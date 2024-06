Résultat des européennes à Mary-sur-Marne : l'élection 2024 en direct

En direct

18:27 - Le Rassemblement national à Mary-sur-Marne, un favori aux européennes ? A l'échelle locale, le résultat de la liste présentée par Jordan Bardella lors de ces européennes 2024 sera très analysé. Quand on analyse la progression du RN prévue par les sondages à l'échelle nationale pour ces européennes, soit 10 points de plus pour la liste Bardella en 2024 qu'en 2019, le résultat du candidat RN a toutes les chances de s'élever à environ 41% à Mary-sur-Marne. Une projection qui semble coller avec les électeurs déjà conquis par le mouvement sur place ces dernières années, entre 2019 et 2022, correspondant en effet à 4 points de parts de voix.

15:02 - Les électeurs de Mary-sur-Marne plutôt pour Le Pen en 2022 Le résultat de l'expérience la plus récente dans les urnes est un indicateur instructif au moment du rendez-vous électoral du jour. Les dernières consultations en date, les élections législatives 2022, avaient donné lieu à un bon résultat pour le RN à Mary-sur-Marne. Ce dernier s'était élevé en tête dans la localité avec 31,47% au 1er round. Il s'imposait ensuite avec 59,61% au 2e, le propulsant en tête à l'échelle communale sur la circonscription du secteur. Marine Le Pen avait aussi fini en tête quelques semaines plus tôt avec 35,02% au 1er tour de l'élection du chef de l'Etat. Emmanuel Macron était deuxième avec 20,68% et Jean-Luc Mélenchon troisième avec 20,03%. Le Pen s'imposait enfin au deuxième round dans la ville avec 56,05%, devant Emmanuel Macron à 43,95%.

12:45 - Il y a cinq ans, Jordan Bardella en tête lors des européennes Revenir cinq ans en arrière apparait encore une fois comme logique au moment de se familiariser avec le scrutin d'aujourd'hui. Quel résulat s'était imposé à l'issue des européennes en 2019 ? Si on rentre dans le détail, la liste du Rassemblement national, avec un certain Jordan Bardella comme général en chef, s'était placée en tête des élections du Parlement européen il y a cinq ans. Le bulletin avait cumulé 31,16% des voix, soit 129 voix dans la ville, face à Nathalie Loiseau à 13,29% et François-Xavier Bellamy à 10,39%.

11:45 - Mary-sur-Marne : quand les données démographiques façonnent les urnes Quel portrait faire de Mary-sur-Marne, à quelques heures de l'annonce des résultats des élections européennes ? Avec une population de 1 114 habitants répartis dans 496 logements, ce village présente une densité de 534 habitants/km². L'existence de 77 entreprises sur son territoire illustre son dynamisme. Dans le village, 33 % de la population est âgée de 0 à 29 ans, et 6,21 % de 75 ans et plus, ce qui pourrait avoir un effet sur les priorités politiques, notamment en matière d'éducation et de santé. Les habitants, dont 40,56% sont des retraités, exprimeront-ils un intérêt pour la vie démocratique en exerçant leur droit de vote ? Au sein de cette diversité sociale, 41,77% des ménages sont composées de couples avec enfants. La dette par habitant, s'élevant à 48,97 €, pèse sur une ville qui ambitionne un avenir prospère. À Mary-sur-Marne, les préoccupations locales rejoignent celles de l'Europe.

10:30 - Retour sur l'abstention aux européennes à Mary-sur-Marne Les élections européennes mobilisent généralement moins que les autres élections. L'année 2024 fera-t-elle exception ? A l'échelle nationale, la participation était déjà un sujet majeur aux européennes de 2019. Elle s'élevait à 19% à midi et seulement 43% à 17h. Afin de se faire une idée du vote des habitants de cette ville, il faut analyser les résultats des dernières élections. Au moment des élections européennes 2019, parmi les 434 inscrits sur les listes électorales à Mary-sur-Marne, 52,23% étaient allés voter, contre une participation de 43,88% il y a dix ans.

09:30 - C'est parti pour les européennes européennes à Mary-sur-Marne À Mary-sur-Marne, l'une des clés de ces élections européennes 2024 sera incontestablement la participation. La hausse généralisée des prix qui alourdit le budget des Français est notamment capable de faire augmenter le taux de participation à Mary-sur-Marne. A l'occasion du second tour de la dernière élection présidentielle, 70,55% des personnes en âge de participer à une élection dans la localité avaient pris part à l'élection, contre une participation de 74,76% au premier tour, ce qui représentait 622 personnes. Pour rappel, dans la localité, le taux de participation aux élections législatives 2022 atteignait 42,94% au premier tour. Au second tour, 42,7% des citoyens se sont déplacés. Peut-on pronostiquer la participation cette année à Mary-sur-Marne ?