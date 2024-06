Résultat des européennes à Marsac-sur-l'Isle : l'élection 2024 en direct

En direct

17:02 - Les habitants de Marsac-sur-l'Isle penchaient pour Le Pen il y a deux ans Dernières élections en date, les élections législatives 2022 avaient offert un beau résultat pour le Rassemblement national à Marsac-sur-l'Isle. Ce dernier avait obtenu une place en tête dans la localité avec 25,71% au premier tour, mais sera battu en revanche au 2e par le ticket Nouvelle union populaire écologique et sociale sur la circonscription du secteur. Marine Le Pen avait aussi fini en tête quelques mois plus tôt avec 29,8% au 1er tour de l'élection du président de la République. Emmanuel Macron était deuxième avec 23,72% et Jean-Luc Mélenchon troisième avec 19,06%. Avec 49,47% elle s'inclinait en revanche au second tour devant un Emmanuel Macron à 50,53%.

12:45 - Quel était le verdict des européennes à Marsac-sur-l'Isle en 2019 ? Qui avait gagné les européennes précédentes, en 2019 ? Regarder en arrière peut encore sembler une évidence au moment de se familiariser avec le scrutin de ce dimanche. Il y a cinq ans, à Marsac-sur-l'Isle, la liste du Rassemblement national, déjà chapeautée par Jordan Bardella, avait une longueur d'avance, glanant 27,58% des votes face à Nathalie Loiseau à 17,42% et Manon Aubry à 9,58%. Ce qui correspond à 331 bulletins dans la localité.

11:45 - Marsac-sur-l'Isle : analyse des facteurs socio-économiques et électoraux Quel portrait faire de Marsac-sur-l'Isle, à quelques heures de l'annonce des résultats des européennes ? Avec ses 3 143 habitants, cette commune peut compter sur une certaine vigueur démographique. Ses 316 entreprises témoignent d'une activité entrepreneuriale prospère, alors que son tissu social se compose de 953 familles, reflétant une communauté diversifiée. Le taux de ménages ne disposant d'aucune voiture (15,58 %) montre une dépendance moindre à l'automobile, ce qui peut affecter les votants sur des problématiques de transport et d'infrastructure. Les citoyens, dont 37,84% sont des retraités, exprimeront-ils un intérêt pour la vie démocratique en exerçant leur droit de vote ? Malgré un taux de chômage de 10,33%, la commune révèle un dynamisme certain, avec un salaire moyen mensuel net de 2081,8 euros par mois. Marsac-sur-l'Isle manifeste la vigueur et les valeurs d'une Europe en mutation.

10:30 - Analyse de la participation lors des élections européennes à Marsac-sur-l'Isle Au cours des dernières années, les 3 194 habitants de cette commune ont révélé leurs habitudes de vote. A l'occasion des européennes de 2019, parmi les 1 297 inscrits sur les listes électorales à Marsac-sur-l'Isle, 54,5% avaient pris part à l'élection, à comparer avec un taux de participation de 47,7% en 2014. La proclamation des résultats des européennes 2024 est autant attendue que le taux de participation qui est toujours trop bas durant de ce type d'élection. Au niveau du pays tout entier, la plus mauvaise participation jamais constatée l'a été lors du premier tour des régionales 2021. Elle atteignait 33%. À Marsac-sur-l'Isle, 62,88% des électeurs avaient voté.

09:30 - Comprendre le taux de participation aux élections à Marsac-sur-l'Isle L'une des clés de ce scrutin européen sera incontestablement l'ampleur de l'abstention à Marsac-sur-l'Isle. Pour mémoire, dans la commune, la participation aux élections législatives 2022 s'élevait à 50,13% au premier tour. Au second tour, 47,87% des votants ont exercé leur droit de vote. Qu'en sera-t-il de la participation à Marsac-sur-l'Isle pour les européennes ? Au deuxième tour de l'élection présidentielle, 77,64% des électeurs habilités dans la commune avaient pris part au scrutin, contre une participation de 80,01% au premier tour, c'est-à-dire 1 897 personnes. Pour mémoire, à l'échelle de l'Hexagone, le pourcentage de participation à l'élection présidentielle 2022 s'élevait à 74% au premier tour et seulement 72% au second tour, presque un record pour une élection présidentielle.