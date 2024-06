En direct

19:17 - Le résultat de la Nupes aux dernières législatives à Marines fait envie La dynamique de la gauche est aussi à prendre en compte lors de ces européennes, avec comme inconnue les intentions des électeurs de la Nupes, décisive lors des législatives, mais qui n'existe plus désormais. Lors du premier round des dernières législatives, la candidature Nupes avait enregistré 22,79% des suffrages dans la localité. Quelle part votera pour la liste de Raphaël Glucksmann, alliée du Parti socialiste, et comme très proche de la liste macroniste de Valérie Hayer par les sondeurs ? Déjà candidat en 2019, ce dernier avait obtenu 5,19% à Marines, contre 23,75% pour la liste de la majorité portée alors par Nathalie Loiseau. Il pourrait faire plus ce dimanche soir...

17:08 - Du côté du RN, les enquêtes d'opinion de Jordan Bardella regardés de près à Marines A l'échelle locale, le résultat du Rassemblement national à ces européennes sera très observé. Les sondages d'opinion dessinent une liste Bardella à environ 33% des voix dans l'Hexagone ce 9 juin, soit dix points au-dessus de son score des européennes 2019. Théoriquement, cette tendance devrait l'amener à 34% à Marines, soit dix points de plus également que son score de la dernière fois dans la commune. Mais Marines n'est pas la France et on remarque que le RN n'a pour l'instant enregistré ici que 3 points de plus entre 2019 et 2022 pour le premier tour de Marine Le Pen. Voilà qui devrait relativiser les conclusions les plus simplistes.

15:02 - Les derniers indicateurs à prendre en compte Les élections les plus proches, les législatives 2022, avaient donné lieu à un puissant démarrage pour le RN à Marines. Le parti frontiste s'était placé en tête dans la commune avec 24,88% au 1er round, mais sera battu en revanche au deuxième par le ticket La République en Marche (Marines n'ayant qu'une circonscription). Marine Le Pen avait aussi fini en tête quelques mois plus tôt avec 27,68% au 1er tour de l'élection du chef de l'Etat. Emmanuel Macron était deuxième avec 26,6% et Jean-Luc Mélenchon troisième avec 17,58%. Avec 45,79% elle s'inclinait en revanche au second tour devant un Emmanuel Macron à 54,21%.

12:45 - 24,27% pour Jordan Bardella lors des européennes 2019 à Marines Les résultats de ce 9 juin au soir vont-ils répéter le choix des électeurs de 2019 ? Si on se penche sur le détail, 276 habitants de Marines passés par les urnes avaient préféré le parti lepéniste à l'époque, aux européennes. La liste Bardella avait convaincu ainsi 24,27% des suffrages face à Nathalie Loiseau à 23,75% et Yannick Jadot à 14,16%.

11:45 - Marines et l'Europe : démographie, économie et choix électoraux Dans la commune de Marines, divers facteurs démographiques et socio-économiques risquent d'influencer le résultat des européennes. Avec un pourcentage de chômeurs de 10,84% et une densité de population de 426 hab par km², les enjeux liés au chômage et au logement sont des sujets prédominants. Le pourcentage de ménages possédant au moins une voiture (81,94%) montre une dépendance à l'égard de l'automobile, ce qui peut affecter les 1 078 votants sur des problématiques de mobilité et d'aménagement routier. Le nombre de bénéficiaires du RSA (1,32%) révèle la nécessité d'un accompagnement social, tandis que le pourcentage de salariés en contrat à durée déterminée (6,41%) indique des enjeux de sécurité du travail. Les données sur l'éducation à Marines mettent en relief des niveaux variés de qualifications, avec 24,24% des habitants sans diplôme, cela peut indiquer des enjeux tels que le manque d'opportunités éducatives, le décrochage scolaire ou des difficultés économiques.

10:30 - Retour sur la participation aux élections européennes à Marines Glisser un bulletin dans l'urne n'étant pas une priorité pour les citoyens français, l'abstention établira-t-elle un nouveau record à l'annonce des résultats des élections européennes ? Les chiffres de l'Hexagone en 2019 étaient les suivants : l'abstention aux élections européennes atteignait 50%. Afin de se faire une idée du vote des citoyens de cette localité, il faut analyser les résultats des rendez-vous électoraux passés. Il y a cinq ans, durant les précédentes européennes, sur les 1 170 personnes en âge de voter à Marines, 48,68% étaient restées chez elles, contre une abstention de 51,73% il y a dix ans.

09:30 - Les prévisions de l'abstention aux européennes à Marines À Marines, la participation constituera indéniablement l'une des clés du scrutin européen. Pour rappel, dans la commune, le taux de participation aux législatives 2022 s'élevait à 44,25% au premier tour et seulement 43,13% au deuxième tour. Qu'en sera-t-il de la participation à Marines cette année ? Il y a deux ans, à l'occasion du premier tour de la présidentielle, 74,25% des personnes en âge de voter dans la commune s'étaient rendues dans l'isoloir, à comparer avec un taux de participation de 71,43% au second tour, c'est-à-dire 1 735 personnes. Au niveau de l'Hexagone, la participation était déjà un sujet central il y a deux ans. Elle se chiffrait à 25,48% à 12 heures et seulement 65,00% à 17 h pour le premier tour, moins qu'en 2017.