19:15 - Sur quel candidat vont se diriger les 19,93% de la Nupes à Mazères ? La Nouvelle union populaire et sociale étant terminée, que choisiront ses électeurs lors de ces élections européennes ? Pour le premier round des législatives, la candidature Nupes avait attiré 19,93% des votes dans la commune. Une percée à affiner avec les 22% de votants de gauche au premier tour de la présidentielle (16,64% pour Jean-Luc Mélenchon, 3,41% pour Yannick Jadot, 1,96% pour Fabien Roussel et 2,66% pour Anne Hidalgo). Quelle part de ces voix ira notamment à la liste de Raphaël Glucksmann, soutenue par le PS, et annoncée comme très proche de la liste macroniste de Valérie Hayer par les sondeurs ? En 2019, ce dernier s'était arrogé 6,83% à Mazères, contre 17,42% pour la liste de la majorité portée alors par Nathalie Loiseau.

17:08 - Quel résultat aux européennes de Mazères pour la liste RN de Jordan Bardella ? À Mazères, on note que le RN n'a pas gagné en parts de voix entre 2019 et 2022, Jordan Bardella regroupant en effet 29,92% lors du vote européen et Marine Le Pen 29,3% au premier tour de la présidentielle. Ce contexte contraste avec ce que dessinent les sondages en 2024 au niveau du pays, avec près d'une dizaine de points prévus en plus pour le RN entre les européennes 2019 et l'élection de ce mois de juin.

15:02 - Les habitants de Mazères plutôt favorables à Le Pen il y a deux ans Elections les plus proches, les législatives avaient offert un très gros résultat pour le Rassemblement national à Mazères. Ce dernier s'était placé en tête dans la localité avec 29,56% au 1er round, mais sera battu en revanche au deuxième par le binôme Divers gauche sur la circonscription du lieu. Il a même obtenu un pourcentage plus élevé aux législatives 2022 que Marine Le Pen elle-même lors de l'élection du chef de l'Etat quelques semaines plus tôt, puisqu'elle avait rassemblé 29,3% au premier tour et 55,6% au deuxième dans la ville. Elle avait cette fois surpassé Emmanuel Macron et Jean-Luc Mélenchon, crédités respectivement de 22,1% et 16,64% au premier tour, pour finir devant Emmanuel Macron (44,4%) au deuxième.

12:45 - Les européennes 2019 avaient sacré Jordan Bardella à Mazères Regarder en arrière semble toujours pertinent au moment d'analyser le scrutin de ce 9 juin. Quel résulat était tombé à l'issue des européennes en 2019 ? C'est la liste dirigée par Jordan Bardella qui avait dominé les élections européennes il y a cinq ans à Mazères, avec 29,92% des votes exprimés devant la liste portée par Nathalie Loiseau avec 17,42% qui avait elle-même devancé Yannick Jadot avec 9,49%.

11:45 - Dynamique électorale à Mazères : une analyse socio-démographique Devant les 3 bureaux de vote dispersés à travers Mazères, les citoyens se réunissent pour se rendre aux urnes. Avec ses 3 868 habitants, cette commune cosmopolite représente la richesse culturelle de l'Europe contemporaine. La pluralité socio-économique se reflète dans ses 319 entreprises, dont l'activité est soutenue par un tissu familial de 2 361 foyers fiscaux. Le pourcentage de familles possédant au moins une voiture (76,84 %) montre une dépendance à l'égard de l'automobile, ce qui peut impacter les votants sur des problématiques de mobilité et d'infrastructure. La population étrangère de 125 personnes apporte une ouverture culturelle appréciable. Avec un salaire moyen mensuel net de 2145,13 €/mois, la ville vise plus de prospérité. À Mazères, les enjeux locaux rejoignent ceux du continent européen.

10:30 - La mobilisation des citoyens aux européennes à Mazères Au cours des dernières années, les 3 950 habitants de cette ville ont laissé transparaître leurs préférences de vote. Cinq ans plus tôt, au moment des précédentes européennes, sur les 1 539 inscrits sur les listes électorales à Mazères, 45,31% avaient déserté les urnes. L'abstention était de 51,8% en 2014. Près d'un citoyen français sur deux ne s'est pas déplacé pour les européennes de 2019. Une nouvelle abstention record se profile-t-elle en 2024 ? Sur l'ensemble du territoire, le plus haut taux d'abstention a été constaté au moment du premier tour des régionales 2021, atteignant 67%. À Mazères, 65,46% des électeurs n'avaient pas fait l'effort de se déplacer.

09:30 - C'est le moment de voter à Mazères pour les européennes L'un des critères clés de ce scrutin européen sera indiscutablement le niveau de participation à Mazères. Pour rappel, dans la ville, le taux d'abstention aux législatives 2022 s'élevait à 53,11% au premier tour. Au deuxième tour, 58,3% des citoyens n'ont pas exercé leur droit de vote. Au premier tour de la dernière élection présidentielle, 25,45% des électeurs habilités dans la ville avaient refusé de se rendre aux urnes. Le taux d'abstention était de 26,31% au deuxième tour. En proportion, au niveau national, l'abstention à l'élection présidentielle 2022 s'élevait à 26% au premier tour et 28% au second tour, presque un record pour une élection présidentielle.