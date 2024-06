Résultat des européennes à Martigné-Ferchaud : l'élection 2024 en direct

11:45 - Élections à Martigné-Ferchaud : l'impact des caractéristiques démographiques

Dans la commune de Martigné-Ferchaud, divers facteurs démographiques et socio-économiques risquent d'influencer le résultat des élections européennes. Avec 31% d'habitants âgés de moins de 30 ans, et un taux de chômage de 11,72%, les jeunes et les personnes sans emploi représentent des segments clés. En outre, le taux de familles propriétaires (73,04%) met en avant le poids des questions d'habitat et d'urbanisation. Avec ses 7,69% d'agriculteurs pour 2 608 habitants, cette commune est un subtil mélange d'urbanité et de ruralité. D'autres part, des éléments tels que le nombre de familles monoparentales (9,22%) et le nombre de personnes bénéficiaires du RSA (1,42%) font ressortir les enjeux de solidarité et d'inclusion sociale auxquels la commune est confrontée. Les données sur l'éducation à Martigné-Ferchaud mettent en exergue des disparités notables en termes de niveaux d'instruction, avec 15,12% des habitants ayant obtenu seulement le baccalauréat par exemple. Ces statistiques, associées aux données sur les revenus, invitent à une analyse plus fine des facteurs influençant les parcours éducatifs et professionnels des individus.