019. Une somme à ajouter aussi à son résultat de l'époque dans la commune ? L'extrapolation est expéditive, mais cela reste cohérent compte tenu de la progression du RN sur place. Le RN a en effet déjà gagné 4 points ici, entre les dernières européennes et la dernière présidentielle (au premier tour).

15:02 - Situation favorable à Hayer à Marcellaz-Albanais ?

Marcellaz-Albanais avait préféré Emmanuel Macron il y a deux ans pour le premier tour de la présidentielle. Avec 23,58%, Marine le Pen était reléguée au second rôle par son rival, crédité de 28,8% des votes. Et elle ne faisait pas mieux au second tour avec 43,48% contre 56,52%. Le RN ratait aussi la première marche dans la localité quelques semaines plus tard, lors des élections du Parlement, avec 20,93% au premier tour, contre 33,90% pour le binôme Ensemble ! (Majorité présidentielle). Le second tour sera à l'avenant, qui verra également le binôme LREM l'emporter.