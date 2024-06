En direct

19:28 - Glucksmann, Aubry, Toussaint.. Qui va profiter du score de la Nupes à Mauves ? La dynamique de la gauche est aussi à prendre en compte lors de ces européennes, puisqu'on attend la décision des électeurs de la Nouvelle union populaire et sociale, qui n'existe plus désormais. Le jour du premier tour des législatives, en 2022, la candidature Nupes avait enregistré 20,19% des votes dans la commune. Une percée à compléter avec les 22% de votants de gauche au premier tour de la présidentielle, soit le cumul des votes Mélenchon-Roussel-Jadot-Hidalgo. Combien voteront pour la liste de Raphaël Glucksmann, soutenue par le Parti socialiste, et comme très proche de la liste macroniste de Valérie Hayer par les instituts de sondage ? Déjà candidat en 2019, ce dernier avait atteint 3,18% à Mauves, contre 21,54% pour la liste de la majorité portée alors par Nathalie Loiseau.

17:08 - Les performances du Rassemblement national avant les européennes à Mauves À Mauves, on peut souligner que le RN n'a pas progressé entre 2019 et 2022, Jordan Bardella obtenant en effet 26,78% au terme du rendez-vous européen et Marine Le Pen 26,48% au premier tour de la présidentielle. Ce statu-quo diffère de ce que laissent entrevoir les sondages récents à l'échelle de la France, avec près d'une dizaine de points supplémentaires pour le RN entre la présidentielle 2022 et le scrutin de juin.

15:02 - Les enseignements de la présidentielle et des législatives C'est Emmanuel Macron qui était arrivé en tête à Mauves lors du premier tour de la présidentielle, avec 27,27%, dépassant Marine Le Pen. La représentante du RN obtenait 26,48%. Et elle ne rattrapait pas son rival au second tour avec 41,29% contre 58,71%. Le RN ne convainquait pas plus dans la localité quelques jours plus tard, lors des élections de la nouvelle Assemblée nationale, avec 22,72% au premier tour, contre 26,80% pour le binôme La République en Marche. Sur la commune de Mauves, c'est finalement une majorité Ensemble ! (Majorité présidentielle) qui sera désignée au moment du second tour, achevant la mise à l'écart du parti lepéniste.

12:45 - Il y a cinq ans, Jordan Bardella sur la première marche lors des dernières européennes Le résultat de ce 9 juin sera-t-il le même que le choix des électeurs de 2019 ? Il y a cinq ans, à Mauves, la liste RN, déjà chapeautée par Jordan Bardella, avait battu les autres listes, glanant 26,78% des voix devant Nathalie Loiseau à 21,54% et Yannick Jadot à 14,04%. Ce sont alors 143 électeurs qui s'étaient tournés vers elle dans la localité.

11:45 - Le poids démographique et économique de Mauves aux européennes Devant le bureau de vote de Mauves, les citoyens se regroupent pour se rendre aux urnes. Avec ses 1 188 habitants, ce village possède une certaine vigueur démographique. Ses 76 entreprises démontrent une activité entrepreneuriale florissante, tandis que son tissu social comprend 363 familles, reflétant une communauté diversifiée. Le pourcentage de ménages ne détenant aucune voiture (18,36 %) montre une dépendance moindre à l'automobile, ce qui peut influencer les votants sur des questions de transport et d'infrastructure. Les habitants, comprenant une proportion de 41,45% de retraités, feront-ils preuve d'engagement en se rendant dans les isoloirs ? Au sein de cette diversité sociale, près de 46,56% des familles sont des couples sans enfant. Cependant, une dette par habitant de 1132,99 € pourrait devenir un frein à plus de prospérité. Ainsi, Mauves incarne les défis et les aspirations de l'Europe contemporaine.

10:30 - Européennes précédentes à Mauves : état des lieux Avec une abstention qui grimpe continuellement depuis les années 1970 lors des élections, ce rendez-vous électoral du 9 juin 2024 va-t-il battre un nouveau record ? A l’échelle de toute la France, la participation était déjà un sujet central aux élections européennes de 2019. Elle se chiffrait à 19,3% le midi et seulement 43,3% à 17h. Afin de cerner plus précisément le vote des électeurs de cette ville, il faut observer les résultats des rendez-vous électoraux passés. Il y a cinq ans, lors des précédentes élections européennes, le taux d'abstention s'était hissé à 39,31% dans la commune de Mauves, à comparer avec une abstention de 51,06% en 2014.

09:30 - Participation à Mauves : que retenir des précédentes élections ? Ce dimanche, lors des européennes à Mauves, qu'en sera-t-il de la participation ? La baisse du pouvoir d'achat et son impact sur le moral des familles pourraient entre autres ramener les habitants de Mauves vers les urnes. Pour le premier tour de la présidentielle, sur les 938 personnes en âge de voter au sein de la ville, 83,16% s'étaient rendues dans l'isoloir. La participation était de 83,16% au deuxième tour, c'est-à-dire 780 personnes. Pour mémoire, dans la ville, le pourcentage de participation aux législatives 2022 s'élevait à 55,56% au premier tour et seulement 52,59% au second tour.