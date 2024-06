En direct

19:11 - Qui va bénéficier du score de la Nupes à Mehun-sur-Yèvre ? En plus du résultat de la liste Bardella, arrive la question du duel entre la liste Renaissance de Valérie Hayer et celle des socialistes dirigée par Raphaël Glucksmann. Les deux rivaux sont donnés au coude-à-coude à l'issue du scrutin du jour, selon les enquêtes d'intentions de vote. Mais Glucksmann avait obtenu 5,36% à Mehun-sur-Yèvre, contre 19,25% pour la liste LaRem lors des européennes 2019. Tout dépendra du report des voix de la Nupes, qui n'a pas survécu. La barre est haute : lors du premier tour des élections de l'Assemblée à Mehun-sur-Yèvre, le binôme Nupes avait en effet rassemblé 26,48% des votes dans la localité. Une performance à comparer avec les 21% de votants de gauche au premier tour de la présidentielle (16,85% pour Jean-Luc Mélenchon, 2,8% pour Yannick Jadot, 2,88% pour Fabien Roussel et 1,4% pour Anne Hidalgo). Combien voteront pour la liste Glucksmann ? La réponse est complexe.

17:08 - Quelle performance pour la liste RN à Mehun-sur-Yèvre lors des européennes ? Les enquêtes d'opinion prévoient un Jordan Bardella à 33% des suffrages dans le pays ce 9 juin, soit dix points de plus que son résultat de 2019. Théoriquement, cette tendance doit l'approcher de 38% à Mehun-sur-Yèvre, soit dix points de plus également que son score de la dernière fois dans la ville. Mais Mehun-sur-Yèvre n'est pas la France et on note que le parti n'a visiblement grappillé ici que 2 points de plus entre 2019 et 2022 pour le premier tour de Marine Le Pen. Voilà qui devrait tempérer les conclusions les plus simplistes.

15:02 - Des indicateurs clés en 2022 pour le scrutin La communauté des électeurs de Mehun-sur-Yèvre avait servi un bel avantage à Marine Le Pen à l'issue de l'élection à la présidence de la République de 2022 puisque la figure du RN l'emportait avec 30,18% au 1er tour. Elle s'inclinait en revanche face à Emmanuel Macron au second tour avec 47,24% contre 52,76%. Un mois plus tard, l'extrême droite n'était plus majoritaire au premier tour des législatives dans la commune, récoltant 24,46% des votes sur place, contre 26,48% pour le binôme LFI-PS-PC-EELV. Au second tour, il échouait également, laissant la première place au binôme concurrent avec 50,67%.

12:45 - Il y a cinq ans, des élections très instructives Le résultat de ce soir sera-t-il le même que l'équilibre de 2019 ? C'est la liste Rassemblement national dirigée par Jordan Bardella qui l'avait emporté aux élections européennes à l'époque à Mehun-sur-Yèvre, avec 28,49% des électeurs devant la liste emmenée par Nathalie Loiseau avec 19,25% et Yannick Jadot avec 8,99%.

11:45 - Mehun-sur-Yèvre : l'impact de la démographie locale sur les élections européennes Les caractéristiques démographiques et socio-économiques de Mehun-sur-Yèvre mettent en évidence des tendances claires susceptibles d'influencer les résultats des élections européennes. La jeunesse et les demandeurs d'emploi sont des segments démographiques cruciaux dans l'agglomération, avec près de 27% de la population ayant de 0 à 29 ans, et un taux de chômage de 9,39%. Le pourcentage de foyers ne possédant aucune voiture (24,67%) souligne une dépendance moindre à l'automobile, ce qui peut impacter les 2 335 électeurs sur des questions de mobilité et d'environnement. Le nombre de bénéficiaires du RSA (1,78%) met en évidence des besoins de soutien social, alors que le pourcentage de salariés en CDD (7,95%) indique des défis de stabilité de l'emploi. Les chiffres sur l'éducation à Mehun-sur-Yèvre mettent en avant une diversité de qualifications, avec 33,12% des résidents non diplômés, cela souligne un besoin important de renforcement des politiques éducatives.

10:30 - Les premiers chiffres de participation attendus ce midi : la situation à Mehun-sur-Yèvre Les résultats des européennes 2024 sont aussi espérés que le pourcentage d'abstention qui bat toujours des records lors de ce type de scrutin. Pour mémoire, au niveau de la France en 2019, le pourcentage d'abstention aux élections européennes représentait 50%, c’était mieux qu’en 2014. Comment votent le plus souvent les électeurs de cette agglomération ? Au moment des dernières élections européennes, le taux d'abstention représentait 50,56% dans la commune de Mehun-sur-Yèvre, à comparer avec un taux d'abstention de 60,48% il y a dix ans.

09:30 - Election à Mehun-sur-Yèvre : les bureaux de vote ont ouvert leurs portes La participation sera indéniablement l'une des grandes inconnues de ce scrutin européen à Mehun-sur-Yèvre. A l'occasion du premier tour de l'élection présidentielle, 72,29% des inscrits sur les listes électorales de la ville s'étaient rendus dans l'isoloir. Le taux de participation était de 71,92% au deuxième tour, c'est-à-dire 3 644 personnes. En comparaison, dans la ville, la participation aux législatives 2022 se chiffrait à 46,22% au premier tour. Au deuxième tour, 43,84% des citoyens ont exercé leur droit de vote. Qu'en sera-t-il cette année à Mehun-sur-Yèvre ? La baisse du pouvoir d'achat pourrait potentiellement ramener les électeurs de Mehun-sur-Yèvre vers les urnes.